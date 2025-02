Nascono i viaggi integrati treno+aereo tra Italia e Spagna

Fonte: iStock Anche Cordoba può essere raggiunta con il biglietto unico

Raggiungere la Spagna e scoprire le sue città più belle diventa ancora più semplice per i passeggeri che volano con la compagnia ITA Airways. Grazie alla partnership tra ITA e Iryo, società operativa in Spagna partecipata da Trenitalia del gruppo Fs, sarà possibile viaggiare con un biglietto unico treno+aereo. In questo modo avrete accesso, con una singola prenotazione, a una nuova serie di viaggi combinati verso destinazioni che, attualmente, non sono coperte direttamente dai voli della compagnia italiana.

Se sognate da tempo di provare la famosa paella di Valencia, di immergervi tra le bellezze arabe di Cordoba o di assistere a uno spettacolo di flamenco a Siviglia, questa è l’occasione giusta per raggiungere queste mete, e non solo, in modo semplice e senza dovervi preoccupare di pianificare i vostri spostamenti.

Come funziona il biglietto unito treno+aereo

Grazie all’accordo, i passeggeri ITA Airways potranno raggiungere con l’aereo e poi con il Frecciarossa ad alta velocità diverse destinazioni spagnole, mentre i passeggeri di Iryo potranno raggiungere oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

I passeggeri arrivati dall’Italia agli aeroporti di Madrid e Barcellona, per esempio, potranno sfruttare la connessione ferroviaria locale già inclusa nella prenotazione, senza alcun costo aggiuntivo di trasferimento.

Dove acquistare il biglietto unico treno+aereo? Potete acquistarlo direttamente sul sito web di ITA Airways, presso le agenzie di viaggi abilitate, le biglietterie ITA e il Customer Information Assistance Office della compagnia. Prima di salire a bordo dei treni Iryo, i clienti di ITA possono richiedere che i biglietti vengano inviati via mail al momento della prenotazione, oppure possono ottenerli direttamente sul sito ufficiale della compagnia ferroviaria.

I benefici per i viaggiatori e per l’ambiente

Dimenticate quella preoccupazione provocata dal dover cercare le coincidenze dei treni e degli aerei durante la creazione del vostro itinerario. Uno dei principali benefici di questa novità risiede proprio nel non dover impazzire per organizzare i vari spostamenti per raggiungere la propria destinazione.

Oltre a questo, quali sono gli altri benefici dei quali potranno godere i viaggiatori grazie a questo accordo? Grazie al biglietto combinato, sia i passeggeri di ITA che di Iryo potranno utilizzare le offerte e i servizi di assistenza ai clienti di entrambe le compagnie. In più, contribuiscono a un turismo più ecologico in quanto uno degli obiettivi dell’accordo è proprio quello di promuovere una mobilità sempre più integrata, intermodale e sostenibile.

Come ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs: “La nostra visione è quella di promuovere una mobilità senza soluzione di continuità tra i vari Paesi europei, con il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane”.

L’intermodalità, quindi, diventa la protagonista di un moderno sistema di trasporti europeo che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e a un miglioramento della qualità della vita delle persone. Un impegno alla sostenibilità che non stupisce, soprattutto considerando il ruolo che molte città spagnole stanno avendo in questo ambito, una su tutte la meravigliosa Valencia, riconosciuta Capitale Verde d’Europa nel 2024.