Launceston e Tamar Valley, cosa vedere in questi angoli da sogno della Tasmania

Fonte: iStock La gola di Launceston in Tasmania

Inserite nella Best in Travel 2025, Launceston e la Tamar Valley sono due angoli della Tasmania da visitare assolutamente. Launceston è un vivace centro culturale e gastronomico in cui natura e cultura continuano a svolgere ruoli di primo piano. Una profonda e spettacolare gola si estende quasi fino al centro della città, circondata dai pendii vinicoli della Tamar Valley, dove i rigogliosi terreni vulcanici rossi nutrono alcuni dei migliori prodotti australiani. Per questo Launceston è stata eletta Città della Gastronomia UNESCO nel 2021 e vanta una comunità ricca di coltivatori, distillatori, artisti e viticoltori, oltre a essere una meta molto frequentata dagli amanti della natura.

Sorvegliando la confluenza dei fiumi North Esk, South Esk e Kanamaluka o fiume Tamar, Laucenston è una base privilegiata per esplorare a piedi i celebri spazi aperti della Tasmania poichè è più vicina della capitale Hobart, alla Cradle Mountain e a sole due ore di macchina da Wineglass Bay nel Freycinet National Park. Gli spazi selvaggi si alternano a paesaggi urbani storici e architettonici che miscelano vecchio e nuovo, tradizione e innovazione. La Tamar Valley è un luogo affascinante da esplorare se ti piace visitare case, edifici e giardini storici, con così tante case e tenute ben conservate e uniche non molto distanti tra loro, che offrono una ricca esperienza del vecchio Devon e della Cornovaglia risalente ai tempi dei Tudor.

Launceston Castle

Un castello normanno che in vetta regala una delle viste più straordinarie a Launceston, ex capitale della Cornovaglia. Il castello che dominava la città e la campagna circostante, controllava la principale via d’accesso alla contea. La sua storia millenaria, da una delle grandi roccaforti della Cornovaglia a una tetra prigione e poi un ospedale della seconda guerra mondiale è affascinante. George Fox, il fondatore dei quaccheri, fu notoriamente imprigionato qui nel 1656 e lo descrisse nel suo diario come un “luogo puzzolente e disgustoso”. Una nuova mostra include alcuni oggetti mai visti prima del castello, tra cui un misterioso osso di balena. L’intrigante storia del castello attira molti visitatori che rivivono il suo periodo di massimo splendore medievale e la sua caduta in disgrazia.

George Town Watch House

George Town Watch House è una prigione storica che mostra com’era la vita nel XIX secolo in quella regione della Tasmania settentrionale. Costruita nel 1843, è stata riaperta al pubblico nel 2004 in occasione del bicentenario dell’insediamento europeo di George Town. Un villaggio modello consente ai visitatori di immaginare come fosse la vita all’inizio del XIX secolo e si può visitare anche una mostra sulle detenute che furono imprigionate qui tra il 1824 e il 1834.

La Community History Room contiene molte informazioni locali per gli storici e coloro che cercano i propri antenati, mentre non mancano alcune esposizioni temporanee che celebrano il meglio delle arti e dei mestieri del paese.

Fonte: iStock

Low Head Pilot Station

Costruita dai detenuti nel 1805 per guidare le navi nel fiume Kanamaluka/River Tamar, questa proprietà ospita il Low Head Lighthouse, la seconda stazione di luce più antica dello stato, una rustica Seafood Shack e il Low Head Pilot Station Maritime Museum. Si può fare una bella passeggiata fino al faro e la sirena da nebbia suona ogni domenica a mezzogiorno e può essere udita da oltre 30 chilometri di distanza, quindi si consiglia di indossare protezioni per l’udito.

Cataract Gorge

Un viaggio a Launceston non è mai completo senza una visita a Cataract Gorge, il cuore verdeggiante della città. È difficile credere che questa incredibile caratteristica naturale sia a pochi minuti dal centro ed è amata sia dalla gente del posto che dai visitatori. Si tratta di uno spettacolare canyon naturale, una gola di 65 milioni di anni che per decine di migliaia di anni è stato un luogo di incontro sacro per le comunità aborigene della Tasmania, dei palawa nello specifico. William Collins, uno dei primi coloni europei nella zona, ha visto Cataract Gorge e restò colpito dalla sua bellezza affermando che nient’altro la supera al mondo. Il Kings Bridge, un ponte costruito nel 1867 è una delle meraviglie del luogo, con la seggiovia di 308 metri che funziona tutto l’anno.

Harvest Market

La comunità è al centro di tutto qui a Launceston e uno dei modi migliori per viverla è una visita all’Harvest Market. In programma ogni sabato mattina questo mercato trasforma un tranquillo parcheggio del centro città in un accogliente spazio comunitario. Qui, gente del posto e visitatori si riuniscono per socializzare e incontrare gli agricoltori e i produttori che creano gli straordinari prodotti e le prelibatezze in offerta.

Queen Victoria Museum and Art

Distribuita in due sedi, la collezione di arte, storia e scienze naturali esposta al Queen Victoria Museum and Art Gallery è in divenire dal 1842. Questo è il più grande museo regionale australiano con un planetario, una collezione d’arte coloniale e una fucina, oltre alla mostra sulla tigre della Tasmania ormai estinta. L’accesso è gratuito e le due sedi sono il Museum at Inveresk dedicato alle scienze naturali e storia, e l’Art Gallery at Royal Park che ospita l’arte tradizionale e contemporanea.

Nella prima si può esplorare una vecchia fucina, perdersi tra le stelle nel planetario e studiare la mappa murale centrale della Tasmania con i territori occupati da 57 clan noti in oltre 30.000 anni di storia precoloniale. Nella seconda invece si può passeggiare tra installazioni interattive, esposizioni d’arte aborigena e mostre fotografiche.

Grotte di Mole Creek

Impossibile resistere al magico e misterioso mondo sotterraneo di Mole Creek Caves. Mole Creek Karst è un parco nazionale nel nord della Tasmania, 168 km a nord ovest della capitale Hobart ed è l’unico parco in Tasmania creato per proteggere le forme carsiche. Spettacolari reti di grotte attraggono turisti ogni anno e in particolare la grotta di Re Salomone e la grotta di Marakoopa sono le più belle da vedere. La prima presenta un’ampia rete di sedimenti e depositi ossei come stalattiti e stalagmiti, mentre la seconda è famosa per l’esposizione di lucciole e due corsi d’acqua sotterranei, caverne ampie, piscine di bordo, riflessi che regalano un vero spettacolo.

Low Head Penguin

La Tasmania ospita diverse colonie di piccoli pinguini alti appena 40 cm, la specie di pinguino più piccola al mondo. Puoi avvistarli durante un tour al tramonto per piccoli gruppi di Low Head, che include trasferimenti in autobus prenotabili da Launceston. Questi tour aiutano le persone a incontrare i pinguini dal 1996. Le loro esperienze intime e in piccoli gruppi significano che tutti i visitatori hanno un’esperienza indimenticabile, garantendo al contempo che l’habitat naturale dei pinguini rimanga intatto.