Offerta flash Ryanair per i viaggi di primavera

Hai appena ricevuto lo stipendio? È il momento perfetto per trasformarlo in un viaggio. E se stai già pensando alla tua prossima fuga primaverile, Ryanair ha la soluzione perfetta per te. La compagnia aerea low cost infatti ha appena lanciato un’imperdibile promozione per il giorno dello stipendio, con tariffe promozionali a partire da 16,99 € per volare verso numerosissime destinazioni in tutta Europa e oltre. Ma bisogna affrettarsi, perché l’offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio, per viaggi da effettuarsi tra il 1° marzo e il 30 aprile 2025.

Che sia un weekend in una capitale europea o una fuga al sole, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per regalarsi una vacanza senza svuotare il conto. Ma attenzione: i posti sono limitati e vanno a ruba. Per aiutarti a decidere più in fretta, ecco allora alcuni suggerimenti delle destinazioni che rientrano nella promo.

Milano Bergamo – Tangeri: tutto il fascino del Marocco

Tangeri, affacciata sullo stretto di Gibilterra, è una meta ideale per un weekend di primavera. Crocevia tra Europa e Africa, offre un mix affascinante di culture, storia e paesaggi suggestivi. Una visita al centro storico, la Medina, è d'obbligo: perdersi tra i suoi vicoli labirintici, tra souk colorati e piccole botteghe artigiane, è un'esperienza sensoriale unica. Qui si può ammirare la Grande Moschea e visitare il Museo della Kasbah, ospitato in un antico palazzo, che racconta la storia della città attraverso reperti archeologici e arte tradizionale. La terrazza regala una vista spettacolare sul porto e sull'oceano, perfetta per scattare foto indimenticabili. Per un momento di relax, basta dirigersi verso la Place de la Kasbah, il cuore pulsante della città, dove osservare la vita quotidiana e sorseggiare un tè alla menta in uno dei caffè locali. Non lontano, la spiaggia di Tangeri invita a una passeggiata lungo la costa, con il rumore delle onde come sottofondo.

Roma Fiumicino – Santander: una fuga tra oceano e tapas

Se siete alla ricerca di una meta insolita, lontano dai circuiti più battuti, Santander, nel nord della Spagna, fa al caso vostro. Una delle attrazioni principali di questa elegante città della Cantabria è la Playa del Sardinero, una delle spiagge più belle della regione, ideale per lunghe passeggiate o per rilassarsi al sole. Per gli amanti dell’arte e della storia, da non perdere il Centro Botín, progettato dall’architetto Renzo Piano: questo spazio culturale ospita mostre d’arte contemporanea e offre una terrazza panoramica con vista spettacolare sulla baia. La Cattedrale di Santander, con la sua architettura gotica e le sue origini medievali, è un altro luogo da vedere assolutamente, così come il Palacio de la Magdalena, un imponente edificio storico che fu residenza estiva della famiglia reale spagnola e che oggi è circondato da un parco lussureggiante, ideale per una passeggiata primaverile. Per chi cerca un contatto con la natura, una gita alla Penisola de la Magdalena è d’obbligo per ammirare viste spettacolari sull’oceano e gustare freschissimi frutti di mare.

Genova – Breslavia: weekend nel cuore storico della Polonia

Conosciuta anche come Wrocław in polacco, Breslavia è una delle città più vivaci della Polonia. Situata lungo il fiume Oder, è un gioiello architettonico che ha il suo cuore nella Piazza del Mercato (Rynek), una delle più grandi d’Europa, circondata da colorati edifici storici e dominata dal maestoso Municipio, un capolavoro gotico che ospita un museo e una birreria sotterranea. Passeggiando per il centro, è impossibile non notare i nani di Breslavia, piccole statue di bronzo sparse per la città, simbolo della resistenza anticomunista e oggi diventati un’attrazione divertente per i visitatori. La primavera è il momento perfetto per esplorare l’Isola della Cattedrale, il nucleo più antico della città, dove si trovano la Cattedrale di San Giovanni Battista e il Ponte dei Tumultuanti, un luogo romantico per ammirare il tramonto. Per gli amanti della natura, il Parco Szczytnicki è una tappa obbligata: con i suoi vasti spazi verdi, il Giardino Giapponese e le aree picnic, è ideale per una giornata all’aria aperta.