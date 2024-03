È Fiumicino il miglior aeroporto d’Europa, per il settimo anno consecutivo

Fonte: iStock - Ph: Boarding1Now Un angolo dell'aeroporto di Fiumicino

Sono ben sette anni di seguito che un efficientissimo scalo italiano si aggiudica il titolo di “Miglior aeroporto d’Europa”. Un grande successo che si ripete anno dopo anno e che vede la premiazione da parte di Airports Council International World, in collaborazione con Amadeus, azienda tecnologica del settore travel. Scopriamo insieme di quale scale stiamo parlando.

Fiumicino, il migliore d’Europa

Per chi non mette piede da molti anni presso il Leonardo Da Vinci risulta davvero complesso crederci, ma Fiumicino da qualche anno a questa parte è davvero un’eccellenza italiana nel mondo. Lo scalo capitolino, infatti, ha totalmente cambiato volto, tanto da essersi aggiudicato per la settima volta consecutiva (record assoluto) il titolo di miglior aeroporto d’Europa nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Il premio, aggiudicato a seguito del sondaggio “Airport Service Quality Award” dove sono stati consultati oltre 600mila passeggeri distribuiti in più di 400 aeroporti in tutto il mondo, è stato consegnato da ACI World per “la facilità di spostamento per i viaggiatori all’interno dello scalo, ma anche la consapevolezza ambientale e il customer care”.

Ma non solo, perché l’eccellenza di Fiumicino è praticamente globale: ha raggiunto il massimo in tutte le categorie analizzate, quindi “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, “Easiest Airport Journey in Europe, “Most Enjoyable Airport in Europe” e “Cleanest Airport in Europe”, ed è l’unico scalo con più di 40 milioni di passeggeri l’anno ad aver totalizzato il massimo dei punteggi in tutte le categorie prese in esame.

Attualmente, infatti, solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate, ma si tratta di aeroporti con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri all’anno, tanto che il Leonardo Da Vinci è l’unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri a livello globale ad aver ottenuto questo risultato.

Premiati anche Ciampino e Malpensa

Il premio assegnato al principale scalo romano non è l’unico per il sistema aeroportuale gestito da Adr. Per la prima volta, infatti, il “Best Airport” è stato vinto anche dal “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, decretato “miglior aeroporto in Europa tra i 5 ai 15 milioni di passeggeri”.

Nella categoria che racchiude gli aeroporti europei tra i 25 e i 40 milioni di passeggeri, invece, c’è da segnalare la presenza di Milano Malpensa, insieme allo scalo di Zurigo, di Palma de Mallorca e Copenaghen.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ha dichiarato a Rai News che: “Quella di oggi è, per AdR, una giornata storica: per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri. È un risultato straordinario quello del “Leonardo da Vinci” come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023″.

Riconoscimenti più che meritati e che certificano il grande lavoro fatto nel corso di questi anni, fino a trasformare radicalmente e rendere l’aeroporto di Fiumicino una vera eccellenza europea e persino mondiale.