AAA Cercasi assaggiatore di burritos. Il lavoro dei sogni per viaggiatori golosi è questo

Il lavoro dei sogni? Essere pagato per mangiare. A Roma sono aperte le selezioni per diventare il primo assaggiatore di burritos professionista in Italia

Sono tanti e diversi i motivi che ci spingono a viaggiare intorno al mondo, a esplorare il globo in lungo e in largo per scoprire tutte le sue meraviglie. Lo facciamo perché ispirati dalle bellezze di Madre Natura, o perché siamo desiderosi di raggiungere tutti quei luoghi iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi. Ma lo facciamo anche per toccare con mano la cultura e le tradizioni di popoli lontani. Altre volte, invece, saliamo su un treno o su un aereo spinti dalla voglia di commettere l’unico peccato concesso: quello della gola.

È proprio attraverso il cibo, infatti, che si possono vivere delle vere e proprie esperienze sensoriali che passano anche per la cultura locale. E questo lo sanno bene tutti quei viaggiatori golosi che non perdono occasione per scoprire e riscoprire un determinato luogo attraverso le ricette territoriali. E se vi dicessimo che questo potrebbe diventare un lavoro per voi?

Non c’è bisogno di andare poi così lontano, perché è nella splendida capitale d’Italia che sono aperte le selezioni per il primo assaggiatore di burritos professionista del Bel Paese. Chi ha voglia di candidarsi?

AAA Cercasi assaggiatore di burritos

Se state pensando di lasciare tutto, città e lavoro compresi, per reinventarvi, allora c’è una nuova e imperdibile opportunità che attende i più golosi a Roma. Si tratta di un’offerta di lavoro davvero particolare, sicuramente allettante per chi si è sempre affidato al palato per ogni sua scelta.

L’annuncio arriva da Maybu Margaritas y Burritos, un tex mex restaurant situato nella città eterna, che ha deciso di ampliare la squadra di lavoro con un assaggiatore professionista di burritos. La persona scelta avrà il compito di degustare, valutare e recensire i burritos offerti dal ristorante, con l’obiettivo di fornire un prodotto culinario che sia in grado di trasportare i clienti in posti lontani. Non solo, a lui sarà richiesto anche di suggerire nuove ricette e di confrontarsi con i clienti per arrivare al perfezionamento del burrito.

Quello di essere pagato per mangiare, per i più golosi, è un sogno che diventa realtà. Sicuramente un’esperienza lavorativa senza precedenti che consentirà, a chi lo desidera, di cambiare vita.

Come candidarsi

Se l’idea di inserire nel vostro curriculum la dicitura “Assaggiatore professionista di burritos” vi alletta, allora non resta che candidarvi a questa particolare posizione lavorativa. Il profilo ricercato è una persona golosa, ovviamente, amante dei sapori internazionali e sempre aggiornato sulle ricette dal mondo. Deve essere dotato, inoltre, di eccellenti capacità di comunicazione, anche sul web, a lui sarà richiesto, infatti, di creare contenuti digitali per promuovere e valorizzare i burritos del ristorante capitolino.

La persona scelta, quindi, dovrà assaggiare tutti i burritos proposti da Maybu, e valutarli. Avrà, inoltre, il ruolo di degustare i margaritas, per poi raccontare la sua esperienza attraverso dei brevi video che verranno pubblicati su Instagram e TikTok. L’obiettivo è quello di scegliere la combinazione migliore di ingredienti e creare così il miglior burrito tex mex.

In cambio il ristorante offre un contratto da freelance e uno stipendio di 1.000 euro al mese. Chi diventerà il primo assaggiatore professionista di burritos in Italia? Le selezioni sono già aperte, non vi resta che inviare la vostra candidatura inviando una mail a Maybu Margaritas y Burritos.