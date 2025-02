A Pasqua 2025 si viaggia in treno, tutti a bordo del Sicilia Express

Un modo per combattere i costi folli dei voli, senza rinunciare a raggiungere la propria città di nascita durante le festività di Pasqua 2025, ecco un treno super economico per la Sicilia

Festa che arriva, fuori-sede che torna… Eppure, il caro-prezzi nel settore dei viaggi, soprattutto per quanto riguarda i costi dei voli in aereo, sta dando parecchio filo da torcere non solo ai turisti, ma specialmente a tutti quegli studenti e lavoratori che magari vivono lontani dal Sud Italia (area maggiormente interessata dai rincari nei periodi di festa) e che in particolari occasioni dell’anno hanno voglia di “tornare a casa” e riunirsi ai propri cari.

Il Sicilia Express, infatti, non a caso nasce come risposta al problema del caro voli che ogni anno penalizza studenti e lavoratori siciliani fuori sede, desiderosi di tornare a casa durante le festività. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, ha debuttato con successo già lo scorso Natale, offrendo un’alternativa accessibile e confortevole rispetto ai costosi biglietti aerei. Il progetto di Pasqua 2025 si pone infatti l’obiettivo di garantire una soluzione di viaggio economica e funzionale, ampliando il numero di passeggeri trasportati e migliorando l’efficienza del servizio.

Le novità di Pasqua 2025 rispetto all’edizione di Natale

Dopo aver trasportato in Sicilia oltre 540 passeggeri nell’edizione natalizia, l’obiettivo del Sicilia Express per Pasqua è quello di migliorare ulteriormente il servizio, raccogliendo feedback tramite sondaggi online per comprendere meglio le esigenze dei viaggiatori e potersi migliorare ulteriormente in vista delle prossime (probabili) edizioni.

L’edizione pasquale del Sicilia Express questo aprile 2025 introduce un’importante innovazione: il servizio treno + bus, progettato per coinvolgere un numero ancora maggiore di viaggiatori. L’integrazione con gli autobus permetterà a chi vive lontano dalle fermate ferroviarie di raggiungere comodamente il treno.

Le nuove linee di autobus partiranno da due zone strategiche del Nord Italia:

Linea 1 : Bolzano – Trento – Verona – Mantova – Modena

: Bolzano – Trento – Verona – Mantova – Modena Linea 2: Trieste – Venezia – Padova – Ferrara – Bologna

Questo sistema intermodale offre ai lavoratori e agli studenti che desiderano raggiungere la Sicilia durante le festività un’alternativa concreta al trasporto aereo, spesso proibitivo nei periodi festivi, permettendo loro di viaggiare in maniera più sostenibile dal punto di vista economico.

Le date e le info sul Sicilia Express di Pasqua 2025

Le partenze del Sicilia Express per Pasqua 2025 sono previste nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 aprile, con ritorno di lunedì 21 e martedì 22 aprile. Inoltre, una seconda ondata di corse sarà disponibile per il Ponte del 25 aprile e del 1° maggio, rispondendo così ulteriormente alla crescente domanda di trasporto nei periodi di festività prolungata.

Il Sicilia Express partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova, attraversando diverse città prima di arrivare a Messina. Le fermate intermedie includono Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno.

Una volta giunto in Sicilia, il treno si dividerà in due tratte principali:

Direzione Siracusa : Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini, Augusta

: Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini, Augusta Direzione Palermo: Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria

Il costo del biglietto, comprensivo del trasporto in autobus, resterà invariato come per la scorsa edizione a 29,90 euro, confermandosi una scelta decisamente vantaggiosa per chi desidera rientrare in Sicilia senza spendere cifre elevate.

Infine, si vocifera la possibile partecipazione di testimonial e influencer per promuovere il viaggio, trasformandolo in un’esperienza non solo di ritorno a casa, ma anche di racconto e valorizzazione del legame tra Sicilia e la sua comunità sparsa in Italia.