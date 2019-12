In Inghilterra c’è un cottage pronto ad ospitarti gratis se ti sei appena lasciato

editato in: da

Quest’anno durante le festività natalizie, chi ha il cuore spezzato per la fine di una relazione, potrà trovare conforto e tornare a sorridere grazie all’iniziativa di Indipendent Cottages, società che possiede varie pittoresche abitazioni nel Regno Unito.

Chi è stato appena lasciato e si ritrova single, ha diritto a un soggiorno gratuito di tre notti per una persona (ma è possibile portare con sé un ospite) al Farthing Cottage nel Cotswolds, che richiama la suggestiva atmosfera del film di Natale “The Holiday” con Cameron Diaz.

Per lasciarsi avvolgere dallo spirito festivo e gioioso di questo magico periodo dell’anno anche se la propria storia d’amore è finita, cosa c’è di meglio che soggiornare in un’accogliente casetta, rannicchiati davanti al fuoco del caminetto con un bel bicchiere di vin Brulé caldo, ammirando la splendida campagna invernale dei dintorni?

Proprio per questo motivo, Indipendent Cottages ha indetto un concorso per offrire un’opportunità incredibile a un fortunato vincitore.

All’interno del cottage, impreziosito dalle travi a vista e decorato per Natale, spiccano un bel caminetto a legna, antichi mobili in pino, pareti in pietra e, al piano superiore, un letto a baldacchino dove attendono una bottiglia di Prosecco e una scatola di cioccolatini.

A pochi passi, si trova il caratteristico paese di Stow-on-the-Wold con negozi, ristoranti, supermercato, il mercato degli agricoltori e boutique indipendenti dove dedicarsi allo shopping natalizio senza pensieri. La cornice ideale per godersi le feste e ritrovare il buonumore.

L’idea alla base del soggiorno gratuito per un neo single arriva dal film “The Holiday” in cui Kate Winslet e Cameron Diaz si scambiano le case e il personaggio interpretato da quest’ultima, Amanda, rimane nel bellissimo Rosehill Cottage.

Il vero cottage del film non esiste in quanto è stato costruito appositamente dalla troupe cinematografica ma è sempre possibile visitare la città di Shere, nel Surrey, dove sono state girate le scene dello shopping.

Ma come partecipare a questo incredibile concorso natalizio?

Semplice, i candidati dovranno condividere la loro struggente storia con Indipendent Cottages e sperare, questa volta, nella buona sorte. Il soggiorno per cuori spezzati è consigliato dal 13 al 16 dicembre ma le date possono subire variazioni a discrezione della società.