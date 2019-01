Le 5 migliori compagnie aeree per volare in Economy Class

editato in: da

Viaggiare e conoscere posti nuovi è da sempre uno dei sogni di qualunque persona.

Tuttavia, spostarsi da una meta all’altra, scoprendo tradizioni e culture, fino ad un decennio fa era un privilegio di pochi, a causa del numero limitato di compagnie aeree operative e dell’elevato costo dei biglietti di volo. Oggi, grazie ad una evoluzione in termini di costi delle compagnie, di linea e charter, prendere un aereo è alla portata di tutti, principalmente grazie all’affaccio su mercato di compagnie low cost con prezzi competitivi ed offerte per raggiungere le più disparate destinazioni.

Però, come spesso accade, se da un lato il limite monetario costringeva a scegliere solo alcune tratte ed alcune compagnie accaparrandosi il miglior prezzo, spesso sacrificando la scelta della meta “perfetta”, dall’altro, il moltiplicarsi delle offerte ha disorientato il viaggiatore.

La domanda nasce, quindi, spontaneamente: a quale compagnia low cost affidarsi?

Per rispondere al quesito, The Discover Blog ha analizzate le più famose compagnie aeree economiche esistenti al mondo, considerate tra le più sicure ed affidabili e con servizi pari quasi a quelli delle loro “colleghe” lussuose. Tra queste, cinque in particolare sono emerse per comfort e professionalità, e per la capacità di offrire al proprio la possibilità di effettuare un viaggio con stile e comodità.

Thai Airways

Efficiente compagnia consigliata per volare non-stop dall’Italia alla Thailandia, scelta per la sua longevità e per i suoi servizi di terra e di aria, tanto da divenire la compagnia prediletta per i viaggi in Oriente. A bordo dell’Airbus A350, i viaggiatori possono regalarsi una esperienza del tutto particolare, tra gusto e spensieratezza. A bordo, infatti, è presente il miglior servizio catering del mondo, confermato dai numerosi riconoscimenti ricevuti.

Molto importante è la possibilità di atterrare direttamente a Bangkok senza dover effettuare scali intermedi, risparmiando tempo in aeroporto tra un volo e l’altro e godendosi la propria vacanza appieno. La compagnia, quindi, risulta adatta anche ai clienti business, che possono unire la comodità di un volo diretto ad un sostanzioso risparmio in termini economici.

E, per chi volesse sentirsi una una star, la compagnia offre all’interno dell’Aeroporto di Bangkok la possibilità di vivere gratuitamente una esperienza multisensoriale nella Thai Royal Orchid SPA, concedendosi un massaggio tradizionale, sauna e bagno turco in puro stile orientale.

2. Singapore Airlines

Premiata da TripAdvisor come la compagnia aerea migliore al mondo nel 2018, saluta dall’alto del suo podio la vincitrice dell’anno precedente, la Emirates, classificatasi al terzo posto.

Clienti soddisfatti del servizio pre, durante e post volo, con una nota di merito anche per il personale, considerato gentile e professionale; accompagnato al comfort dell’aereo, ecco l’accoppiata vincente per offrire la migliore qualità al migliore prezzo.

La Singapore si pone come una compagnia che coccola il proprio cliente, offrendo degli extra anche in classe economica, come ad esempio cuscini, cocktail, menu e kit di cortesia, per vivere al meglio l’esperienza di volo. Chi l’avrebbe mai pensato che sorseggiare un drink avanti allo schermo, ascoltando musica o vedendo film, sarebbe diventato qualcosa di così naturale durante il proprio viaggio? La compagnia si occupa principalmente di voli intercontinentali a lungo raggio, spaziando da Los Angeles a Seul, New York, Germania, assieme alle 28 destinazioni del Sud-Est asiatico.

3. Turkish Airlines

Considerata la “regina dei cieli”, offre un servizio full service, grazie al comfort degli interni, la varietà nella scelta dell’intrattenimento di volo e, ovviamente, il rapporto qualità-prezzo.

Sedili inclinabili fino a 15 cm, disposti di piedini regolabili e poggiatesta, personale amichevole e gentile ed una offerta di snack e pasti di qualità rendono il viaggio un momento di relax anche durante le tratte brevi.

La compagnia di bandiera turc, trasporta dal 2015 più di 60 milioni di passeggeri soddisfatti in più di 100 destinazioni in tutto il mondo, ottenendo giudizi positivi anche dai clienti europei.

4. Qatar Airways

L’obiettivo di raggiungere standard elevati di servizio clienti sia in prima classe che in economy pare sia stato raggiunto proprio dalla compagnia mediorientale, divenuta “the best in the Middle East”. La rivoluzione è quella di aver pensato per la prima volta anche ai bambini che viaggiano con i genitori, offrendo una vasta gamma di giochi e giocattoli per rendere più leggere le ore in volo.

Inoltre, con le spaziose cabine, è possibile anche dormire: magari, idratandosi prima con il kit di cortesia ricevuto dal personale, comprendente balsamo labbra, kit dentale, maschera per gli occhi, tappi per le orecchie e addirittura calzini.

Un viaggio confortevole e sensazionale, votato all’intrattenimento, grazie alle diverse possibilità di trascorrere li tempo guardando una sitcom o ascoltando musica per rilassarsi.

5. Emirates

Volare con il gigante mediorientale dell’aria con il suo A380 risulta un’esperienza piacevole e degna di nota.

La sua classe economica presenta profondi ed importanti aggiornamenti rispetto alla standard, con un intrattenimento degno della prima classe che le ha permesso di entrare nella top ten dei vettori economici più famosi del mondo. Anche l’esperienza culinaria non è da meno, preparando piatti e pasti nel rispetto delle tradizioni del luogo verso cui si è diretti, in modo da anticipare la full immersione nel luogo di destinazione.

Il plus sono gli extra: Emirates offre ai propri viaggiatori un regalo composto da un set di accessori resistenti all’acqua con tutte le esigenze di toilette durante il volo. Approvato.