Cosa fare in autunno a Roma, la Città Eterna

Provate a chiedere a un residente qual è il periodo migliore per visitare la città eterna, vi risponderà senza dubbio che Roma a ottobre è una poesia visiva che incanta gli occhi e scalda il cuore. E come dargli torto? Le foglie che cadono invadono le strade e gli alberi, che si tingono dei colori dell’autunno, incorniciano quelli che sono gli scorci più belli e suggestivi del mondo.

Ma non è tutto perché anche il clima, così mite e piacevole, contribuisce a creare atmosfere magiche riconosciute in tutto il mondo con la caratteristica e popolare espressione ottobrata romana. La capitale, infatti, in questo periodo dell’anno è unica e bellissima.

Inoltre, a seconda del posto dal quale partite verso la capitale, considerate che nei mesi autunnali di ottobre e novembre, le principali compagnie aeree low cost operative sul territorio nazionale offrono diversi sconti e vantaggi per volare in Italia durante i fine settimana.

L’autunno nella capitale italiana

Quello che succede a Roma in autunno è una sorta di stregoneria: la città si prepara a vivere una seconda estate, meno afosa e calda della prima, ma altrettanto emozionante, perché ha dalla sua parte i colori e i profumi dell’autunno.

Così dall’antichità, si perpetua quella che era una tradizione amatissima dai romani che, per festeggiare la fine della vendemmia, erano soliti organizzare gite ed escursioni fuori dai rioni la domenica o il giovedì mattina per godere del clima mite e della magica atmosfera che si respira in città. Così oggi possiamo fare noi.

Roma in autunno offre una serie di attività davvero imperdibili. Anche una semplice passeggiata, in una delle straordinarie ville romane, può trasformarsi in un’esperienza incredibile, complici i belvedere della capitale. A bordo di un hop-on hop-off, il bus panoramico rosso, sarà inoltre possibile visitare le maggiori attrazioni della città in maniera rapida e originale.

L’autunno a Roma, poi, è pieno di eventi di ogni tipo: mostre permanenti, esposizioni temporanee, concerti e fiere, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per chi invece non disdegna un po’ di fresco, in contrapposizione alle giornate miti, un’ottima idea è quella di visitare le suggestive e affascinanti catacombe romane.

Imperdibile è, ovviamente, una tappa nel quartiere di Trastevere, uno dei più caratteristici e affascinanti di Roma. E se siete amanti dei mercati, non dimenticate di inserire nel vostro itinerario di viaggio anche quello di Campo de’ Fiori, il più antico e affascinante mercato della capitale.

Visitare Roma in autunno si trasforma anche in un’occasione perfetta per godere della deliziosa tradizione gastronomica locale. E, in questo senso, non avete che l’imbarazzo della scelta. Carbonara, gricia, coda alla vaccinara e trippa, e poi ancora street food per un’esperienza culinaria senza eguali. Pronti a partire?

Cosa vedere a Roma in un weekend d’autunno

I mesi di ottobre e novembre sono perfetti per un tour nella capitale italiana anche di soli 2 o 3 giorni. Se quindi avete deciso di visitare Roma per un weekend in autunno, ecco una serie di tappe imperdibili per vivere appieno l’esperienza.

Il Colosseo e il Foro Romano

La vostra visita del fine settimana non può iniziare senza fare un salto al monumento più iconico della città: il Colosseo. Dopo essere stati catapultati indietro nel tempo fino all’epoca degli scontri dei gladiatori, proseguite il vostro tour con una passeggiata tra le rovine del Foro Romano, respirando l’atmosfera della Roma antica a pieni polmoni.

Piazza di Spagna e Trinità dei Monti

Con l’autunno, la scalinata di Trinità dei Monti, con Piazza di Spagna ai suoi piedi, diventa ancora più suggestiva e magica – e inoltre vi permette di godere della sua vista senza il caldo afoso della piena estate. Sedetevi per un attimo e godetevi il panorama mentre le foglie dorate cadono tutt’intorno. Magico, non trovate?

Villa Borghese e Galleria Borghese

Approfittate della stagione mite ma fresca per una passeggiata a Villa Borghese, il grande polmone verde della città. Potete anche visitare la Galleria Borghese, che ospita capolavori di artisti celebri, del calibro di Bernini, Caravaggio e Canova.

Piazza Navona e il Pantheon

Piazza Navona, con le sue fontane barocche, è perfetta per una pausa all’aperto in uno dei suoi caffè storici durante un weekend di autunno a Roma. Poco distante, il Pantheon vi sorprenderà con la sua maestosa cupola e la sua storia.

Un giro a Trastevere

Come già accennato, non potete passare da Roma senza fare una sosta nel pittoresco quartiere di Trastevere, tappa d’obbligo. Le sue strade acciottolate e le trattorie tipiche, dove gustare e assaporare la cucina romana più autentica e genuina, vi accoglieranno per una cena a base di alcuni dei piatti più iconici e famosi al mondo per la nazione italiana.

San Pietro e Castel Sant’Angelo

Non potete lasciare Roma senza fare una passeggiata sul Ponte Sant’Angelo, con il maestoso castello a guardia del Tevere e senza visitare la Basilica di San Pietro: l’architettura imponente, con la sua struttura che abbraccia il visitatore e i fedeli che vi si trovano davanti, fa di San Pietro uno dei monumenti più belli di tutta la capitale.

Tour dei mercati e degustazioni

Per concludere in bellezza, concedetevi una visita ai mercati locali come quello di Campo de’ Fiori o di Testaccio. Qui potrete gustare prodotti tipici, come la pizza bianca, farcita a piacere con mortadella o altri salumi, i deliziosi supplì, croccanti fuori e filanti dentro, e la saporita porchetta, un trionfo di sapori tipicamente laziali.

Ma non finisce qui: questi mercati offrono anche la possibilità di immergersi in un’atmosfera vivace e colorata, dove gli abitanti del quartiere fanno la spesa e i turisti curiosano tra le bancarelle. Potrete trovare una vasta gamma di prodotti locali, dalle spezie ai formaggi, dall’olio d’oliva ai salumi, perfetti per portare a casa un pezzo di Roma.