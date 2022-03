L’Italia dei cieli è in mano alle low cost: le nuove rotte del 2022

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato delle rotte estive della nuova compagnia aerea italiana, ITA Airways. Ma la verità è che i cieli del nostro Paese sono quasi completamente in mano alle low cost. Non è di certo una bella notizia, ma quel che è evidente è che queste aumentano di giorno in giorno le loro rotte. Scopriamo insieme quali sono le novità per il 2022.

Ryanair, assoluta protagonista dell’estate

Non può di certo mancare Ryanair nei cieli italiani. La compagnia a basso costo irlandese sarà, infatti, la protagonista dell’estate. Già dallo scorso novembre, aveva lanciato un maxi network da oltre 720 rotte, di cui 47 nuove, con particolare focus sugli aeroporti di Venezia e di Fiumicino.

Da Roma decolleranno nuovi voli per Stoccolma, Cuneo, Cefalonia, Figari, Gran Canaria, Minorca, Preveza-Aktion e Tangeri. Chi parte da Venezia, invece, potrà raggiungere nuove destinazioni come Comiso, Crotone, Lisbona, Madrid, Minorca, Marsiglia, Santander, Tolosa e Trapani.

A queste si aggiungono i voli da Torino per Zara, da Verona per Porto e Palma, da Perugia per Barcellona e il Cagliari-Palma. Ma non solo. Da Genova sono previste tre nuove rotte estive per Manchester, Lamezia e Vienna. Da Alghero ben quattro nuove mete per l’estate 2022: Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino. Da Pisa, invece, si potrà partire anche per Agadir, Bordeaux, Breslavia, Cork, Memmingen, Palma, Paphos e Zara, mentre dalla Calabria, oltre alle classiche rotte, si aggiungono Genova, Memmingen, Vienna e Norimberga partendo da Lamezia, e da Crotone per Venezia.

Wizz Air, anche lei non scherza

Non da meno è Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese che è in costante crescita. A pochi mesi dall’apertura della base di Fiumicino, il vettore si è imposto come primo operatore sul Leonardo Da Vinci aprendo ben 14 nuove rotte per l’estate: Ibiza, Palma de Mallorca, Minorca, Rodi, Cefalonia, Madrid e l’isola di Skiathos. Una meta meno imperdibile dell’altra.

Ha inaugurato, inoltre, la base al Marco Polo di Venezia con ben 17 nuove destinazioni: Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Lampedusa, Casablanca, Mykonos, Santorini, Palma De Mallorca, Fuerteventura, Tenerife, Tel Aviv, Sharm el-Sheikh. L’Isola di Skiathos sarà raggiungibile anche da Napoli e da Bari. La nuove tratte Wizz Air prevedono poi voli da Pescara per Tirana, da Catania per Sofia, Dortmund, Memmingen/Monaco Ovest e Praga; da Bologna per Budapest; da Milano Malpensa per Amman, Bari, Cagliari, Alessandria e Pristina; da Napoli per Reykjavik, Praga e Tallin; da Milano Linate per Brindisi.

Infine, è già pronta la stagione invernale con una programmazione che va da ottobre 2022 a marzo 2023: verranno aggiunte ben 810 rotte alle 1.100 già comprese all’interno del suo network, con oltre 120.000 voli e quasi 26 milioni di posti già tutti in vendita in questi giorni.

easyJet prova a ripartire

Non è stato facile per easyJet che ha sofferto la concorrenza di Wizz Air. Ora, ha però rilanciato il suo network sull’Italia con l’apertura delle vendite di un primo gruppo di rotte.

Da Venezia partiranno voli per Mykonos e Kos; da Napoli per Kos, Santorini e Cefalonia; da Bari per Parigi e la Torino-Londra Gatwick. In totale, sono 17 le nuove destinazioni che easyJet raggiungerà nell’estate 2022, portando il totale a quasi 220. Tra queste ci sono anche collegamenti tra Napoli e Parigi Charles De Gaulle, Alghero e Nizza, Pisa e Amsterdam e Brindisi e Amsterdam .

