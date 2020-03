easyJet offerta low cost per l’inverno 2020/2021

editato in: da

La compagnia aerea easyJet ha messo in vendita i voli per il prossimo inverno con largo anticipo. Ci sono tantissimi voli al prezzo massimo di 39,60 euro a tratta per partire tra il 25 ottobre e il 28 febbraio 2021. Chi desidera effettuare una prenotazione e la vuole modificare potrà decidere di spostarla fino a febbraio 2021.

La compagnia informa di aver deciso, per il momento, di non applicare i costi per il cambio prenotazione, per cui si può modificare la data e/o la destinazione dei voli senza costi per il cambio.

I cambi si possono fare accedendo alla sezione Gestione Prenotazioni sul sito di easyJet oppure contattando il Customer Service dedicato a tutti coloro che desiderano modificare telefonicamente una prenotazione esistente al numero 199 304 213. L’offerta dura solo qualche giorno ed è valida fino alla mezzanotte di martedì 24 marzo.

Chi non ha voglia di organizzare una vacanza alzi la mano. Sono tantissime le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea. Per non andare troppo lontano ma garantirsi uno splendido viaggio il consiglio è di organizzare una vacanza in Sicilia. Ci sono offerte per Catania e per Palermo, due bellissime città d’arte che hanno tantissimo da offrire anche d’inverno, quando il clima è comunque mite. Secondo il Guardian, Catania è la migliore città d’Europa da visitare nonché la migliore città alternativa d’Europa che il giornale britannico definisce “Intensa, caotica, bellissima”. Nel centro città si trova un antico quartiere ricco di piazze e torri, patrimonio dell’Unesco, reliquia di una “baldoria costruttiva” nel XVIII secolo, quando Catania stava cercando di superare la sua rivale, Palermo.

Con una storia plurimillenaria e monumenti incredibili, Palermo è una di quelle città d’Italia che non si possono non visitare. Il suo centro storico è tutto un pullulare di chiese (a partire dalla Cattedrale), di palazzi e di localini dove degustare le specialità gastronomiche locali, come gli imperdibili cannoli.

Per chi desidera immergersi nell’atmosfera invernale da non perdere sono i mercatini di Natale di Stoccolma. Nella città vecchia di Gamla Stan, che sorge sull’isola di Stadsholmen, una delle 15 isole su cui sorge la Capitale svedese si può passeggiare tra le viuzze medievali, magari già imbiancate dalla neve, cullati dal profumo del pan speziato, dello zenzero e del vin brulé. Qui sorgono i più antichi mercatini natalizi più famosi della città e il maestoso Palazzo Reale che vale la pena visitare, specie se fa troppo freddo fuori.

E perché non andare alla scoperta di una nuova città della Francia? Ci sono voli per Tolosa, Nantes e Lione, tra splendide mete che, se non avete mai visitato, vi consigliamo vivamente. La prima, la “città rosa”, è perfetta da girare a piedi grazie al clima mediterraneo. Tante le attrazioni in città tra arte e cultura, dai musei della Fondazione Bemberg e Les Abattoirs alla tecnologia e scienza della Cité de l’Espace. La seconda è una meta perfetta per le coppie perché è una città molto romantica, affacciata sulla Loira. Chiese, musei, castelli e deliziosi localini: Nantes, la città di Jules Verne, è tra le più belle località di Francia.

E infine Lione, la “piccola Parigi”, si affaccia su ben due fiumi. La città vecchia, che è stata recuperata e che è oggi tutelata dall’Unesco, è tutto un susseguirsi di vicoli e di piazzette, di chiese, di palazzi storici e di originali passaggi coperti, costruiti a partire dal Rinascimento. Se ci andate a dicembre, potete assistere anche alla suggestiva Fête des Lumières che illumina gli edifici più belli con giochi luminosi incredibili.