Uno studio ci svela quali sono le mete top in Italia: le regine dell’estate

L’indagine Jfc Panorama Turismo – Mare Italia 2023 ci ha svelato quali sono le mete balneari del nostro Paese più desiderate in questo 2023. I primi posti sono delle riconferme, mentre il resto della classifica è ricca di sorprese. Scopriamola insieme.

La top 10

Al decimo posto di questa classifica troviamo Capri, un’isola monumentale e spettacolare che però, rispetto alla scorso anno, perde una posizione. A piazzarsi al nono posto è invece una meravigliosa new entry del 2023: Polignano a Mare, un vero e proprio incanto della provincia di Bari.

Voliamo poi all’ottava posizione che appartiene a Cesenatico, nota stazione balneare e meta turistica della Riviera romagnola, che è salita in classifica di ben 4 posti.

Il settimo posto è di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, una località marittima di villeggiatura affacciata sul Mar Ligure che rispetto al 2022 perde 3 posizioni.

Sesto posto per Gallipoli, splendida cittadina sulla costa pugliese che è avanzata di due piazze rispetto allo scorso anno. A guadagnare il quinto posto è invece Alghero, favolosa destinazione della Sardegna che è avanzata anche di 5 posizioni.

La quarta posizione è di Riccione, nota località balneare della Riviera romagnola che, tra le altre cose, sale di 3 posti in classifica.

La medaglia di bronzo, come nel 2022, è di Milano Marittima, una frazione balneare nel comune di Cervia nota per la sua vocazione turistica.

Quella d’argento, invece, è di Jesolo, in provincia di Venezia, un luogo da ben 15 km di litorale sabbioso e un mare premiato ogni anno con la Bandiera Blu. La destinazione marittima più amata d’Italia per l’estate del 2023 è Rimini, una località di soggiorno estivo di rilevanza internazionale.

Il resto della classifica

Dall’undicesimo posto in poi troviamo l’Isola d’Elba, altra new entry del 2023; Lignano Sabbiadoro, che sale di una posizione; Cefalù, un’altra novità di quest’anno; Bibione, ulteriore nuovo ingresso in graduatoria; Villasimius, che rispetto allo scorso anno è salita di 3 posizioni; Ostuni, che è la prima volta che figura in questa classifica; Viareggio, che però ha perso 6 posizioni; Cattolica, con un calo drammatico in quanto i posti persi sono ben 13; Caorle, con un discesa anche in questo caso di 13 posizioni; San Benedetto del Tronto, che rispetto al 2022 si trova a meno 4 posizioni.

L’indagine Jfc ha anche decretato la destinazione balneare più rilassante e tranquilla per il 2023: l’Isola d’Elba, incanto della Toscana, che si piazza davanti a Roseto degli Abruzzi e a Budoni in Sardegna.

La Sardegna però si guadagna il titolo di più green grazie alla sua meravigliosa Stintino, seguita da Villasimius e da Lerici. Parlando di viaggi con i propri figli, la destinazione che viene valutata più adatta alle famiglie con bambini è Rimini, seguita da Cattolica e da Lignano Sabbiadoro.

Non manca la meta balneare italiana più giovanile, e anche in questo caso a ottenere il primo posto in classifica è Rimini, alle cui spalle si inseriscono Riccione e Gallipoli.

Infine, l’indagine Jfc ha decretato anche la meta più trendy dell’estate: al primo posto si piazza Riccione, seguita da Gallipoli e Capri.

Possiamo quindi concludere che Rimini è la regina dell’estate italiana, riconfermandosi prima classificata nella speciale graduatoria che incorona la destinazione balneare preferita dai nostro concittadini.