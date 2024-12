Viaggi all’insegna dello sport: quali fare l’anno prossimo

Dall'Arabia Saudita agli USA, da Parigi a Londra passando per Monaco: nel 2025, gli appassionati di sport hanno diverse destinazioni tra cui scegliere per unire questa passione al viaggio.

Il 2025 sarà un anno straordinario per gli appassionati di sport e turismo, con eventi che attraversano il mondo, dalla Formula 1 al tennis, dal football americano al calcio. Con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ormai alle porte nel 2026, l’anno prossimo non mancheranno opportunità per combinare la passione per lo sport con la scoperta di nuove destinazioni.

Ecco alcuni dei principali eventi sportivi del 2025 da non perdere per chi è alla ricerca di esperienze uniche e indimenticabili in giro per il mondo.

Super Bowl 2025, la cultura di New Orleans

Il Super Bowl, il più grande evento del football americano, darà il via al 2025 il 9 febbraio, con la finalissima della NFL al Caesars Superdome di New Orleans. Questo evento è molto più di una semplice partita: il suo Halftime Show attira milioni di spettatori, anche tra chi non è appassionato di football. Per l’edizione 2025, il rapper Kendrick Lamar sarà protagonista durante l’intervallo, mentre artisti locali come Jon Batiste e Lauren Daigle celebreranno la tradizione musicale della città.

New Orleans, che ha saputo rinascere dalle cicatrici dell’uragano Katrina, è famosa per la sua storia jazz e la cucina creola. Durante la settimana del Super Bowl, la città si trasforma in un palcoscenico vivente, con concerti, parate e feste che animano le sue strade. E se si visita in quel periodo, non si può perdere il Mardi Gras, che inizia il 6 gennaio e culmina il 4 marzo con le celebrazioni del martedì grasso. Non solo sport, ma un’immersione totale nella cultura locale, tra musica, cucina e tradizioni.

Formula 1 a Jeddah, una corsa nel futuro

A meno di due mesi dal Super Bowl, il Gran Premio di Formula 1 di Jeddah, in Arabia Saudita, promette di essere uno degli eventi più spettacolari del 2025. Dal 18 al 20 aprile, il Jeddah Corniche Circuit, inaugurato nel 2021, ospiterà la gara notturna più emozionante della stagione. Con una lunghezza di 6,174 km e una velocità media di 252 km/h, il circuito affacciato sul Mar Rosso è il secondo più lungo della F1 e offre uno spettacolo unico, che attira non solo appassionati di motorsport, ma anche turisti curiosi di scoprire un Paese che sta puntando sempre più sul turismo.

La città di Jeddah sta infatti vivendo una vera e propria trasformazione, con ingenti investimenti in infrastrutture turistiche e culturali. Dallo storico Al-Balad, Patrimonio dell’Umanità Unesco, alla Moschea Galleggiante, fino al lungomare affacciato sul Mar Rosso, Jeddah offre una combinazione perfetta di modernità e tradizione. Il Gran Premio di F1 è solo uno dei tanti eventi che stanno spingendo l’Arabia Saudita a diventare una destinazione sempre più popolare tra i viaggiatori sportivi.

I classici del tennis: Parigi e Londra

A maggio e giugno, gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di assistere a due dei tornei più prestigiosi del mondo. A Parigi, il Roland Garros si svolgerà tra il 19 maggio e il 8 giugno, richiamando i migliori giocatori del mondo sulla terra rossa. Il torneo non è solo un evento sportivo: i visitatori possono scoprire il Tenniseum, un museo di 1.000 metri quadrati che espone la storia del tennis, tra trofei, racchette storiche e memorabilia.

Pochi giorni dopo, a Londra, il leggendario Wimbledon darà vita alla sua edizione 2025, dal 30 giugno al 13 luglio. Considerato il torneo più prestigioso di tutti, Wimbledon rappresenta il culmine della carriera di ogni tennista. Per assistere alle partite, però, non è facile: bisogna affrontare lunghe code, tentare la fortuna con il sorteggio dei biglietti, o acquistare pacchetti hospitality. Ma anche senza un posto a sedere nel campo centrale, l’atmosfera unica che si respira nei giardini e nel museo di Wimbledon è un’esperienza che ogni appassionato dovrebbe vivere.

Monaco e la finale di Champions League

Il 31 maggio 2025, l’Allianz Arena di Monaco ospiterà la finale di Champions League, uno degli eventi più attesi del calcio europeo. Oltre ad essere la casa del Bayern Monaco, il leggendario stadio tedesco accoglierà tifosi e turisti da tutta Europa, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. Monaco non è solo una meta per gli amanti della birra, grazie all’Oktoberfest, ma offre anche tantissime opportunità per scoprire la sua arte, la sua storia e la sua cultura. Passeggiate nel Marienplatz con il famoso Carillon, esplorate il Englischer Garten, uno dei parchi urbani più grandi al mondo, e immergetevi nella cultura locale.