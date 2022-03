Nuove rotte easyJet, per un’estate da sogno

Sarà un’estate incredibile, all’insegna del divertimento e dell’avventura: gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per il turismo, ma ora sembra davvero giunto il momento di tornare a viaggiare. E easyJet vuole ripartire alla grande, aggiungendo ben 10 nuovi collegamenti dall’Italia, verso tante splendide mete estive. Scopriamo quali sono.

easyJet, le nuove rotte per l’estate

La compagnia aerea low cost, pronta a rilanciarsi nel turismo estivo dopo due anni di stop, ha già annunciato molte interessanti novità per il suo network europeo. E alcune riguardano proprio i viaggiatori italiani: sono infatti addirittura 10 le nuove rotte che collegano il nostro Paese ad alcune delle più suggestive (e ricercate) destinazioni in tutta Europa. E ci sono anche due new entry, finora mai toccate da easyJet. La prima è Lampedusa, che dal 29 giugno sarà collegata a Napoli da un volo settimanale e dal 1° luglio a Milano Malpensa da tre voli settimanali.

La seconda è invece la bellissima isola greca di Skiathos: a partire dal 27 giugno, vi saranno ben quattro partenze settimanali da Milano Malpensa e altre tre dallo scalo partenopeo. E a proposito di Grecia, i turisti in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia potranno tornare a visitare la splendida isola di Corfù grazie ai due voli settimanali che debutteranno anch’essi il prossimo 27 giugno. Infine, tra le nuove mete balneari raggiungibili dall’Italia si aggiunge anche la movimentata Palma de Mallorca. Il 28 marzo prenderà infatti il via la rotta quotidiana (ad esclusione della domenica) che collegherà l’aeroporto di Milano Linate alle Baleari.

Ma l’estate non è sinonimo solamente di mare: sono moltissimi i turisti che approfittano delle incantevoli giornate di sole e del clima bollente per visitare alcune splendide città d’arte, mischiandosi tra la folla e respirando l’atmosfera di Paesi diversi. Per tutti questi viaggiatori, easyJet ha pensato ad alcune rotte interessanti. Da giugno saranno infatti disponibili nuovi collegamenti tra Napoli e lo scalo di Parigi Charles de Gaulle e tra Alghero e Nizza. Mentre chi vorrà raggiungere Amsterdam potrà farlo partendo sia da Pisa che da Brindisi.

Le rotte easyJet riconfermate per il 2022

Naturalmente, le novità dell’estate sono solo parte del grande progetto easyJet per tornare a pieno ritmo su tutto il network europeo. La compagnia aerea sta infatti lavorando per ripristinare alcune delle sue rotte più importanti sul territorio italiano, proprio in vista della stagione calda (e dei tantissimi turisti che hanno finalmente voglia di ripartire). Una è quella che collega Venezia Marco Polo alla splendida Cefalonia, una delle mete balneari più amate dai nostri viaggiatori. A partire dal prossimo 27 giugno, saranno operativi due voli a settimana.

Sempre in tema grandi città europee, invece, presto sarà il turno anche di due altri collegamenti che in passato avevano raccolto grandi consensi. Si tratta della rotta Lamezia-Berlino, che porta alla scoperta della meravigliosa capitale tedesca, e di quella Cagliari-Basilea, che collega la nostra splendida Sardegna alla piccola città-gioiello svizzera. Entrambe le due rotte ripartiranno dal prossimo mese di giugno, per inaugurare al meglio una nuova estate che si avvicina.

“Con l’annuncio di oggi, arrivano a 17 le nuove rotte che easyJet opererà nell’estate 2022 da e per l’Italia, portando il totale a quasi 220 rotte” – ha spiegato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia – “È un’ottima notizia per gli italiani che avranno ancora più scelta nella pianificazione delle vacanze estive, ma anche per il nostro Paese, considerato che i nuovi collegamenti contribuiranno alla ripresa del nostro settore turistico.