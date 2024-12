Fonte: 123RF L'oroscopo dei viaggi del 2025 segno per segno

Il 2025 si prospetta un anno molto importante per molti segni zodiacali. Successo, soldi, fortuna, nuovi incontri, nuovi amori e anche tante avventure attendono la maggior parte di voi. E per ogni quadro astrale c’è anche un viaggio consigliato. Ecco quali abbiamo pensato per voi in base alle previsioni che hanno fatto gli astrologi.

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Aquario

Pesci

Ariete

Secondo i più importanti astrologi, nel 2025 a favore dei nati sotto il segno dell’Ariete ci sarà niente meno che Giove. Se state pensando di organizzare un viaggio aspettate la seconda metà dell’anno in quanto, secondo gli esperti, la prima metà – almeno fino a maggio – servirà per risolvere alcune questioni di natura economica. Pertanto, a partire dell’estate e fino alla fine dell’anno sarete liberi di dare sfogo alle vostre fantasie in fatto di vacanze. “Le stelle vi renderanno aperti a nuovi incontri”, dice Branko; quindi, perché non iniziare a pensare a un viaggio di coppia super romantico scegliendo una meta da sogno come la Polinesia francese, un atollo delle Maldive o, per chi ha un budget più ridotto, anche un albergo diffuso tra le colline toscane?

Toro

Per gli astrologi, il 2025 sarà l’anno dell’Amore con la A maiuscola per i Toro. Forse è l’anno dell’incontro definitivo dell’anima gemella o del fatidico “sì”. Ecco allora che è giunto il momento di pensare alla Luna di miele, il viaggio più indimenticabile e più romantico che ci sia. A seconda del vostro carattere e dei vostri interessi i viaggi di nozze possono essere i più vari. Il nostro consiglio è di visitare la Corea del Sud, un Paese non ancora sfruttato dal turismo e che offre un’infinità di esperienze decisamente insolite per noi occidentali, dalla grande città ultramoderna ai paesaggi naturali a una cultura tutta da scoprire.

Gemelli

Anche i Gemelli hanno l’aiuto di Giove nel 2025, aiuto che si paleserà soprattutto nei primi mesi dell’anno. E fin da subito potrete concretizzare i vostri sogni, tutti quelli che non siete riuscite a esaudire nel 2024. Se avete in mente un viaggio che avrete voluto sempre fare, è arrivato il momento di farlo. Se volete un nostro consiglio – e se non siete già stati – regalatevi l’esperienza della vita in Australia, con un viaggio in un continente talmente bello e talmente vario che vi resterà impresso nella mente per sempre. Oltre alle città come Sydney, Melbourne, Perth, non mancate di addentrarvi nell’outback del deserto rosso e nelle fitte foreste incontaminate, vi sembrerà di tornare indietro di millenni.

Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, il 2025 sarà l’anno dei viaggi e delle esplorazioni. Lo dicono tutti gli esperti che hanno interpellato le stelle. Specie la prima metà dell’anno sarà quella delle novità e delle grandi decisioni, dei tagli definitivi con cose e persone che non vi danno nulla e dei cambiamenti. Perché non imbarcarvi su una nave da crociera che fa il giro del mondo e che ogni giorno vi porta in un luogo diverso, così da fare incetta di bellezze e di esperienze indimenticabili?

Leone

Per i Leone, il 2025 segna l’inizio di un periodo proficuo che durerà fino al 2027. Secondo Paolo Fox “Chi lavora in un’azienda avrà occasioni da sfruttare, chi partecipa a competizioni potrà vincere”. E se lo sport è la vostra passione, allora perché non prendere parte a un evento sportivo come fanno già tantissimi italiani che si iscrivono alle maratone – quella di New York è un’esperienza unica tanto che sono stati 3500 i nostri connazionali che vi hanno partecipato quest’anno – o a gare di tuffi acrobatici, parapendio, arrampicata e chi più ne ha più ne metta. Le location dove si svolgono sono favolose, dal Sudafrica agli Stati Uniti, dall’Australia al Brasile.

