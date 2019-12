Apre il Disney’s Riviera Resort che vi farà sentire sulla costa mediterranea

editato in: da

Portare le bellezze della costa mediterranea di Francia e Italia oltreoceano: è la magia che Disney può regalare. Pochi giorni fa è stato inaugurato il nuovo Disney’s Riviera Resort all’interno del parco Walt Disney World in Florida. Sono trascorsi sette anni dall’apertura del Disney’s Art of Animation Resort e, adesso, è tempo di European Riviera. Inutile aspettarsi qualcosa lontano dal classico stile Disney che include i più celebri personaggi, in questo caso sapientemente mescolati a una serie di arredi e decorazioni, che trasporteranno gli ospiti direttamente nel XX secolo. Un’esperienza per famiglie completamente immersiva: non solo il design, ma anche le scelte culinarie, gli scenari, i suoni trascineranno in quelle atmosfere dal sapore mediterraneo, un fascino europeo intriso di un pizzico di dolce vita che da sempre seduce gli americani.

L’idea del Disney’s Riviera Resort è un modo per celebrare i viaggi di Walt e Lillian Disney nel vecchio continente, un escamotage per raccontare una storia, quella del papà di Topolino e delle sue avventure in giro per il mondo. Raggiungere il resort dai parchi Epcot e Disney’s Hollywood Studios è molto semplice grazie allo Skyliner gondola system, perfetto non soltanto per gli spostamenti e ancor di più per godersi la vista dell’intero Walt Disney World.

Una delle attività da provare assolutamente all’interno del nuovo resort è la cena sulla Topolino’s Terrace – Flavors of the Riviera. Un rooftop dove mangiare qualcosa, ma soprattutto – quando scende la sera – lasciarsi incantare dai fuochi d’artificio del Disney’s Hollywood Studios o dell’Epcot. Inoltre, anche un tuffo in piscina è sicuramente piacevole per sentirsi circondati da un po’ di charme tutto europeo. Non rimarranno delusi gli amanti dell’arte, infatti proprio per questa struttura sono state realizzate oltre 40 opere ispirate ovviamente alla storia dell’arte made in Europe e ai film Disney.

Piccole, grandi, perfino da 12 posti. Le camere del Disney’s Riviera Resort sono state pensate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di clientela. Da chi desidera di qualcosa di intimo e ‘cozy’ ideale per le coppie a chi, invece, con famiglia e amici preferisce un’ampia villa per condividere al massimo la vacanza.