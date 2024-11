Per la CNN i mercatini di Natale di Firenze sono tra i migliori al mondo

Fonte: Getty Images Mercatino di Natale a Firenze

Quando si avvicina il Natale molte persone non vedono l’ora di visitare i vari mercatini a tema in Italia e all’estero. Questa tradizione che incoraggia lo spirito natalizio è partita da Vienna per poi contagiare tutto il mondo e oggi, dalla Germania alla Svizzera, dall’Oriente a New York, è difficile trovare un posto che non offra un’iniziativa simile, più o meno grande e organizzata.

Molti viaggiatori si studiano itinerari a tema proprio per gustare l’atmosfera speciale che si respira in alcuni posti durante le feste. E CNN Travel ha selezionato alcuni dei migliori mercatini di Natale a livello internazionale, includendo anche una meta italiana di cui possiamo essere orgogliosi: il mercato di Piazza Santa Croce a Firenze. In Italia si avverte molto il Natale e sono tante le città o i piccoli borghi che organizzano manifestazioni e spettacoli per celebrare questa ricorrenza.

Il mercatino di Natale di Firenze

Il mercatino di Natale a Firenze è incantevole, soprattutto grazie alla favolosa cornice dalla Basilica francescana di Santa Croce e alla città toscana che è ricca di storia e cultura. Tra le bancarelle si sente odore di panforte, pan di zenzero, strudel e dei tradizionali biscotti e chi fa una passeggiata nella vicina Piazza del Duomo può ammirare un magnifico presepe, così come un imponente albero di Natale illuminato in vista della Festa dell’Immacolata l’8 dicembre. Il mercatino di Natale di solito inizia il 23 novembre e dura fino al 22 dicembre con oltre 50 stand in caratteristiche casette di legno. Un fitto calendario di eventi coinvolge grandi e piccoli per vivere la magia del Natale con il Patrocinio della Regione Toscana e il Comune di Firenze. E la città decorata per le feste è comunque un ulteriore spettacolo che accoglie i visitatori in un’atmosfera magica.

I migliori mercatini di Natale nel mondo

Quando si pensa ai mercatini di Natale più belli di solito si pensa ai paesi del Nord Italia e del Nord d’Europa. Austria, Svizzera, Germania, insieme al famoso mercatino di Bolzano, Torino e altre regioni italiane, sono tra le mete più ambite nel periodo delle feste. Di seguito vi consigliamo cinque mercatini che sono entrati nella lista della CNN e che vale la pena visitare.

Mercatino di Natale di Basilea, Svizzera

La Svizzera è un’istituzione se si parla di Natale. La maggior parte delle città svizzere è praticamente invasa dai mercatini natalizi in questo periodo dell’anno e l’atmosfera è incredibile. Ma il mercatino di Natale di Basilea è il più grande e probabilmente il migliore da visitare. Diviso in due sezioni, Barfüsserplatz e Münsterplatz, è composto da circa 150 bancarelle splendidamente decorate che vendono spezie natalizie, decorazioni e candele. Le attrazioni per le famiglie includono la foresta delle fiabe natalizie a Münsterplatz con attività come decorazioni di pan di zenzero e candele, un laboratorio di stelle e un trenino festivo. I partecipanti possono anche salire le scale della torre di San Martino per una vista incredibile delle luci che illuminano la città vecchia o possono sorseggiare del vin brulé nella piramide di Natale alta 13 metri in Barfüsserplatz. Questo mercatino apre il 28 novembre e dura fino al 23 dicembre.

Fonte: Getty Images

Brussels Winter Wonders, Belgio

Bruxelles si anima davvero nel periodo natalizio grazie a Winter Wonders, che sembra più un festival che un mercato. Uno degli eventi più grandi e popolari del Belgio si estende tra la Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine e Marche aux Poissons. Prevede uno spettacolo di luci e suoni, pattinaggio sul ghiaccio e giostre tra le attività offerte ai visitatori che possono anche curiosare tra circa 200 chalet che servono vin brulé, birre belghe e waffle. Inoltre si può ammirare l’enorme albero di Natale eretto in Grand Place. Questo evento si tiene dal 29 novembre al 5 gennaio.

Avvento a Zagabria, Croazia

È facile capire perché Zagabria è stata votata come la “migliore destinazione per i mercatini di Natale” nel sondaggio online del portale di viaggi European Best Destinations per tre anni consecutivi. Composto da circa 25 mercatini di Natale sparsi nella capitale croata, l’Avvento a Zagabria è uno spettacolo magico. Presepi viventi, sculture di ghiaccio, concerti all’aperto, bar pop-up e un tram natalizio completo di Babbo Natale e i suoi elfi. Questo spazio ha anche un’area dedicata al “fooling around” (o “fuliranje”) dove troverai gente che balla per strada mentre mangia cibo da strada e ascolta musica dal vivo. Il periodo programmato è dal 30 novembre al 7 gennaio.

Mercatino di Natale di Skansen, Stoccolma

Stoccolma non è esattamente carente quando si tratta di mercatini di Natale, ma nessuno è più tradizionale di Skansen. Situato sull’isola di Djurgarden nel più antico museo all’aperto del mondo, è una meravigliosa mostra della cultura svedese con un po’ di magia natalizia. Le case storiche esposte nel museo sono addobbate con decorazioni colorate per l’occasione e tutti i tavoli all’interno sono apparecchiati per la cena di Natale. I visitatori possono realizzare le proprie decorazioni durante i laboratori natalizi, partecipare alle dimostrazioni artigianali tenute regolarmente o unirsi ai giochi di danza intorno all’albero in piazza Bollnäs, la sede principale di Skansen. Il mercatino è aperto il venerdì, il sabato e la domenica dal 29 novembre al 22 dicembre.

Wiener Christkindlmarkt, Austria

Giostre con le renne, una ruota panoramica gigante e un classico presepe fanno parte dello spettacolo magico di Vienna che celebra lo spirito natalizio. Sebbene ci siano circa 20 mercatini di Natale nella capitale austriaca tra cui scegliere, Wiener Christkindlmarkt (o Rathausplatz) è uno dei suoi eventi più antichi e tradizionali. Noto anche come Viennese Dream Christmas Market, presenta una pista di pattinaggio su ghiaccio di 110 metri quadrati per bambini e si tiene di fronte al Municipio. Il famoso Albero dei Cuori, un gigantesco acero decorato con centinaia di cuori scintillanti, è uno dei preferiti dai visitatori e un’ottima opportunità per scattare foto. Numerose bancarelle offrono gustose prelibatezze come salsicce austriache e biscotti di pan di zenzero, insieme al punch natalizio fatto in casa. Questo evento si svolge dal 16 novembre al 26 dicembre.