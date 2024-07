Cosa vedere a Costanza, a spasso nella città vecchia

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Veduta della città di Costanza

Costanza è una città tedesca contraddistinta da un certo fascino e situata sulle rive del Lago di Costanza. Con una storia millenaria, una posizione geografica privilegiata e un’architettura magnifica, Costanza offre ai viaggiatori moltissime esperienze culturali, paesaggi mozzafiato e attività emozionanti.

In questi anni la città di Costanza – o Konstanz – come è chiamata dai suoi abitanti, ha infatti attirato sempre più turisti, non solo per il suo centro storico ma anche per il patrimonio naturalistico che la rende una meta ideale per chi vuole praticare sport o rilassarsi.

Fonte: iStock

Le origini di Costanza

Costanza si trova nella regione meridionale della Germania, al confine con la Svizzera. Situata nella regione tedesca di Baden-Württemberg e solcata dal fiume Reno, la città di Costanza si divide in due parti: a sud del fiume, al confine con la Svizzera vi è l’Altstadt, la città vecchia, a nord la zona più grande degli insediamenti residenziali e industriali.

Originariamente conosciuta come “Constantia” durante l’epoca romana, Costanza ha una storia che risale a oltre 2.000 anni fa. Fondata nel 15 a.C. come città romana, divenne un importante centro di commercio e di attrazione culturale lungo il fiume Reno. Durante il periodo medievale, Costanza divenne una delle città più ricche e potenti dell’Europa centrale, grazie al suo ruolo nel commercio delle merci provenienti dall’Italia e dall’Oriente. La città era anche famosa per aver ospitato il Concilio di Costanza dal 1414 al 1418, un evento storico di importanza capitale per la Chiesa cattolica, che pose fine al Grande Scisma d’Occidente e definì il corso dell’intera cristianità europea. Oggi, le influenze romane e medievali sono ancora evidenti nell’architettura e nella struttura urbana di Costanza, che rappresenta un prezioso patrimonio storico per la Germania e per l’intera Europa.

Cosa vedere a Costanza

Il centro storico

Il cuore pulsante della città è il suo affascinante centro storico. Passeggiare per le strade medievali di Costanza è come fare un viaggio nel tempo.

Una delle aree più caratteristiche della città di Costanza è il Niederburg, il Basso Castello, tra la Cattedrale e il Reno. Ci troviamo nella parte più antica della città dove le facciate dei palazzi ci raccontano la sua storia e le strade sono strette e tortuose. La Città Vecchia, ha mantenuto intatte le sue caratteristiche medievali ma può vantare origini ben più antiche tanto che in Münsterplatz, ad esempio, sono ben visibili i resti dell’antica fortificazione romana risalente all’incirca al 300 d.C..

La Cattedrale di Nostra Signora è stata costruita intorno al XI secolo, mentre devono trascorrere quasi 300 anni prima che venga completato il suo campanile gotico. L’intero complesso è stato successivamente ristrutturato e sono stati aggiunti elementi decorativi barocchi. Non dimenticate di salire in cima alla torre, che con i suoi 76 metri offre un punto di vista unico sulla città di Costanza, ma anche sull’intera valle se il tempo atmosferico è particolarmente favorevole.

Le zone del Marktstätte e dell’Obermarkt sono tuttora luoghi vivi e frequentati. Qui vicino si trova il Palazzo Comunale che, costituito da più edifici, ha nella costruzione centrale risalente al XVI secolo la sua parte principale. Sulla facciata che dà su Kanzleistraße sono raffigurate scene della storia cittadina in affreschi del 1864.

Il nostro itinerario alla scoperta di Costanza prosegue camminando lungo la Hussenstraße dove incontrerete numerosi edifici storici, mentre giungendo fino al limite del confine meridionale troverete anche il museo dedicato al riformatore boemo Jan Hus. Poco distante c’è la Schnetztor, la porta eretta nel XIV secolo per delimitare l’antico confine della città; si tratta di una delle poche strutture medioevali di Costanza insieme ad altre due torri che dominano la città e che si trovano, invece, sul Reno, dalla parte opposta rispetto all’Altstadt.

Fonte: iStock

Sul corso della passeggiata che costeggia il lago, c’è il Konzilgebäude, il palazzo dove si tenne il Concilio. Chiamato anche Kaufhaus am Hafen, fu costruito verso la fine del XIV secolo come deposito per i cereali e durante il Concilio di Costanza fu la sede del conclave che nel novembre del 1417, elesse il cardinale Otto Colonna come nuovo papa con il nome di Martino V. Oggi questo edificio è utilizzato per concerti e manifestazioni.

La statua di Imperia

Dal 1993 uno dei simboli di Costanza è la statua di Imperia posta all’entrata del porto. Alta nove metri e opera dell’artista Peter Lenk, la statua è simbolo ironico e provocatorio del Concilio del 1414 e rappresenta la Belle Imperia, storico personaggio italiano presente nel romanzo Le sollazzevoli storie dello scrittore francese Honoré de Balzac. Lenk ha voluto rappresentare la seduttrice Imperia che tiene nelle sue mani papa Martino V e Re Sigismondo, entrambi ridicolizzati e nudi. Ma oltre al suo concilio, Costanza è anche la città natale di Ferdinand von Zeppelin, l’inventore del dirigibile e nel parco vicino al porto troverete un monumento a lui dedicato.

Arte e musei

Costanza vanta una varietà di musei che soddisferanno ogni tipo di interesse. Il Museo Archeologico di Costanza offre uno sguardo affascinante sulla storia della regione, mentre il Museo Rosgarten permette al visitatore di dare uno sguardo su uno spaccato della vita quotidiana nel passato. Per gli appassionati di arte, il Museo d’Arte di Costanza presenta una ricca collezione di opere che spaziano dal Medioevo all’arte contemporanea.

