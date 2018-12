Cosa fare a Natale a Helsinki

editato in: da

Da anni, Helsinki è considerata la miglior destinazione in cui trascorrere il Natale. E, in effetti, la città finlandese – eletta la miglior meta per il 2019 – durante le festività si trasforma davvero in un micromondo fantastico.

Il Natale, qui, è un mix di tradizioni nuove e antiche: dalla fine di novembre sino a metà gennaio, in tutta la città si respira un’atmosfera di festa, che ha il suo culmine nel festival delle luci Lux Festival, in programma dal 5 al 9 gennaio 2019. E, quest’anno, c’è persino una novità: il 5 e 6 dicembre 2018 si inaugura quella Helsinki Central Library Oodi di cui da mesi si parla, e che promette d’essere straordinaria.

Il Natale di Helsinki è un Natale in cui non ci si annoia mai. Tra delizie culinarie, relax in sauna e divertimento, trascorrere del tempo qui è un’esperienza indimenticabile. Anzi, le saune si vestono persino per l’occasione: si può scegliere tra quelle pubbliche – a cominciare dalla sauna di design Löyly alla nuovissima Uusi Sauna, aperte durante tutto il periodo natalizio per locali e turisti – e quelle private, come la sauna pop-up che regala una vista straordinaria sulla cattedrale di Helsinki o la Allas Sea Pool, da dove godere di un panorama mozzafiato sullo skyline cittadino, mentre si sta a mollo nelle calde acque.

Ci sono poi, a Helsinki, i tradizionali mercatini di Natale: tutti i giorni, fino al 22 dicembre, è possibile visitare il caratteristico Helsinki Christmas Market, in Piazza del Senato. Qui è possibile acquistare l’artigianato tipico finlandese, mentre si sorseggia vin brulé e nell’aria risuonano musiche natalizie. Ma sono diversi, in realtà, i mercatini che in città si tengono e che possono essere consultati sul sito MyHelsinki. E poi i concerti di musica classica, gli spettacoli di teatro, i concerti in chiesa e le esibizioni corali: la stagione natalizia è davvero ricchissima.

Ma, Helsinki, non è solo una città: a circondarla c’è una natura splendida, fatta d’isole e di foreste. Una natura da esplorare seguendo i Christmas Path, dal Christmas Path at Herttoniemi Manor (l’8 dicembre) al Seurasaari Christmas Path (il 9 dicembre), coi loro elfi e le loro sorprese. Perché è un Natale per le famiglie, quello di Helsinki. Ed è un’esperienza che rimane nel cuore.