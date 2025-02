Caravaggio e oltre: le mostre da vedere a marzo 2025

Marzo 2025 si prospetta un mese di grandi emozioni per gli amanti dell’arte, con mostre che spaziano dai grandi maestri del passato alle voci più contemporanee. Dalla potenza pittorica di Caravaggio ai capolavori di artisti come Casorati, Tintoretto e Munch , dalla magia della musica di Pino Daniele all’intimità dell’opera di Che Guevara, che fa riscoprire il lato più umano e profondo del mito, sono tante le esposizioni in tutta la penisola che meritano una visita. Ecco le nostra selezione delle mostre da non perdere questo mese, per vivere l’arte in tutta la sua magnificenza.

Casorati - Milano

Fino al 29 giugno 2025, Palazzo Reale di Milano ospita Casorati, una delle più ampie e complete retrospettive mai dedicate a Felice Casorati, a 35 anni dall’ultima grande mostra milanese. Curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, l’esposizione ripercorre la straordinaria carriera dell’artista, mettendo in luce il suo profondo legame con Milano, città chiave per lo sviluppo della sua arte e del moderno mercato artistico italiano.

Attraverso oltre cento opere – tra dipinti, sculture, bozzetti scenografici e lavori grafici – il percorso espositivo si snoda in 14 sale, documentando l’evoluzione stilistica di Casorati, dal simbolismo al realismo magico, fino alle influenze picassiane e al sintetismo degli ultimi anni. Prestiti prestigiosi provenienti da musei e collezioni di primo piano, tra cui la GAM di Torino e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, si affiancano a materiali d’archivio e documenti storici inediti, offrendo una rilettura approfondita e affascinante del maestro novarese. Un appuntamento imperdibile per riscoprire la potenza espressiva e la raffinatezza pittorica di uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana del Novecento.

Henri Cartier-Bresson e l’Italia - Torino

Fino al 2 giugno 2025, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia celebra il legame profondo tra Henri Cartier-Bresson e l’Italia con la più grande monografica mai dedicata al celebre maestro della fotografia. Attraverso 160 scatti e materiali d’archivio, la mostra – curata da Clément Chéroux e Walter Guadagnini in collaborazione con la Fondation Henri Cartier-Bresson – offre un viaggio straordinario tra le immagini che raccontano il nostro Paese con lo sguardo inconfondibile di colui che è stato definito l’occhio del secolo. Un percorso che segue i suoi viaggi da Nord a Sud, catturando la vitalità delle strade italiane, gli sguardi e i gesti del quotidiano, in un mosaico di istanti decisivi che hanno reso il suo lavoro immortale. Un’occasione unica per riscoprire l’Italia attraverso gli occhi di uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi.

Munch. Il grido interiore – Roma

Fino al 2 giugno 2025, Palazzo Bonaparte a Roma diventa il palcoscenico di Munch. Il grido interiore, una mostra straordinaria che porta nella Capitale 100 capolavori provenienti dal Munch Museum di Oslo. Un viaggio intenso e profondo nell’universo emotivo di Edvard Munch, l’artista che con L’Urlo ha dato voce alle inquietudini dell’animo umano. Tra tristezza e solitudine, amore e angoscia, il percorso espositivo svela il legame tra la tormentata vita personale dell’artista e la sua visione innovativa del colore e della forma. In una cornice neoclassica d’eccezione, questa mostra offre un’occasione unica per immergersi nell’espressionismo psicologico di Munch e riscoprire la forza universale delle sue emozioni senza tempo.

Caravaggio 2025 - Roma

Dal 7 marzo al 6 luglio 2025, Palazzo Barberini diventa il cuore pulsante dell’arte barocca con una straordinaria mostra dedicata a Caravaggio, il genio rivoluzionario del chiaroscuro. Un evento imperdibile per ammirare da vicino capolavori iconici e opere raramente esposte, tra cui il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, presentato per la prima volta al pubblico, e l’Ecce Homo, eccezionalmente in ritorno in Italia dal Museo del Prado di Madrid. Il percorso espositivo guiderà i visitatori attraverso le diverse fasi della carriera del maestro, svelando il suo impatto rivoluzionario sulla pittura con una selezione di opere provenienti dai più prestigiosi musei internazionali.

Momenti di grande suggestione accompagneranno l’incontro con la Santa Caterina d’Alessandria, Marta e Maddalena, fino alla storica riunione dei tre capolavori commissionati dal banchiere Ottavio Costa: Giuditta e Oloferne, San Giovanni Battista e San Francesco in estasi. A concludere il percorso, il Martirio di Sant’Orsola, l’ultima opera realizzata da Caravaggio prima della sua morte. Un viaggio immersivo nella potenza della luce e nell’intensità emotiva che hanno reso Caravaggio uno degli artisti più amati e influenti di tutti i tempi.

Attorno a Tintoretto. La Deposizione. - Milano

Dal 4 marzo al 25 maggio 2025, il Museo Diocesano di Milano accoglie un dialogo straordinario tra passato e presente con Attorno a Tintoretto. La Deposizione. Protagonista assoluta della mostra è la Deposizione di Cristo dalla croce di Jacopo Tintoretto, capolavoro della pittura veneziana del Cinquecento, in prestito dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Accanto a questa straordinaria opera, quattro artisti contemporanei – Jacopo Benassi, Luca Bertolo, Alberto Gianfreda e Maria Elisabetta Novello – si confrontano con la potenza espressiva di Tintoretto, dando vita a creazioni inedite che spaziano dalla pittura all’installazione. Un incontro tra epoche, linguaggi e sensibilità che invita il pubblico a esplorare il valore senza tempo dell’arte, lasciandosi coinvolgere dalle suggestioni e dalle emozioni che ogni opera è in grado di suscitare.

