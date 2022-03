La svolta dell’estate: le nuove rotte di ITA Airways

È un’estate ricca di collegamenti quella che sta per arrivare. La nuova compagnia di bandiera ITA Airways, ha annunciato tutte le sue tratte per la bella stagione, il suo nuovo programma di fidelizzazione e una grande novità per quanto riguarda la continuità territoriale.

Dove si può volare con ITA Airways

Il programma di ITA Airways vedrà nei prossimi mesi un graduale rafforzamento sulle principali direttrici di corto e medio raggio, così come un progresso nella connettività intercontinentale. Dopo aver aggiunto ai voli per New York quelli diretti per Miami e Boston a inizio marzo, la compagnia aerea ha avviato le vendite di altri collegamenti di lungo raggio previsti a partire da giugno 2022 con Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo Haneda.

Nel dettaglio: saranno ben 64 le destinazioni operate da ITA Airways per l’estate 2022. 23 saranno nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Roma Fiumicino rimane l’hub strategico del Mediterraneo, ma viene riconfermata anche la forte presenza su Milano Linate.

Il 2 aprile, infatti, partirà il primo volo intercontinentale da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk. Volerà nei cieli ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica e da giugno il collegamento diventerà quotidiano. La rotta Malpensa – Jfk si unisce alla Fiumicino – Jfk già operata da ITA Airways nella stagione invernale 2021/2022.

Dal 27 marzo hanno ripreso i voli diretti tra Milano Linate e Reggio Calabria, ad aprile diventeranno due. Nell’estate 2022 da Milano Linate partirà anche la destinazione greca Salonicco.

Novità ci sono anche per quanto riguarda le mete più gettonate del Mediterraneo: decolleranno nuovi voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways, in particolare, opererà voli stagionali nel mese di agosto da Roma Fiumicino e Milano Linate per Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca.

Nuove destinazioni anche dall’aeroporto Leonardo Da Vinci grazie agli Airbus A330 e A350 di ultima generazione che consentiranno alla compagnia aerea di bandiera di raggiungere importanti mete del turismo mondiale come Miami, Boston, Los Angeles, Tokyo, Buenos Aires, San Paolo. Dal 27 marzo, inoltre, è partito un volo ITA da Roma Fiumicino verso Napoli. Nel mese di agosto verranno servite, sempre da Roma Fiumicino, anche le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato.

Infine, grazie ai voli in codesharing in collaborazione con altre compagnie aeree partner, è possibile raggiungere da tutta Italia, via Roma, tante altre destinazioni in Europa e nel mondo.

Continuità territoriale con ITA

Per quanto riguarda la continuità territoriale con la Sardegna, ITA Airways ha fatto sapere che ha intenzione di operare sulle principali rotte – da e per l’isola – a partire dal 15 maggio 2022 e fino al 14 maggio 2023.

Tramite un comunicato stampa ha annunciato di voler garantire voli giornalieri su tutte le sei principali rotte, assicurando la mobilità dei cittadini sardi e la connettività dei territori della regione con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operati dalla compagnia aerea italiana e dai suoi partner.

Verrà garantito, inoltre, un servizio pubblico con “tariffe estremamente vantaggiose a sostegno della popolazione sarda” nonostante il continuo aumento del costo del carburante. Una scelta fatta per “contribuire fattivamente al Sistema Paese” ed essere un “pilastro fondamentale” per la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia in un momento di profonda incertezza a livello globale.

ITA si è perciò fatta avanti per il bando che coprirà il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre 2022. Dal 1° ottobre dovrebbe poi partire la nuova gara per la continuità territoriale per l’assegnazione delle rotte per i successivi 24 mesi.

Aeroporti di Roma, aumenta l’offerta

Il programma di ITA Airways conferma un progressivo ripristino della connettività sui flussi lungo raggio. Ma a far respirare ancora di più gli aeroporti di Roma sono anche una serie di misure che fanno guardare con ottimismo al futuro. Soprattutto in riferimento ai voli verso il Nord America e l’Australia. Basti pensare che per la prima volta la compagnia Qantas effettuerà un collegamento diretto tra l’Europa continentale e la terra dei canguri.

Confrontando il programma estivo di Fiumicino con quello operato dai vettori nel periodo pre-Covid, l’estate 2022 prevede, in questo momento, l’attivazione di 25 nuovi collegamenti aerei. 13 di questi saranno verso destinazioni precedentemente non servite con voli diretti – nemmeno nel periodo pre-Covid.

Le novità più attese riguardano l’arrivo o il ritorno di diverse compagnie aeree con regolari servizi di linea. Come detto poco sopra, Qantas collegherà per la prima volta l’Europa Continentale con l’Australia con un volo no stop tra Roma a Perth, per poi proseguire con lo stesso volo su Sydney.

Anche WestJet debutterà in Italia volando tra Roma e Calgary in Canada, mentre Gulf Air avvierà il collegamento diretto per il Bahrain e Icelandair arricchirà l’offerta di voli per Reykjavík. Interessanti anche le nuove destinazioni internazionali che andranno ad arricchire il network di breve medio raggio come: Tangeri, Girona e Figari operate da Ryanair, Strasburgo in programma con Volotea, Montpellier con Transavia.

Ad ampliare il network anche Wizz Air che, dopo aver lanciato la base di Fiumicino con 4 aerei e oltre 30 rotte avviate nel 2021, prevede l’inserimento di un quinto aereo nel corso dell’estate 2022 e l’attivazione altre 18 nuove rotte. Tra queste ci sono Londra Gatwick, Madrid, Marrakesh, Amman, ma anche nuove destinazioni per Roma come Yerevan in Armenia e Turku in Finlandia.

Da non dimenticare anche i collegamenti verso verso l’Asia ed il Sud America come i voli diretti di Singapore Airlines e di Aerolíneas Argentinas, previsti entrambi da inizio giugno. Da citare, infine, anche il ritorno di Latam a partire da luglio con un volo diretto su San Paolo che permetterà non solo di raggiungere l’affascinante megalopoli brasiliana, ma anche di servire un ampio network di prosecuzioni nell’America latina.

L’obiettivo, quindi, è recuperare il terreno perduto. Infatti, anche se nel 2021 hanno transitato 14 milioni di passeggeri tra Fiumicino e Ciampino segnando un miglioramento rispetto all’anno precedente, è altrettanto vero che c’è sempre un – 79% da recuperare rispetto al 2019, l’anno prima che arrivasse il Covid.

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ha dichiarato che: “Nonostante una situazione ancora complessa ci sono i presupposti perché il 2022 sia un anno di ripresa del traffico con la prospettiva per i due scali della Capitale di tornare a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo della filiera economica legata al turismo e ai trasporti a livello nazionale. Soprattutto fa ben sperare il dinamismo dei vettori americani e la rivitalizzazione del traffico in Europa che potrà tornare alla quasi normalità nel corso dell’anno. In questo contesto, ADR prosegue con determinazione il proprio piano di investimenti con particolare attenzione a sviluppo, sostenibilità e innovazione anche in vista degli appuntamenti del Giubileo 2025 e di Expo 2030, che rappresentano grandi opportunità per Roma e l’intero Paese”.