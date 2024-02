Cinecittà World diventerà un resort con tre parchi tematici

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Prosegue senza sosta la crescita di Cinecittà World, il Parco Divertimenti dedicato al mondo del cinema e della tv a Castel Romano, sulla Via Pontina: l’ambizioso progetto dell’a.d. Stefano Cigarini prevede, infatti, lo stanziamento di oltre 100 milioni per trasformare il parco in un immenso resort ideale sia per la clientela business che per quella leisure.

Inoltre, è in cantiere lo sviluppo di un hotel 4 stelle con 100 camere e attività congressuali nel recentissimo Palastudio, il centro congressi inaugurato a Natale: l’hotel vedrà la luce dalla riconversione di un immobile impiegato in passato per ospitare registi e attori e per le grandi produzioni.

Il mega investimento nelle parole dell’a.d. di Cinecittà World

È con queste parole che l’a.d. di Cinecittà World ha anticipato al Sole 24 Ore la grande trasformazione che attende l’apprezzato parco tematico: “Le intenzioni sono di creare un resort con tre parchi tematici e un’offerta alberghiera sia per il leisure, sia per il bt. Per Cinecittà World sono pianificati investimenti provenienti da mezzi propri per 12 milioni nell’arco di 4 anni. Roma World, dopo il milione stanziato lo scorso anno per realizzare la ricostruzione dell’accampamento romano, entra nella fase 2 con la preparazione di uno show che si svolgerà sul set di Ben Hur e la fase 4 nel 2030 prevede la ricostruzione dell’intero impero romano, un’operazione da circa 80 milioni da raccogliere attraverso partner e investitori”.

La ricostruzione di Roma World

Il nuovo piano di sviluppo del Resort mira a incrementare ulteriormente la già ricca offerta del Parco del Cinema e della TV di Roma che, dopo tre anni, conta a oggi più di 40 attrazioni, 6 spettacoli live al giorno e 7 aree a tema e che ha chiuso il 2023 con il miglior risultato e il sesto anno di crescita consecutiva (dal 2017).

Il 2025 sarà il momento della ricostruzione di Roma World, il parco di 5 ettari immerso nella natura tra prati e sugherete, che consente di vivere una giornata come gli antichi Romani in un “autentico accampamento di legionari”: troviamo, infatti, l‘Arena dei Gladiatori, dove imparare tecniche di combattimenti e/o assistere a sfide, l’Accampamento dove è possibile trascorrere la notte, la Taberna in cui assaporare i piatti dell’epoca, e un mercato tipico che espone oggetti e tecniche di quel tempo lontano.

L’investimento di 10 milioni di euro del prossimo anno e la fase 4 programmata per il 2030 con un’operazione da circa 80 milioni, hanno l’obiettivo di ricostruire la Roma Imperiale e poi l’intero Impero Romano su una superficie complessiva di 70 ettari.

Debutta, invece, dal 1 giugno 2024 lo spettacolo serale “Roma on fire“.

Al lavoro anche su Aqua World

Un investimento da due milioni e mezzo di euro anche per Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà che aprirà per questa stagione il 1 giugno 2024 in una prima fase come “parco stand alone” con il completamento entro l’estate del 2025.

Accessibile con un unico biglietto valido anche per Cinecittà World e Roma World, offre la prima piscina cinematografica d’Italia, la Cinepiscina, dove guardare film sullo schermo gigante tra un tuffo e un cocktail, il lento fiume Paradiso, gli scivoli Boomerang e Vortex, nonché spiagge attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, RistoBar e una miriade di eventi sempre coinvolgenti.