I dintorni del lago

Per esplorare il paesaggio del lago è sufficiente prendere un traghetto da Costanza e attraversarlo fino a raggiungere Meersburg, una città medievale incantevole. Passeggiate per le stradine acciottolate, visitate il Castello di Meersburg e godetevi una vista spettacolare sul lago. Potrete anche esplorare il Museo del Castello, che vi permetterà di immergervi nella storia di questa affascinante località.

Fonte: iStock

Il Lago di Costanza, inoltre, offre numerose opportunità per gli appassionati di attività acquatiche. Potrete noleggiare una barca e fare una piacevole crociera sul lago, oppure provare il windsurf o il kitesurf per un’esperienza più avventurosa. Le spiagge del lago offrono anche la possibilità di rilassarsi al sole e fare un tuffo nelle acque cristalline.

L’isola di Mainau

La particolare posizione di cui gode la città le ha permesso di diventare il centro delle escursioni alla scoperta del lago o delle isole che la circondano. A soli 6 chilometri da Costanza si trova la piccola isola di Mainau, famosa per il suo verde: i suoi vasti giardini botanici, ospitano infatti una straordinaria varietà di fiori, piante esotiche e alberi secolari. Fate una passeggiata tra i sentieri pittoreschi, ammirate le splendide aiuole fiorite e godetevi una vista panoramica sul lago.

Fonte: iStock

L’isola di Reichenau

A 10 chilometri da Costanza, invece, troverete invece l’isola di Reichenau, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2001. Nota per le sue tre chiese medievali ben conservate e per i suoi splendidi paesaggi, l’isola è famosa per l’Abbazia di Reichenau, un monastero benedettino risalente all’VIII secolo. L’abbazia è un esempio straordinario dell’architettura carolingia e romanica ed è considerata un importante centro di arte e cultura dell’epoca medievale. Le sue tre chiese, la Chiesa di San Giorgio, la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Marco, sono affascinanti esempi di architettura religiosa dell’epoca. All’interno delle chiese, infatti, si trovano affreschi e opere d’arte di grande valore storico.

Quando andare a Costanza

Se vi state chiedendo qual è il periodo migliore per visitare la città di Costanza, la risposta è che il luogo può accogliere visitatori durante tutto l’anno, ma ogni stagione è più o meno indicata per alcune tipologie di soggiorno.

L’estate è la stagione più calda a Costanza, con temperature medie che oscillano tra i 20°C e i 25°C. Questo è il momento ideale per godere delle spiagge del Lago di Costanza, fare escursioni, praticare sport acquatici e partecipare a festival e eventi all’aperto. L’estate è anche il periodo di maggior affluenza turistica, per cui bisogna prenotare vacanza e attività con largo anticipo.

La primavera e l’autunno offrono temperature miti a Costanza, con una media di 10°C-15°C in primavera e 15°C-20°C in autunno. Questi periodi sono ideali per esplorare la città a piedi, visitare i siti storici e godere di una folla meno numerosa rispetto all’estate. In primavera, è possibile anche ammirare la fioritura dei giardini e dei campi sull’Isola di Reichenau e sull’isola di Mainau.

L’inverno a Costanza può essere freddo, con temperature medie intorno agli 0°C. Tuttavia, se vi piace l’atmosfera natalizia, potreste considerare una visita durante il periodo dell’Avvento e i mercatini di Natale. Costanza ospita un mercato di Natale tradizionale con bancarelle, artigianato locale e specialità gastronomiche.

In generale, l’estate è la stagione più gettonata per visitare Costanza grazie al clima caldo e alle numerose attività all’aperto disponibili. Tuttavia, se preferite evitare le grandi folle e godervi un clima più mite, la primavera e l’autunno possono essere scelte altrettanto valide e interessanti.

Cosa mangiare a Costanza

A Costanza, i viaggiatori avranno l’opportunità di gustare la deliziosa cucina tedesca con influenze internazionali. Ecco alcune specialità culinarie che dovreste assolutamente provare durante il vostro soggiorno:

1. Bodensee-Felchen: il Lago di Costanza è famoso per il suo pesce fresco, in particolare il Bodensee-Felchen, una varietà di coregone. Questo pesce viene cucinato in diversi modi: arrostito, alla griglia o affumicato.

2. Spätzle: questa specialità tedesca è un tipo di pasta fresca simile a gnocchi o tagliatelle. Gli Spätzle vengono generalmente serviti come contorno o accompagnamento per piatti di carne o salse. Sono deliziosi e rappresentano un classico della cucina tedesca.

3. Maultaschen: questi sono una sorta di ravioli ripieni tipici della regione del Baden-Württemberg, dove si trova Costanza. I Maultaschen sono ripieni di carne tritata, spinaci, pane e spezie. Vengono spesso serviti in brodo o saltati in padella con burro e cipolle.

4. Zwiebelkuchen: una prelibatezza locale, lo Zwiebelkuchen è una torta salata di cipolle. L’impasto è simile a quello di una torta, ma il ripieno è composto da cipolle, pancetta e uova. Questa specialità è spesso servita con un bicchiere di vino bianco della regione.

5. Schwarzwälder Kirschtorte: conosciuta anche come torta Foresta Nera, questa delizia dolce è originaria della regione del Baden-Württemberg. È una torta a strati con pan di spagna al cioccolato, ciliegie, panna montata e un tocco di liquore di ciliegie chiamato Kirsch. È un must per gli amanti del cioccolato e dei dolci.

6. Pretzel: i pretzel sono una specialità tedesca molto popolare e facilmente riconoscibili per la loro forma caratteristica. Croccanti all’esterno e morbidi all’interno, i pretzel sono spesso serviti come spuntino o accompagnamento a birre locali.