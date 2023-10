L’offerta per volare a prezzi low cost e che dura solo 24 ore

In mezzo ci sono quindi sia il ponte di Ognissanti (mercoledì 1° novembre) sia quello dell'Immacolata (giovedì 7 dicembre). Nel primo caso, si può fare un lunghissimo ponte di ben nove giorni oppure uno di cinque giorni partendo prima o dopo, nel secondo caso, invece, il ponte è di quattro giorni. Sufficienti, comunque, per una bella vacanza autunnale o invernale.

Inutile dire che le offerte online sono tantissime e che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Noi, però, ve ne consigliamo tre che, a nostro parere, sono imperdibili.

Ponte di Ognissanti in Irlanda

Forse non tutti sanno che l'Irlanda è la patria di Halloween e se c'è un posto dove andare a festeggiarlo questo è proprio l'Irlanda. Ryanair ha voli in offerta sia per Dublino sia per Cork. Le feste di origine celtica sull'isola verde sono tantissime, vi segnaliamo la più originale: il Púca Festival, in programma dal 27 al 31 ottobre nella Contea di Meath, a meno di un'ora da Dublino, in una zona molto chiamata Ireland Ancient East e molto importante per la storia celtica del Paese con località come Trim e Athboy, nella storica Boyne Valley.

Proprio Athboy ospita antichi manoscritti che menzionano la vicina collina di Ward quale luogo di grandi raduni in occasione di "Samhain" ovvero “Fine dell’estate”, il giorno che segnava il termine della stagione del raccolto.

Autunno in Danimarca

L’autunno in Danimarca regala splendidi colori e un’atmosfera rilassata anche nelle città. Ryanair ha offerte low cost per Billund, la città che ospita il parco a tema Legoland e la Lego House (perfetti per anche per Halloween ovviamente). In questa stagione si possono fare attività all'aria aperta, nelle belle giornate, o gastronomiche, soprattutto in caso di maltempo. Questa zona di Jutland è perfetta per cultura, natura e divertimento.

Le cittadine di Vejle, Kolding e Fredericia sono ideali per chi ama scoprire la storia della Danimarca con musei, luoghi di design e siti Unesco come Christiansfeld, una cittadina a pochi chilometri da Kolding fondata da un gruppo di Fratelli Moravi costretti all’esilio nel XV secolo. Non lontano si trova anche Fionia, il “giardino della Danimarca”. con castelli e manieri e la cittadina di Odense, patria di H.C. Andersen, l'inventore delle fiabe per bambini.

Ponte dell'Immacolata

Dicembre è già tempo di Mercatini di Natale e nel Nord Europa se ne possono vistare tantissimi. Tra i più belli ci sono sicuramente quelli di Vienna, che nel periodo dell'Avvento si trasforma nella città per eccellenza dei Mercatini di Natale, pieni di luci e coloridi e che diventa ancora più magica. A partire da metà novembre fino a Natale, Vienna è la meta perfetta per chi ama questa festività, la tappa ideale per chi sta cercando un luogo dal fascino intramontabile. Ognuno di essi ha un'atmosfera particolare e ovunque si trovano specialità culinarie, dal punch alle caldarroste, arti e mestieri e attività per i bambini.

Il Mercatino di Natale più grande e più conosciuto di Vienna, con oltre cento bancarelle, è il Mercatino di Gesù Bambino sul Rathausplatz. È considerato uno dei più bei Mercatini di Natale d'Europa ed è un misto di romanticismo e nostalgia. Il Mercatino di Natale alla Reggia di Schönbrunn offre prodotti fatti a mano, concerti e programmi per bambini. Il Villaggio natalizio del Palazzo del Belvedere colpisce per il suo scenario barocco e per i raffinati oggetti artigianali nell'ampio parco del palazzo.

Quest'anno per la quarta volta si svolge il mercatino dell'Avvento al Gartenpalais Liechtenstein. I più attenti alle tradizioni apprezzeranno l’Antico Mercatino natalizio della Freyung, il Mercatino di Natale Am Hof o il Villaggio di Natale di Stephansplatz, di fronte al duomo gotico. Due dritte per gli amanti dell'artigianato e per tutti coloro che tengono alla sostenibilità: il Mercatino di Natale di Spittelberg - che nel 2023 sarà allestito come evento eco-sostenibile - e l'Art Advent di Karlsplatz. Quest'ultimo esiste da 30 anni e l'intera offerta gastronomica è certificata biologica.