Il Canova mai visto - Padova

Dall’8 marzo all’8 giugno 2025, il Museo Diocesano di Padova ospita Il Canova mai visto, una mostra straordinaria che riporta alla luce un capolavoro creduto perduto: il Vaso cinerario della contessa Louise von Callenberg, realizzato da Antonio Canova tra il 1803 e il 1807. L’opera, considerata distrutta nei bombardamenti del 1944, è stata ritrovata grazie a un’attenta ricerca ed è ora al centro di un’esposizione che ne ricostruisce l’intero monumento funerario, progettato da Giannantonio Selva e decorato da iscrizioni di figure illustri, tra cui Johann Wolfgang von Goethe.

Ad arricchire il percorso espositivo, una preziosa selezione di opere canoviane, tra cui la raffinata collezione di stampe Manfredini, e una sezione dedicata a documenti inediti, lettere e scritti del fratello ed erede dell’artista, Mons. Giovanni Battista Sartori Canova. Attraverso calchi, gessi, incisioni e dipinti, la mostra svela il profondo legame tra Canova e Padova, offrendo uno sguardo inedito sulla sua arte e sulle sue relazioni con l’aristocrazia europea. Un’occasione per riscoprire la grandezza del maestro di Possagno e il fascino senza tempo delle sue opere.

Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell'Arte, tra Beato Angelico e Corot - Perugia

Dal 15 marzo al 15 giugno 2025, la Galleria Nazionale dell'Umbria celebra l’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco con la straordinaria mostra Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell'Arte, tra Beato Angelico e Corot. Un viaggio affascinante attraverso oltre ottanta capolavori che raccontano l’evoluzione del rapporto tra l’uomo e la natura nell’arte, dal Medioevo all’Ottocento. Da Pisanello a Leonardo da Vinci, da Dürer a Poussin, le opere esposte testimoniano come il creato sia stato osservato, interpretato e celebrato dagli artisti nel corso dei secoli. Inserita tra gli eventi ufficiali del Giubileo 2025, la mostra è un’occasione per immergersi in una visione artistica e spirituale della natura, arricchita da incontri e iniziative speciali promosse in collaborazione con istituzioni locali.

Pino Daniele. Spiritual - Napoli

Dal 20 marzo al 6 luglio 2025, Palazzo Reale di Napoli rende omaggio a un’icona senza tempo con Pino Daniele. Spiritual, la mostra-evento che celebra il grande artista a 70 anni dalla sua nascita e a 10 dalla sua scomparsa. Un viaggio immersivo che racconta la sua anima musicale e il suo lascito culturale attraverso materiali inediti, oggetti personali, strumenti, documenti e una straordinaria raccolta di contenuti audiovisivi.

Due sezioni e nove aree tematiche ripercorrono la vita e la carriera di Pino Daniele: dagli esordi negli anni ’70, con la ricostruzione scenografica della leggendaria "Grotta" e dei club notturni napoletani, fino al successo internazionale e alle collaborazioni che hanno segnato il suo percorso. Pino Daniele. Spiritual non è solo una mostra, ma un’esperienza coinvolgente che permette di entrare in connessione con l’essenza più profonda di un artista che ha saputo fondere culture, generi e tradizioni in un linguaggio musicale senza confini.

Tracey Emin. Sex and Solitude - Firenze

Dal 16 marzo al 20 luglio 2025, Palazzo Strozzi ospita Tracey Emin. Sex and Solitude, la più grande mostra mai dedicata in Italia a una delle artiste più controverse del panorama contemporaneo. Curata da Arturo Galansino, l’esposizione è un viaggio intenso tra passione, vulnerabilità ed esplorazione di sé, attraverso oltre 60 opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dal neon al ricamo. Il titolo richiama due temi centrali nel lavoro di Emin: sesso e solitudine, elementi che permeano la sua arte con una forza viscerale e profondamente emotiva.

Tra le opere in mostra, molte per la prima volta in Italia, spiccano la monumentale scultura in bronzo I Followed You To The End (2024), collocata nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi, e la storica installazione Exorcism of the Last Painting I Ever Made (1996), ricostruita nelle sale del Piano Nobile. Accanto a capolavori del passato, nuove produzioni realizzate appositamente per l’evento amplificano la potenza espressiva di un’artista che ha fatto della propria intimità un linguaggio universale, capace di trasformare il dolore, il desiderio e l’amore in arte pura.

Che Guevara. Tú y todos - Bologna

Dal 27 marzo al 30 giugno 2025, il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita Che Guevara. Tú y todos, una mostra straordinaria che offre uno sguardo inedito e intimo su Ernesto Che Guevara, al di là del mito rivoluzionario. Il titolo, tratto da una poesia scritta alla moglie prima della sua partenza per la Bolivia, riflette l’anima profonda dell’esposizione: raccontare l’uomo dietro l’icona, il politico e il sognatore attraverso oltre 2.000 documenti inediti, tra lettere, diari, fotografie scattate da lui stesso e video d’epoca.

Un percorso emozionante che riporta alla luce il volto più autentico del Che, grazie a materiali preziosi provenienti dall’archivio del Centro de Estudios Che Guevara di L’Avana, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio “Memoria del Mondo”. Ideata da Simmetrico Cultura e curata da un team di esperti internazionali, la mostra è arricchita da una colonna sonora originale di Andrea Guerra, offrendo un’esperienza immersiva che restituisce la complessità di un uomo che ha segnato la storia.