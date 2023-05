Le lucciole tornano a illuminare la notte: ecco dove e quando ammirare lo show

Fonte: iStock Lo spettacolo delle lucciole

C’è qualcosa di magico che accade intorno a noi nel periodo a cavallo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. E no, non ci riferiamo solo al profumo inebriante della salsedine, al sole che riscalda la pelle, alle notti dedicate ai desideri e ai panorami mozzafiato che si aprono a ogni passo e si perdono nell’infinito. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, tornano anche le lucciolate, esperienze magiche e incantate che tutti dovremmo vivere almeno una volta nella vita.

A partire dalla fine di maggio, e per tutto il mese di giugno, i viaggiatori possono trovare nella presenza delle lucciole – in diverse parti del mondo – una vera e propria motivazione per mettersi in cammino e per raggiungere tutti quei luoghi dove va in scena lo spettacolo.

Vi anticipiamo, però, che non è necessario attraversare il globo per toccare con mano quella che è un’atmosfera unica e a tratti fiabesca. In Italia, infatti, sta per essere inaugurata una manifestazione dedicata proprio alle lucciole che tornano a illuminare la notte. Ecco dove e quando ammirare questo incredibile show.

Come in una fiaba: lo spettacolo notturno delle lucciole

È uno spettacolo unico, suggestivo e magico, quello portato in scena dalle lucciole, che non si può descrivere ma solo vivere. Questi minuscoli insetti coleotteri appartenenti alla famiglia delle Lampyridae, quando sono in fase di corteggiamento, emettono una luce più o meno intensa capace di illuminare anche la notte più nera. Quando ci si trova davanti a folti gruppi di lucciole, poi, la visione diventa sensazionale.

Sono diversi i luoghi dove trovare questi insetti, molti dei quali si trovano nel nostro Paese. Proprio per facilitare la visione, e per permettere a cittadini e viaggiatori di avere un accesso privilegiato a questa esperienza, la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha pensato di organizzare un calendario di ben 7 appuntamenti dedicati alla magia delle lucciole.

La manifestazione, che prende il nome di Festa delle Lucciole, sarà inaugurata a fine maggio presso l’Oasi Ca’ Granda, un’oasi rurale urbana situata a due passi dal centro di Milano. Proprio qui, in un piccolo paradiso green, le lucciole si riuniscono, trasformando questa zona di campagna nel palcoscenico del loro spettacolo più suggestivo.

Lucciolate a due passi da Milano: ecco gli appuntamenti imperdibili

Come abbiamo anticipato, le lucciole hanno trovato nell’area rurale di Ca’ Granda – e in molti territori limitrofi – il loro habitat ideale. Ed è proprio qui che sarà possibile prendere parte alle passeggiate notturne che permetteranno a viaggiatori e cittadini di immergersi nella natura e di prendere parte alle attività di conservazione degli habitat delle lucciole e di tantissime altre specie animali.

Le lucciolate saranno inaugurate il 25 maggio con la Festa delle lucciole in Cascina Caiella, a circa 20 chilometri da Milano. Gli appuntamenti proseguiranno poi fino alla metà di giugno, e coinvolgeranno la Cascina al Moriano, a Bereguardo, la Cascina Selva, a Ozzero, Morimondo e il Parco Ittico Paradiso. Il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Oasi Ca’ Granda. Non vi resta che scegliere una data e prepararvi a vivere una notte incantata e indimenticabile.