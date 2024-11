Vienna a Natale: cosa fare, cosa vedere e info utili

Fonte: iStock Turista in viaggio a Vienna a Natale

Vienna, una delle città più affascinanti d’Europa, durante il periodo di Natale assume un aspetto ed un’atmosfera decisamente magica e spettacolare. Famosa per i suoi palazzi storici e le sue eleganti vie, la capitale austriaca durante l’Avvento ospita numerosi mercatini e feste, diventando una delle mete più amate dagli appassionati del Natale, grandi o bambini che siano.

Viene offre una serie di esperienze indimenticabili, sia per chi, in coppia, è alla ricerca di una passeggiata romantica, sia per tutte quelle famiglie che vogliono passare momenti unici con il proprio partner ed i propri bambini.

Cosa fare a Vienna a Natale

Questa bellissima città europea, durante il periodo natalizio, offre una vasta serie di attività uniche, che porteranno i visitatori alla scoperta di ogni angolo della città, dei suoi tesori nascosti e della sua affascinante storia. Scopriamo cosa fare a Vienna a Natale.

Visitare i Mercatini di Natale

Nel periodo dell’Avvento una delle attrazioni più iconiche di Vienna sono, senza ombra di dubbio, gli imperdibili mercatini di Natale viennesi. Questi luoghi, per la maggior parte aperti dai primi giorni di Novembre, sono luoghi magici: il Christkindlmarkt nella piazza del Municipio, a Rathausplatz , dove le luci colorate e le oltre 150 bancarelle creano un’atmosfera calda e accogliente. Passeggiando fra gli stand di questo mercatino, e non solo, è possibile trovare ogni tipo di articolo natalizio, come gli addobbi artigianali, ad esempio, oppure assaporare le diverse specialità enogastronomiche austriache. È l’occasione giusta per assaggiare un buon punsch caldo oppure i deliziosi biscotti di pan di zenzero.

Un altro mercatino iconico di Vienna è quello di Schönbrunn, che si trova di fronte all’omonimo castello, che fu residenza reale e dimora estiva degli Asburgo, luogo in cui, tra stanze e corridoi, ha vissuto anche la Principessa Sissi. È considerato il più raffinato tra i mercatini viennesi: qui è possibile trovare diversi prodotti artigianali in legno fatti a mano, ma anche gustosi prodotti alimentari locali. È facile anche assistere a spettacoli di cori natalizi di bambini delle scuole viennesi. È aperto dal 19 Novembre al 4 Gennaio 2025, ed è chiuso nella giornata di Natale ed aperto metà giornata il giorno della Vigilia.

Fare un giro in carrozza in città

Quando si pensa a Vienna, facilmente vengono in mente scenari di vita nobiliare, dove principi e principesse passeggiano a coorte. Quale modo migliore, allora, per visitare la città se non attraverso un romantico giro in carrozza? Salire a bordo delle carrozze tradizionali austriache permette di visitare il centro storico, attraversando le vie illuminate del centro e visitando alcuni fra i più famosi luoghi della città: Graben, una delle piazze principali, dove si trovano anche i migliori ristoranti del Paese, la Cattedrale di Santo Stefano, conosciuto come Stephansdom, uno dei simboli di Vienna, antico palazzo imperiale ed oggi residenza e luogo di lavoro del presidente Austriaco.

Visitare la città in carrozza è sicuramente un’esperienza adatte alle coppie, ma anche a famiglie, che vogliono vivere l’esperienza di visitare Vienna in carrozza, soprattutto durante il periodo natalizio.

Assistere a un concerto natalizio

Vienna è famosa anche per la sua tradizione musicale. Soprattutto durante il periodo natalizio è molto facile assistere a diversi cori natalizi in giro per la città, ma anche concerti che rendono omaggio ai grandi compositori viennesi, come Mozart o Strauss. Famosi sono i concerti nella Cattedrale di Santo Stefano, che consentono di vivere un’atmosfera alquanto suggestiva ed indimenticabile. Si può assistere ai concerti anche presso il Kursalon Hübner, una grande music hall nel parco cittadino, o presso l’elegante sala concerti Musikverein, dove vengono organizzati eventi musicali speciali durante le festività.

