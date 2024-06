Le nuove rotte di easyJet per l’autunno – inverno 2024/25

Non era mai accaduto prima che la compagnia low cost annunciasse così tante nuove rotte aeree in una sola volta.

Non era mai accaduto prima che la compagnia aerea easyJet annunciasse così tante nuove rotte aeree in una sola volta. L’annuncio riguarda, invece, ben 60 nuovi voli che saranno operati dalla low cost nei prossimi mesi. Di queste, dieci riguardano l’Italia con novità su Milano, Napoli e Roma. Le nuove destinazioni saranno raggiungibili a partire da fine ottobre consentendo di iniziare a pianificare i ponti autunnali, le vacanze invernali e le settimane bianche con largo anticipo, assicurandosi le tariffe più basse.

Nuovi voli da Milano Malpensa

Molte delle nuove rotte autunnali partiranno dallo scalo di Milano Malpensa, primo hub della compagnia nell’Europa continentale che ha monopolizzato in pratica tutto il Terminal 2 dello scalo lombardo. I nuovi voli di easyJet che decolleranno saranno diretti per la prima volta in Norvegia. Ci saranno quattro frequenze per Oslo (dal 27 ottobre) e due per Tromsø dal 4 dicembre, e a Pristina, nel Kosovo dal 7 dicembre due volte alla settimana.

Nuovi voli da Napoli

Molti di più sono in voli in partenza dall’Aeroporto Internazionale di Napoli. Saranno, infatti, sei le nuove mete in Europa: a dare il via alla stagione sarà Praga, raggiungibile dal 28 ottobre ogni lunedì, venerdì e sabato. Si prosegue con Alicante, con voli a partire dal 29 ottobre ogni martedì e sabato, e Salisburgo a partire dal 7 dicembre con un volo settimanale ogni sabato. Nuove mete da Napoli sono anche quelle verso Lussemburgo, Strasburgo e Tirana rispettivamente dal 9 e dal 12 dicembre con due frequenze settimanali.

Nuove rotte da Roma (nel 2025)

In occasione del Sei Nazioni di rugby, easyJet mette inoltre a disposizione alcuni voli per raggiungere Bordeaux da Roma Fiumicino, a partire dal 21 febbraio 2025. Già lo scorso mese di marzo, easyJet aveva annunciato alcuni nuovi voli in partenza dal prossimo autunno. Infatti, a queste ultime rotte si devono aggiungere quelle già annunciate nei mesi scorsi ovvero il nuovo volo che partirà da Milano Linate verso Amsterdam dal prossimo dicembre, quello che collegherà Roma Fiumicino con Nizza, il volo che decollerà da Catania alla volta di Berlino o quello che consentirà di raggiungere Sharm El-Sheik partendo dall’aeroporto di Venezia a gennaio 2025 e, infine, ci sarà un volo diretto tra Napoli e Gran Canaria.