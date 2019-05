Harry Potter: in Inghilterra puoi dormire nel cottage di Hagrid

editato in: da

Il cottage di Hagrid prende vita ed è ora possibile prenotarlo per una notte. Si trova in Inghilterra ed è per soli veri fan di Harry Potter.

I fan di Harry Potter sono di certo tra i più attivi al mondo quando si tratta di viaggiare in luoghi legati in qualche modo alla celebre saga. Le possibilità nel mondo sono davvero svariate, a partire da quanto organizzato dalla Warner Bros, che negli anni ha ricreato enormi location. A ciò si aggiungono le aree naturali sfruttate per i film, fino ad arrivare a quegli ambienti che avrebbero ispirato J. K. Rowling in fase di scrittura. In tal senso basti pensare alla celebre libreria in Portogallo rinata grazie alla propria storica scala, che pare abbia ispirato la scrittrice per la tanto amata scalinata animata della scuola di Hogwarts.

La lista non fa che allungarsi, considerando la possibilità di alloggiare in un cottage che richiama in tutto e per tutto la piccola e isolata casa di Hagrid. Questa non è di certo descritta come la più lussuosa, tra libri e film, ma potrebbe risultare tra le più confortevoli, dato il ricco arredamento e il camino.

Questa nuova esperienza in stile Harry Potter potrà svolgersi in Inghilterra ovviamente, e per la precisione in North Yorkshire, dove ha aperto le porte il Groundskeeper’s Cottage. La parte esterna richiama esattamente la casa di Hagrid nei film della saga. È stato svolto un gran lavoro per rendere il tutto così rustico e somigliante alla controparte sul grande schermo. Le pareti ad esempio sono acciottolate insieme con pietre ricoperte di muschio. Un effetto estetico splendido, arricchito dal tetto a punta. Vi è una particolare cura dei dettagli, dalla finestra decorata con vetri variopinti alle lampade poste ai lati della porta d’ingresso.

Non si tratta però di una riproposizione esatta della casa del guardiacaccia di Harry Potter. Non essendo parte di un tour ufficiale può risultare più elegante e curata in molti aspetti, soprattutto negli interni. Gli ospiti avranno dunque modo di rilassarsi in un’enorme vasca di rame, inserita in un bagno totalmente ristrutturato con piastrelle verdi. Il soggiorno è accogliente e ci si potrà riposare sul divano, aspettando che il tè sia pronto nel bollitore posto sul camino.

A realizzare il tutto è stata ovviamente una fan, Carol Cavendish, inserendo la sua casa vacanze nel North Shire, noto per offrire alcune destinazioni per turisti e locali ispirati al mondo di Tolkien. È possibile prenotare il cottage al costo di 290 euro circa a notte, con il luogo che è pronto ad accogliere fino a un massimo di sei persone.