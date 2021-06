Ad ammirar la danza delle lucciole a Milano e nei boschi d’Italia

editato in: da

Ci sono eventi che non aspettano e per questo meritano di essere colti e goduti in tutta la loro genuina meraviglia. Come quando in estate, i parchi e i boschi sono illuminati candidamente dalla danza delle lucciole, uno degli spettacoli naturali più incredibili messi in scena dalla natura.

Ed è tra la fine della stagione primaverile, e l’inizio dell’estate che arriva un’esperienza tutta da vivere, quella che passa per l’osservazione della magica danza delle lucciole. Gli appuntamenti sono sparsi in tutta Italia, anche se i lampiridi, nel nostro Paese, diventano sempre più rari, anno dopo anno.

Ci sono comunque zone della nostra Penisola che ci permettono ancora di ammirare questo spettacolo magico che non conosce eguali. Parchi e boschi, soprattutto nelle zone periferiche, si apprestano ad accogliere visitatori curiosi che di notte, dotati di abbigliamento comodo, vanno alla ricerca di questa meraviglia per gli occhi e per i sensi.

Quelle che vediamo volteggiare nei cieli notturni, a illuminare il nostro cammino, sono le lucciole in cerca di amore. Questi esemplari maschi e femmine, infatti, utilizzano proprio la luce per richiamarsi e iniziare la riproduzione. Ma dove è possibile ammirare le lucciole in Italia?

A Milano celebre è la Lusiroeula, una passeggiata notturna per ammirare le lucciole in amore organizzata proprio nelle prime settimane di giugno. Tra i boschi segnalati per gli avvistamenti c’è quello di Vanzago, polmone verde del territorio e oasi protetta del WWF.

Iconica è anche la lucciolata del Parco delle Cave, l’appuntamento più amato da tutti i cittadini milanesi. Anche nel Bosco della Bria, già luogo del cuore FAI, vengono organizzate durante l’estate delle gite notturne per ammirare il volteggiar dei lampiridi.

Non solo Milano, però. Nella splendida e suggestiva cornice del Bosco di San Francesco, situato ad Assisi, le lucciole si nascondono tra gli alberi regalando ai visitatori il loro bagliore più bello e un’atmosfera da fiaba. A Roma, invece, è possibile seguire le scie luminose che popolano il Parco dell’Appia Antica. Il modo migliore per osservarle è una passeggiata, in bicicletta, a partire dal crepuscolo.

Al sud dello stivale, infine, c’è uno dei luoghi più suggestivi per ammirare il magico spettacolo notturno: la Valle del Sele. Un gioiello incastonato tra le province di Salerno e Avellino, nonché luogo particolarmente frequentato dagli amanti della natura. E voi, siete pronti ad ammirar le lucciole?