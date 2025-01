Compagnie aeree più sicure 2025: la classifica completa

Fonte: iStock Compagnie aeree più sicure 2025

AirlineRatings.com, il sito leader mondiale per la sicurezza aerea e la valutazione dei prodotti, ha pubblicato la classifica delle compagnie aeree più sicure per il 2025.

Dopo aver monitorato 385 vettori internazionali, il portale ha individuato le 25 migliori compagnie a servizio completo e le 25 low-cost, graduatorie che rappresentano un importante strumento per i viaggiatori alla ricerca di affidabilità e qualità nel trasporto aereo.

Le 25 compagnie aeree full-service più sicure del 2025

In cima alla classifica delle compagnie a servizio completo troviamo Air New Zealand, seguita da Qantas e da un terzetto ex aequo composto da Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates. A seguire, altre icone dell’aviazione come Virgin Australia, Etihad Airways, ANA ed EVA Air.

Un’attenzione particolare merita la scalata di Korean Air nella Top 10, mentre due nuove entrate, Iberia e Vietnam Airlines, hanno debuttato tra le prime 25.

D’altro canto, l’assenza di Singapore Airlines e KLM ha suscitato dibattiti attribuibili, secondo la CEO Sharon Petersen, a incidenti recenti che hanno penalizzato la loro performance nonostante rimangano vettori di eccellenza.

Nel dettaglio, eccole:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

Le 25 compagnie aeree low-cost più sicure del 2025

Nel settore low-cost, il primo posto spetta a Hong Kong Express, riconosciuta per il suo record impeccabile e l’assenza di gravi incidenti. Altri nomi di spicco includono Jetstar Group, Ryanair, easyJet e Frontier Airlines.

Le new entry Zipair, Jet2 e Air Baltic segnano un cambiamento significativo rispetto all’anno precedente, mentre l’esclusione di Spirit Airlines riflette le difficoltà finanziarie del vettore, che ha dichiarato bancarotta a novembre 2024.

Nel dettaglio, eccole:

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines AirAsia WizzAir VietJet Air Southwest Airlines Volaris flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines WestJet JetBlue Airways Air Arabia IndiGo Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific ZipAir SKY Airline Air Baltic

I criteri di valutazione: sicurezza prima di tutto

Le classifiche si basano su un’attenta analisi che considera molteplici fattori:

Incidenti gravi negli ultimi due anni;

Età e dimensioni della flotta;

Tasso di incidenti e numero di fatalità;

Redditività e stabilità finanziaria;

Certificazione IOSA e superamento degli audit nazionali ICAO;

Addestramento e abilità dei piloti.

Un altro aspetto chiave riguarda il modo in cui vengono gestiti gli incidenti. Ad esempio, il volo JAL 516 ha dimostrato come una formazione rigorosa e il rispetto delle procedure possano evitare tragedie e ha migliorato la reputazione della compagnia nonostante l’evento.

Incidenti e sicurezza: cosa insegna il passato

Il settore dell’aviazione non è esente da rischi, ma molti problemi derivano da difetti di produzione piuttosto che da errori operativi. Il caso del volo Alaska Airlines 1282, che ha subito una rapida depressurizzazione della cabina a causa di un difetto di fabbricazione, evidenzia l’importanza di processi di controllo qualità rigorosi da parte dei produttori di aeromobili.

Volare è sicuro?

Secondo uno studio, tra il 2018 e il 2022 il rischio di morte per volo era di 1 su 13,7 milioni, una cifra di gran lunga più bassa rispetto agli incidenti stradali, che nel 2023 hanno causato oltre 1,19 milioni di vittime.

Nonostante ciò, il numero di vittime del trasporto aereo nel 2024 è aumentato e ciò accende una spia sulla necessità di monitorare in modo costante gli standard di sicurezza.

Dal canto suo, AirlineRatings, in collaborazione con Skyscanner, ha lanciato una piattaforma innovativa online che permette ai passeggeri di confrontare i voli non soltanto per prezzo e durata, ma anche per sicurezza, un supporto essenziale per chi desidera volare con serenità.