Bravecation, dove misurarsi con i propri limiti in viaggio

Le abitudini di viaggio cambiano continuamente e sempre più persone desiderano vivere esperienze entusiasmanti e avventurose ovunque vadano. Secondo i dati della ricerca Ticket to Travel 2025 di Marriott Bonvoy (condotta su 21.374 adulti in 10 mercati in Europa, Africa e Medio Oriente e su oltre 2.000 viaggiatori in Italia) sei viaggiatori su dieci hanno dichiarato di essere più coraggiosi in viaggio.

L’idea di Bravecation, il nuovo trend di cui si è parlato anche alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, racchiude l’esigenza del viaggiatore moderno che desidera uscire dalla propria zona di comfort intraprendendo vacanze coraggiose. Ma quali sono, nel dettaglio, le caratteristiche di questo trend e quali i luoghi migliori per praticarlo? Scopriamolo insieme per trovare ispirazione per il prossimo viaggio.

Che cosa è il trend Bravecation

Il termine Bravecation, il trend di viaggio raccontato anche alla BIT 2025, è un neologismo inglese che combina le parole “brave” (coraggioso) e “vacation” (vacanza). La parola si riferisce a una specifica tipologia di vacanza che incoraggia i partecipanti a superare i propri limiti e a provare nuove esperienze avventurose.

Questo trend non riguarda necessariamente attività estreme, come per esempio il bungee jumping o il paracadutismo, ma ispira a uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova anche in modi più semplici, come provare cibi nuovi e strani. Allo stesso tempo racchiude anche avventure al limite, come prendere parte a spedizioni estreme tra i ghiacci artici, su picchi inaccessibili o in luoghi pericolosi.

I luoghi migliori dove praticare il trend Bravecation

James Joyce ha scritto: “le avventure non capitano a chi se ne sta a casa, bisogna andarsele a cercare fuori!”. Ma quali sono i luoghi ideali da cercare per uscire dalla nostra zona di comfort?

Isola di Holbox, Messico

Nuotare con gli squali balena può essere un’esperienza avventurosa che cambia la vita. Per provarla potreste andare nell’isola di Holbox, in Messico. Questi splendidi giganti gentili arrivano ogni anno sull’isola alla ricerca di acque calde per nutrirsi di plancton e piccoli pesci. Seppur sia completamente innocuo per gli esseri umani, resta comunque il pesce più grande al mondo e bisogna possedere una certa dose di coraggio per nuotarci assieme!

Monte Huashan, Cina

Chi vuole davvero mettersi alla prova (e possiede un po’ di esperienza nel campo dell’arrampicata) può provare a scalare il Monte Huashan in Cina. Qui è presente una passerella di legno considerata il sentiero escursionistico più pericoloso del mondo! Si tratta di una prova di Bravecation estrema in cui dovrete camminare, per alcuni momenti, su delle semplici assi di legno ancorate a pareti verticali. In altri momenti, invece, dovrete arrampicarvi su scalinate scavate nella roccia.

Per riposarvi potrete fare sosta in cinque punti completamente sospesi nel vuoto che vanno a formare i petali di un fiore, in riferimento alla parola “Huashan” (il fiore di montagna).

Bangkok, Thailandia

Se volete uscire dalla zona di comfort nell’ambito cibo, il luogo perfetto dove andare è Bangkok. La Thailandia è famosa per tanti piatti deliziosi come il curry Massaman, il Pad Thai, il Tom Yam o il Som Tam, ma la cucina di questo Paese riserva anche delle sorprese non proprio appetitose. Tra gli ingredienti da provare per ampliare gli orizzonti del vostro palato ci sono i Sataw, fagioli puzzolenti, gli insetti fritti o le zampe del pollo, chiamate in thailandese Teen Gai.

Guanacaste, Costa Rica

Non solo avventure estreme, ci sono anche luoghi dove uscire dalla propria zona di comfort diventa sinonimo di divertimento (una volta superata la paura dell’altezza, per chi ne soffre). Il percorso di zipline proposto a Guanacaste, in Costa Rica, è un’esperienza imperdibile perché, con i suoi 1,3 chilometri di cavo, è considerata la più lunga zipline doppia in America Centrale e tra le 5 più lunghe al mondo. Una volta superata la paura, verrete ricompensati da una vista mozzafiato sull’Oceano.

Ghiacciaio Sólheimajökull, Islanda

Infine, un’altra attività che rientra nelle esperienze del trend Bravecation è l’arrampicata sui ghiacciai. Sono diverse le destinazioni dove praticarla, ma l’Islanda resta una delle più amate. Potete contattare diversi tour che vi porteranno, per esempio, al ghiacciaio Sólheimajökull, considerato il più panoramico del Paese: allacciate gli scarponi da trekking e regalatevi quest’avventura, dove vi sembrerà di essere atterrati sulla luna!