Dal 28 marzo, invece, easyJet collega Milano Linate con Palma de Mallorca con un volo quotidiano (a esclusione della domenica).

Le nuove rotte di Vueling

Anche la low cost spagnola Vueling amplia il suo operativo per l’estate 2022. Nel dettaglio: ci sono 5 nuove rotte da Parigi Orly per l’Italia con Bergamo, Torino, Genova, Bologna e Bari, oltre ai diretti da Fiumicino verso 10 città spagnole, Grecia, Croazia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Da Firenze verranno offerte 11 rotte per destinazioni in Spagna, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito, in aggiunta ai voli per Catania e Palermo.

Ma come anticipo dell’estate Vueling ha rafforzato il suo network per Roma in vista delle festività pasquali: tra l’8 e il 18 aprile 2022 opererà ben 12 rotte dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso le migliori destinazioni in Europa: Malaga, Alicante, Barcellona, Gran Canaria, Siviglia e Valencia (Spagna), Amsterdam (Paesi Bassi), Santorini (Grecia), Londra Gatwick (Regno Unito), Parigi Orly (Francia) e le mete croate di Dubrovnik e Spalato.

Confermata anche la rotta per Barcellona dall’aeroporto di Cagliari: sono previsti cinque voli alla settimana che collegheranno il capoluogo sardo con l’hub internazionale catalano per le vacanze tra l’8 e il 18 aprile.

Anche Volotea potenzia i collegamenti

Volotea, anch’essa compagnia a basso costo spagnola, ha potenziato il network con due nuovi voli da Torino per Atene e da Palermo a Lille, mentre dal 4 luglio decollerà il Torino-Santorini. Su Pantelleria, invece, il vettore spagnolo aggiunge ai collegamenti da Venezia, Verona, Torino, Milano Bergamo, Bologna e Genova, anche il diretto in esclusiva da Napoli.

Va ricordato, infine, che Volotea dal 15 ottobre 2021 e fino al 14 maggio prossimo opererà i voli in continuità territoriale con la Sardegna, tra gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate con quelli sardi di Alghero, Cagliari e Olbia.

Nel frattempo, si è ufficialmente aperta la sfida tra ITA Airways e Volotea per quanto riguarda i cieli dell’isola italiana. Dopo che la low cost spagnola aveva confermato di voler operare per i mesi estivi il solo collegamento tra Cagliari e Roma Fiumicino, la compagnia nata dalla ceneri di Alitalia si era detta pronta ad assumere gli oneri di servizio pubblico per almeno 12 mesi. Il tutto senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere una compensazione finanziaria.

Una proposta che, secondo la normativa, sarebbe stata prevalente rispetto all’offerta di Volotea. La compagnia low cost spagnola ha però rilanciato, impegnandosi a operare per 12 mesi sulle rotte del capoluogo sardo e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate. Ciò vuol dire che non ci saranno altri concorrenti e che se le offerte verranno dichiarate adeguate, i due vettori potrebbero dividersi i collegamenti tra i tre scali sardi e i due hub della Penisola: ITA volerebbe su Alghero, Cagliari e Olbia, mentre Volotea su Cagliari e Olbia fino al 14 maggio 2023.

L’ampio network di Neos

Ad offrire un’ampia gamma di voli anche l’italiana Neos. In particolare, il programma prevede numerosi collegamenti verso il Sud e le Isole da Verona, Malpensa e Fiumicino, raggiungendo un picco di 23 collegamenti a settimana.

All’estero il vettore offre già un operativo come quello dei livelli pre Covid per la Grecia (Karpathos, Kos, Mykonos, Santorini, Samos, Skiathos, Rodi e Creta) e la Spagna (fino a 30 voli a settimana verso Baleari e Canarie). Tornano, infine, i voli sulla Tunisia con Djerba e Monastir, oltre all’Egitto.