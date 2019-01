A Linate con FlixBus: il nuovo collegamento

editato in: da

I pullman di FlixBus ora arrivano anche all’aeroporto di Milano Linate.

I bus, da oggi in avanti, partono dalle fermate di Lampugnano, San Donato e Sesto San Giovanni, in corrispondenza della metropolitana linea rossa (MM1) con destinazione aeroporto.

Lo scalo milanese è già collegato con 13 città in Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia, Toscana e anche dalla Francia grazie ai pullman di FlixBus che, a partire da 5 euro, portano i passeggeri del Centro-Nord Italia direttamente al terminal di partenza.

Il servizio collega Linate, senza alcun cambio, con varie città della Riviera Ligure (Genova, Savona, Albenga, Imperia e Sanremo) e del Trentino Alto Adige (Trento, Bolzano e Rovereto) e con Bologna, Verona, Firenze e Siena. È poi disponibile un collegamento diretto internazionale con Nizza, sulla Costa Azzurra.

lixBus arrivava già agli aeroporti di Malpensa e di Bergamo. Mancava solo il collegamento con quello di Linate che ora c’è.

A Malpensa, infatti, gli arrivi e le partenze sono più che triplicati nel solo 2018, grazie anche al servizio dei primi collegamenti internazionali con lo scalo, mentre a Milano Bergamo, dove FlixBus opera già da tre anni, si è assistito a un incremento delle prenotazioni pari quasi al doppio.

Inutile ricordare che lo scalo di Linate, per via della sua vicinanza con il centro cittadino, è fondamentale per il trasporto aereo. Si tratta infatti di un punto di arrivo strategico anche per chi viaggia in autobus. I biglietti si possono acquistare online.