Pattinaggio sul ghiaccio al Rathausplatz

Per chi ama le attività all’aperto, in questo periodo è possibile pattinare sulla pista di ghiaccio a Rathausplatz, la piazza del Municipio. Questo luogo si trasforma, come da tradizione natalizia, in una grande pista di pattinaggio, in una cornice formata da luminarie e stand gastronomici. L’attività perfetta per le famiglie e chiunque voglia trascorrere una serata diversa, all’insegna del divertimento.

Scoprire l’arte e la cultura viennese: musei e gallerie

Vienna ha un’offerta museale straordinaria. Per questo, si può considerare anche come la destinazione perfetta per chi ama visitare musei e gallerie d’arte e vuole ammirare le bellezze del Museo di Storia dell’Arte ed il Belvedere, che non è soltanto un maestoso castello barocco, ma ospita anche una delle più pregevoli collezioni di opere d’arte del Paese. In genere, gli orari del Belvedere sono i seguenti: Belvedere superiore, dalle 09:00 alle 19:00, Belvedere inferiore, dalle 10:00 alle 18:00, solo nella giornata di giovedì fino alle 21:00, e le Scuderie del Palazzo, dalle 10:00 alle 12:00. Sono orari che potrebbero variare durante le festività natalizie.

Vienna a Natale, i luoghi più simbolici

La Cattedrale di Santo Stefano: Stephansdom

Se n’è parlato tanto, fino ad ora, di questa bellissima cattedrale nel cuore della città. La Stephansdom è una tappa obbligatoria durante le festività natalizie. Con la sua architettura in stile gotica e la sua atmosfera suggestiva, è il luogo ideale per assistere alle celebrazioni natalizie della città di Vienna, con messe e cori speciali per la Vigilia ed il giorno di Natale.

Palazzo di Schönbrunn

Il Palazzo di Schönbrunn è l’ex presidenza imperiale e, come la Cattedrale di Santo Stefano, rappresenta uno dei simboli principali della città di Vienna. Durante il Natale ospita uno dei mercatini più caratteristici della città ed il giardino viene addobbato con luci e decorazioni varie, creando una vera atmosfera da fiaba. Schönbrunn è il luogo ideale per una passeggiata invernale, andando alla scoperta del fascino storico della capitale austriaca.

La Ringstrasse

Si tratta di un’ampia strada che circonda il centro storico di Vienna e dove si trovano alcuni degli edifici più famosi ed affascinanti della città. La Ringstrasse a Natale si illumina con diverse decorazioni, trasformando una semplice passeggiata in una vera esperienza unica, da vivere in coppia o in famiglia. Da qui è facile raggiungere i mercatini più celebri oppure fermarsi nelle storiche caffetterie viennesi per riscaldarsi durante le giornate più fredde.

Il clima di Vienna a Natale

Vienna a Dicembre è caratterizzata da un clima invernale freddo, con temperature decisamente basse, che oscillano tra i -1°C ed i 4°C, anche se, a causa del vento molto comune, possono risultare più rigide. In questi mesi è facile anche assistere a diverse nevicate, che se da un lato possono provocare alcuni problemi per la viabilità, dall’altro contribuiscono a creare un’atmosfera ancora più magica. Si consiglia, dunque, di scegliere abiti invernali adeguati, come cappotti, cappelli, sciarpe e guanti. Inoltre, per chi vuole trascorrere molto tempo all’aperto, portare con sé scarponi impermeabili potrebbe essere molto utile.

Come muoversi a Vienna a Natale

La città gode di una sistema di trasporti pubblici molto efficiente e ben organizzato. Per questo, durante il periodo di Natale, si consiglia di muoversi con tram, autobus e metropolitane, che operano regolarmente anche durante le festività. L’opzione che risulta molto conveniente è quella di utilizzare la Vienna City Card, per avere così accesso ai mezzi pubblici per periodi che vanno da 24 a 72 ore, ma anche per ricevere sconti per musi, attrazioni e diversi ristoranti del centro cittadino.

Per chi, invece, decidesse di muoversi in modo indipendente, Vienna offre un servizio di noleggio biciclette, per visitare liberamente le vie della città, oltre che godere di ampie zone pedonali, per passeggiare ed ammirare le decorazioni festive e le luci che colorano i palazzi storici viennesi.