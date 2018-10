A caccia d’aurore boreali in Lapponia: ecco il lavoro dei sogni

editato in: da

Sei un conoscitore esperto di aurore boreali? O vuoi magari ammirare per la prima volta lo straordinario fenomeno? Oggi, per farlo, puoi essere pagato. Come? Basta candidarsi a quello che – a tutti gli effetti – si propone d’essere un lavoro da sogno. O forse il lavoro dei sogni.

La proposta arriva da Beyond Arctic, azienda specializzata nell’organizzazione di spedizioni fotografiche nel mondo artico e in esperienze di viaggio sostenibili ed autentiche. Destinazione Lapponia. Sarà infatti questa, la sede del lavoro di chi – per ricoprire il ruolo di “cacciatore d’aurore boreali” – verrà selezionato. Il candidato ideale, avventuroso e amante della natura, deve essere disposto a fare esattamente questo: guidare i tour della stagione invernale 2018-19, per i viaggiatori desiderosi d’ammirare da vicino uno degli spettacoli più belli del mondo.

I tour avranno luogo nelle più remote e selvagge zone della Lapponia, ed ecco dunque che si tratta di un lavoro ben diverso rispetto a quello di una “semplice” guida turistica. Tuttavia, le richieste non sono poi così particolari: bisogna ovviamente conoscere la lingua inglese, possedere una patente B di guida, e saper scattare fotografie d’ottima qualità in scenari naturali dalla particolare luminosità. Perché i tour che si andrà a condurre saranno tour fotografici, ed è essenziale che il candidato prescelto sappia fornire a chi vi partecipa i giusti consigli, per portare a casa lo scatto della vita.

“Beyond Arctic è un tour operator di viaggi fotografici con sede a Rovaniemi, Finlandia. Siamo un’azienda in crescita, e siamo specializzati nella creazione di esperienze uniche per chi – in un viaggio – cerca l’esclusività e l’autenticità […] Siamo attualmente in cerca di guide fotografiche per l’inverno 2018-19: se hai esperienza nella fotografia, se vuoi condividere le tue conoscenze facendo da guida ai nostri tour, se ami la natura, potresti essere la persona che stiamo cercando! Saranno requisiti preferenziali l’esperienza nella guida di tour organizzati, e un carattere socievole e ospitale. Da parte nostra, offriamo un ambiente di lavoro innovativo e avventuroso, e un salario competitivo”, si legge nell’annuncio.

C’è però tempo solo fino a domani, venerdì 28 settembre, per candidarsi. Basta mandare una mail all’indirizzo contact@beyondarctic.com con oggetto “Photography Guide”. Il lavoro comincerà a novembre 2018.