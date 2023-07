Come arrivare all’aeroporto di Milano Linate

Fino ad allora, a collegare il centro di Milano con l’aeroporto c’era l’autobus della linea 73 che è stato sopresso e non esiste più .

La metropolitana della Linea 4 (Linea blu) collega la fermata di San Babila (capolinea provvisorio, fino all’apertura della fermata di San Cristoforo), in pieno centro, direttamente con il city airport in soli 14 minuti.

Fonte: ANSA

Raggiungere l'aeroporto di Linate con la metropolitana

Le fermate da San Babila a Linate

Sono otto le fermate della metropolitana della Linea blu (4) tra il centro di Milano e lo scalo milanese e viceversa:

San Babila

Tricolore

Dateo

Susa

Argonne

Stazione Forlanini

Repetti

Linate Aeroporto

Entro ottobre 2024 aprono 13 fermate:

Sforza Policlinico

Santa Sofia

Vetra

De Amicis

Sant’Ambrogio

Coni Zugna

California

Bolivar

Tolstoj

Frattini

Gelsomini

Segneri

San Cristoforo FS

Quanto costa il biglietto della metropolitana

Il biglietto della metro che porta a Linate non ha alcun costo aggiuntivo rispetto al normale biglietto ATM (Azienza Tramviaria Milanese). Il biglietto singolo costa 2,20 euro ed è valido 90 minuti dalla prima convalida. Nel periodo di validità si possono quindi fare più viaggi in metro e su tutti gli altri mezzi pubblici di Milano per arrivare a destinazione.

Il biglietto giornaliero, che consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici per 24 ore, costa 7,60 euro. Esiste anche un biglietto che dura tre giorni e che costa 13 euro, ma è possibile acquistare un carnet da dieci corse che costa 19,50 euro. Sulla M4 funziona il pagamento contactless con carta di credito o bancomat.

Gli orari della Linea blu (Linea 4)

Le metropolitane della M4 sono in servizio tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 22 (servizio notturno con NM4), dal venerdì alla domenica dalle 6 alle 0.30. Tutte le stazioni hanno ascensori e scale mobili.

Fonte: ANSA

Com'è fatto l'aeroporto di Milano Linate

Linate si è aggiudicato il premio come migliore aeroporto d'Europa nel 2023 secondo l'associazione Airports Council International (ACI). Lo scalo milanese è diventato il primo aeroporto italiano ad aver implementato e integrato all’interno dei propri processi il nuovo Regolamento delegato (EU) 2020/2148. Una struttura al passo con i tempi in cui tutti i nuovi requisiti di sicurezza sono stati adottati e sono garantiti.

Un aeroporto green

I lavori i restyling iniziati nel 2018 sono ben visibili nella nuova facciata e nei nuovi interni, realizzati con legno, piante, materiali naturali e linee di design grazie alla collaborazione con la Triennale e il Museo del Design Italiano, fiori all'occhiello del Capoluogo lombardo.

Fonte: ANSA

Tecnologie high tech

Linate è uno degli scali più tecnologici d'Italia. Sono attivi: