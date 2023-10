Ponte di Ognissanti: le mete più consigliate dove andare

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Se le vacanze estive sono ormai un ricordo lontano, sono moltissime le persone che decidono di partire in autunno, anche solo per una breve gita fuori porta. E quale occasione migliore se non il Ponte di Ognissanti? Con un paio di giorni di ferie (o anche uno soltanto, se si è fortunati) ci si può concedere un fine settimana molto lungo per andare alla scoperta di qualche bella località in Italia o all’estero. Ecco alcuni suggerimenti per la vostra vacanza.

Ponte di Ognissanti, dove andare

Quest’anno è davvero molto generoso di ponti, e per gli amanti dei viaggi ci sono tante occasioni da sfruttare. Il Ponte di Ognissanti è senza dubbio una di queste: mercoledì 1° novembre si festeggia Ognissanti e, aggiungendo un paio di giorni di ferie prima o dopo, si può arrivare comodamente ad avere ben cinque giorni consecutivi da trascorrere lontano dal lavoro. Ovviamente se ne può approfittare per una gita fuori porta, visto che – tra le altre cose – un autunno così caldo non lo si viveva da tempo. Ma dove andare? Non potendo fare una vacanza troppo lunga, meglio restare in Italia o in Europa. Di mete meravigliose ce ne sono tantissime, tra città d’arte e natura. Scopriamone alcune.

Le mete in Italia

Il mare non vi stanca mai, anche quando è troppo freddo per stare in costume? La Sicilia è senza dubbio la destinazione giusta per voi: potete girare tra splendide città come Siracusa (e il suo centro storico sull’isola di Ortigia) e Palermo, oppure andare alla scoperta di piccoli borghi incastonati tra le rocce, dove il tempo sembra essersi fermato. Una tappa imperdibile è la Valle dei Templi di Agrigento, spettacolare parco archeologico che racchiude le antiche vestigia della città ellenica di Akragas. E, a pochi chilometri, la Scala dei Turchi è una falesia candida che si tuffa nel Mar Mediterraneo.

Anche il nord Italia ha molte bellezze da offrire: potete fare una visita al Lago Maggiore, girando tra borghi meravigliosi e poi imbarcandovi per scoprire le isole Borromee. Non dimenticate di fare un salto a Villa Taranto, nei pressi di Verbania, che con i suoi giardini fioriti affacciati sulle acque turchesi del lago è un vero incanto. Se amate le città d’arte, questo è il momento giusto per andare a Siena e perdervi tra le sue strette viuzze, per poi ritrovarvi nel cuore della famosa Piazza del Campo, dove si svolge lo storico Palio.

Le mete all’estero

Avete voglia di fuggire all’estero? Cinque giorni di vacanza sono più che sufficienti per visitare qualche bel posto. Ad esempio, potete approfittarne per scoprire il fascino eclettico della coloratissima Siviglia, una delle più belle mete turistiche spagnole: lasciatevi incantare dalla magnificenza dell’Alcazar, oppure passeggiate per il centro storico esplorando i tanti monumenti storici che lo caratterizzano. Se invece siete dell’idea di concedervi un weekend lungo all’insegna del relax e del benessere, Budapest è il luogo giusto. Qui ci sono tantissime terme dove immergersi in acque curative che vi rimetteranno al mondo.

Per un tuffo nella natura incontaminata, infine, ecco la Foresta Nera: situata al confine tra Germania, Francia e Svizzera, offre panorami da favola e bellissimi parchi per chi ama camminare tra i boschi. Ci sono poi numerose cittadine da visitare, come Baden-Baden e la splendida Friburgo, con i suoi monumenti ricchi di fascino. Una delle tappe imperdibili che vi lasceranno a bocca aperta è il villaggio museo a Gutach, un percorso all’aria aperta che mostra come vivevano gli abitanti del luogo tra il XVI e il XIX secolo.