Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Fonte: iStock Annunciate le migliori capitali europee del Natale

Mentre fervono i preparativi per le celebrazioni natalizie del 2024, la Christmas Cities Network ha annunciato le capitali europee del Natale per il 2025, riconosciute grazie alle eccezionali tradizioni natalizie, l’impegno per lo spirito di comunità e le originali e indimenticabili esperienze messe in campo durante le Festività.

Ognuna delle prescelte, infatti, offre attrazioni uniche e ambientazioni magiche che la rendono una meta da visitare almeno una volta nella vita in questo periodo dell’anno.

Ed ecco, allora, Vilnius (Lituania), Celje (Slovenia) e Noja (Spagna) fregiarsi, rispettivamente, del titolo di Capitale, Città e Villaggio europei del Natale 2025.

Il processo di selezione: come è avvenuto

Il processo di selezione è, come accennato, supervisionato dalla Christmas Cities Network, un’organizzazione dedicata alla promozione dei valori culturali, sociali ed economici delle celebrazioni natalizie in tutta Europa. Supportata dal Parlamento europeo, la suggestiva iniziativa mira a mettere in luce quei Paesi e città che simboleggiano l’impegno della comunità, l’innovazione e la tutela del patrimonio legato alle Feste natalizie.

La giuria internazionale, presieduta dalla professoressa Danuta Hübner, stimata economista e politica, porta con sé una vasta competenza. Hübner ha ricoperto il ruolo di Commissario europeo per la politica regionale, Ministro degli affari esteri polacco e Membro del Parlamento europeo, così da rafforzare l’impegno della Rete nei confronti dei valori e dell’eccellenza culturale europea.

Vilnius: Capitale Europea del Natale

La storica e vivace capitale della Lituania è al centro dell’attenzione come Capitale Europea del Natale. Rinomata per il magnifico albero di Natale (famoso in tutto il mondo) che svetta su Piazza della Cattedrale, Vilnius unisce tradizione e innovazione, e dona un’esperienza di festa intrisa di storia e creatività.

La Città Vecchia, Patrimonio UNESCO, diventa un vero e proprio “paese delle meraviglie invernale”, con le stradine acciottolate illuminate dalle calde luci festive.

Ma non è tutto: fiori al’occhiello sono poi l’iconico albero di Natale, i tipici mercatini e gli eventi culturali come la Città del Natale e il pattinaggio sul ghiaccio. Ancora, Vilnius mette al centro la sostenibilità ambientale, con l’illuminazione a risparmio energetico e le decorazioni ecologiche.

Da sperimentare il treno di Natale, le visite guidate e i deliziosi piatti locali come i kugelis e il vin brulé.

Celje: Città Europea del Natale

Ogni dicembre, Celje si trasforma in una località da favola grazie al suo evento distintivo, Fairytale Celje, e offre momenti davvero irripetibili tra spettacoli, mercatini e iniziative sostenibili.

Da non perdere, infatti, sono The Fairytale Land con narrazioni, esposizioni artistiche e decorazioni a tema, e il mercatino Treasure Trove of Gifts con prodotti artigianali e musica dal vivo.

Non mancano attività a tema medievale al Castello e le installazioni luminose uniche nel proprio genere, che sanno unire la storia con il fascino delle Feste.

Noja: Villaggio di Natale europeo

Lungo la costa cantabrica spagnola, Noja incanta con l’atmosfera marinara e le sentite celebrazioni da parte della comunità: si trasforma in un Villaggio di Natale dove risplendono le tradizioni e i sapori del territorio.

La Casa del Natale propone laboratori e spettacoli per famiglie mentre i mercatini mettono in mostra artigianato e delizie gastronomiche come sobaos e quesadas.

Inoltre, è la destinazione perfetta per concedersi tranquille passeggiate nella natura tra le paludi di Santoña e le strade illuminate del villaggio che cristallizzano lo spirito del Natale in riva al mare.

Il “passaggio della torcia” a Brno

Vilnius, Celje e Noja riceveranno ufficialmente i riconoscimenti durante la cerimonia speciale a Brno, Repubblica Ceca, il 15 dicembre 2024, alle ore 17:00.

L’evento celebrerà l’impegno dell’Europa nel preservare le tradizioni delle Feste e promuovere i legami culturali, alla presenza di autorità locali, membri della giuria e precedenti vincitori.

Che preferiate la maestosa Vilnius, la magia delle fiabe di Celje o il calore costiero di Noja, le Capitali europee delle Feste per il 2025 promettono esperienze indimenticabili ricche di gioia, tradizione e senso di appartenenza.