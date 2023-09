Oroscopo: il Sagittario è il segno zodiacale che ama di più viaggiare

Fonte: 123rf Il Sagittario è il segno zodiacale dei viaggiatori

Chi è nato tra il 22 novembre e il 21 dicembre ha un chiodo fisso in testa: viaggiare. Le persone nate sotto il segno del Sagittario, è risaputo, sono le viaggiatrici per eccellenza. Essendo un segno di Fuoco, il Sagittario ama molto il movimento, l’avventura e la contemplazione.

Sagittario, il segno dei viaggiatori

Indipendente e anche un po’ indisciplinato, chi è nato sotto il segno del Sagittario non si lega mai troppo ai luoghi e alle persone. Inoltre, essendo adattabile e molto flessibile, ciò fa del Sagittario uno dei segni con cui è più semplice andare d’accordo. Quando poi sente aria di routine, è il momento in cui prende e fugge altrove.

Estremamente dinamismo, le persone del Sagittario viaggiano sempre da una parte all’altra del globo, non si accontentano mai di visitare una sola città, ma ne vuole vedere tante, a volte troppe. Il Sagittario può anche attraversare Paesi, varcare confini e superare tranquillamente i diversi fusi orari. avete a che fare con una persona nata sotto questo segno non vi annoiate di certo.

Altri segni amanti di viaggi

Se il Sagittario è il segno dello zodiaco dedito ai viaggi, ce ne sono altri che non disdegnano certi tipi di vacanze. Come le crociere, per esempio. In cima al podio tra gli amanti delle vacanze in crociera c’è il segno del Cancro. Secondo un’indagine condotta da Crocierissime, il 9,2% delle prenotazioni totali di una crociera viene effettuato da una persona nata tra il 22 giugno e il 22 luglio.

Segno d’Acqua, i nati sotto il segno del Cancro hanno un forte legame con il loro elemento e quindi con il mare e con le caratteristiche principali di calma ed emotività. Non a caso, infatti, il Cancro è il segno cardinale che si trova all’inizio dell’estate e si distingue per il suo grande legame con gli affetti familiari. La crociera si adatta molto bene alle sue esigenze, grazie alle possibilità di relax e divertimento (per tutte le età), in un ambiente caloroso e accogliente, in cui il Cancro ha l’opportunità di trascorrere momenti con famiglia e amici.

Non sono da meno i nati sotto il segno della Vergine (23 agosto-22 settembre). La scorsa estate i Vergine che hanno fatto una crociera sono stati l’8,7%. Questo genere di vacanza offre la possibilità di organizzare in anticipo le giornate a bordo in ogni minimo dettaglio, senza lasciare spazio a sorprese non gradite. Tipici di questo segno sono difatti l’ordine e la precisione.

E infine ci sono i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto), noti per il carisma e lo spirito sociale. A bordo di una nave sono spesso al centro dell’attenzione e si dimostrano entusiasti nei confronti di spettacoli e attività interattive, a cui partecipano da protagonisti. Essendo amanti del lusso e dello sfarzo, per i Leone è perfetta una crociera tra le isole dei Caraibi.