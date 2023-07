In vacanza dal principe William in Cornovaglia

Fonte: Getty Images/123rf Il principe William ha ereditato una tenuta dove andare in vacanza

Una vacanza da principe? Ora si può fare. Il principe William ha appena inaugurato un ristorante con tanto di cottage dove alloggiare nella sua tenuta privata in Cornovaglia. The Orangery si trova nella cittadina di Lostwithiel, sull’estuario del fiume Fowey, che sfocia nella Manica.

La cittadina di origine normanna fu anche la Capitale della Cornovaglia. La location non è casuale. A pochi chilometri da qui si trova infatti Restormel Castle, un rudere del 1300 che appartiene proprio ai Duchi di Cornovaglia, William e Kate, su cui il ristorante affaccia.

In vacanza dal principe William

Il nuovo ristorante del principe fa parte di una vasta proprietà che gli appartiene, conosciuta come Duchy of Cornwall Nursery. I lavori per la realizzazione sono durati nove mesi. Il ristorante offre un menu di piatti stagionali realizzati con prodotti del ducato, a cominciare dall’agnello locale per passare alle uova reali, serviti con erbe aromatiche del Nursery’s Kitchen Garden.

Della Nursery fanno parte, oltre al ristorante, anche una serra (glasshouse) che vende piante da appartamento, un negozio, un giardino di calabroni che si può visitare, un’area giochi per bambini e i Duchy of Cornwall Holiday Cottages, delle caratteristiche case di campagna fatte di pietra con arredi eleganti e servizi a cinque stelle. Fino a oggi era stato Re Carlo a prendersene cura direttamente.

Tra le varie attività che si possono fare c’è naturalmente la visita al castello, raggiungibile percorrendo un sentiero che si immerge nella foresta e che costeggia il fiume. Una piacevole passeggiata di meno di un’ora stile Robin Hood.

Consigliata è la visita alla storica cittadina di Lostwithiel, anche solo per passeggiare tra i suoi antichi vicoli, scorgendo le targhe affisse sui principali edifici cittadini che ne raccontano le vicende fin dai tempi dei Normanni, attraversando il ponte medievale o visitando il museo, ma anche semplicemente buttando l’occhio nei negozietti tipici o sedendosi ai tavolini di un pub.

Di padre in figlio

La proprietà è una tenuta privata istituita da Re Edoardo III nel lontano 1337 per fornire un reddito all’erede al trono. Da allora, la Nursery è passata di generazione in generazione, fino ad arrivare al principe William che da questi terreni e dalle loro attività riscuote lauti guadagni.

Il principe ne è entrato in possesso lo scorso settembre quando, alla morte della Regina Elisabetta, Carlo è diventato Re e ha ceduto al primogenito il Ducato di Cornovaglia con tanto di vivaio. Lo scorso anno questo pezzo di terra con le sue attività hanno fruttato ben 25 milioni di euro.

L’intera proprietà con i terreni agricoli e le attività commerciali vale più di un miliardo di euro. E ora che William ha aperto il nuovo ristorante c’è da credere che i profitti aumenteranno ulteriormente.