Vergine

Come per i Leone, ma più concentrato sul lato amoroso: il 2025 sarà un anno di grandi soddisfazioni che, però, si otterranno gradualmente. L’anno è quello della cautela e della meditazione. E, quando si parla di meditare, il luogo migliore dove andare è sicuramente l’India e in particolare nel Kerala, nel Sud del Paese, patria dell’ayurveda e della medicina olistica che si basa su pratiche yoga, su un’alimentazione detox e su un vero e proprio stile di vita che cambierà completamente dopo un viaggio di questo tipo.

Bilancia

Anche per i Bilancia il 2025 è un anno di cambiamenti e di voglia di nuovi incontri. Ci sono due mesi dell’anno a cui dovrete fare particolare attenzione: marzo e maggio, quando Venere opposto porterà qualche scontro residuo, sostiene Paolo Fox. Quindi, a parte questi due mesi in cui vi consigliamo di trascorrere giornate tranquille, poi potrete pensare alla vostra prossima vacanza che, dato lo spirito socievole che vi pervaderà, potrebbe essere il celebre Cammino di Santiago de Compostela, un’esperienza che oggi si può fare anche in bicicletta o addirittura con tratti in auto, se non siete dei grandi camminatori, ma che sicuramente vi farà fare tantissimi incontri che vi faranno anche crescere.

Scorpione

Dopo le difficoltà affrontate nel 2024, il nuovo anno torna alla normalità, senza grandi eccessi però. “Saturno porta nuove garanzie” dice Paolo Fox “e sarà importante lavorare su se stessi”. L’estate sarà il momento più bello dell’anno, da trascorrere nell’affetto dei propri cari. Il viaggio più importante da organizzare sarà quello delle vacanze estive, dunque. Non importa dove quanto con chi trascorrerle. Perché non prendere in affitto una masseria in Puglia, con tanto di piscina e giardino dove trascorrere momenti di totale spensieratezza o uno chalet in montagna dove organizzare belle gite e grigliate serali in famiglia?

Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo Branko, sarà uno di quegli anni che si ricorderà per tutta la vita. Gli inizi del 2025 regalano ancora qualche difficoltà e stress, ma nella fase iniziale c’è comunque Venere favorevole a marzo e maggio che aiuterà. Grandi esperienze e quindi anche grandi viaggi attendono il segno zodiacale viaggiatore per eccellenza. Un segno che, non appena sente aria di routine, prende e fugge via. I Sagittario sono persone estremamente dinamiche, che non si accontentano mai di visitare una sola città, ma ne vogliono vedere tante, a volte troppe. Il Sagittario può anche attraversare Paesi, varcare confini e superare tranquillamente i diversi fusi orari. Fate il giro degli Stati Uniti, allora, dove ci sono ben per nove fusi, dalla costa orientale alle Hawaii, questo è il viaggio perfetto per voi.

Capricorno

Per chi già si trova fuori casa, in Italia o all’estero, il 2025 sarà l’anno del rientro definitivo. La famiglia e i propri cari tornano al centro della vostra vita; quindi, e per voi sarà più importante stare in loro compagnia piuttosto che pensare a viaggiare. Il consiglio per i Capricorno che vivono altrove dunque è di approfittare degli ultimi tempi per andare alla scoperta dei luoghi che circondano la città che vi ha ospitato per lungo tempo, che sicuramente non avete ancora avuto modo di visitare e dove forse non avrete più l’occasione di tornare.

Aquario

Se il 2024 è stato un anno impegnativo per le spese inaspettate, il 2025 non potrà che andare meglio. La svolta arriverà già da fine gennaio. Secondo Paolo Fox, “Urano sarà attivo tra luglio e novembre e segnerà il momento di piccole grandi rivoluzioni”. Giusto in tempo per l’arrivo delle vacanze estive che, viste le economie fatte quest’anno, non potranno essere esagerate. Trovatevi un bell’albergo in una località di mare nel Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia, procuratevi una buona pila di libri da leggere e rilassatevi per ricaricare le pile.

Pesci

Un anno di alti e bassi è quello che si prospetta per chi è nato sotto il segno dei Pesci. Tante le novità in arrivo nel 2025, ma che saranno da gestire, e le nuove scoperte che dovranno essere sperimentate. Anche nel campo dei viaggi, forse è l’anno per provare nuove esperienze e per lasciarvi andare ad avventure che finora non avevate preso in considerazione, vincendo anche qualche paura. Che ne dite di un corso di sopravvivenza o di un trekking in Costa Rica tra ponti tibetani e zip-line?