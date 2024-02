Inaugura in Italia il primo resort dedicato al Padel, ecco com’è

The Padel Resort aprirà i battenti a Como, a fine febbraio: 11 i campi da padel, ma anche palestra, piscina e molto altro. L'hotel, invece, apre in estate

Fonte: The Padel Resort The Padel Resort, una vista dei campi

Padel che passione: è uno sport che viene praticato da tantissime persone che, racchetta alla mano (diversa da quella per il tennis), si sfidano in un’attività che si fa a coppie e all’insegna del divertimento e della sfida.

Non stupisce, quindi, che in Italia apra il primo resort dedicato al padel, un luogo dedicato a questo sport, ma non solo: è il benessere delle persone a essere al centro del progetto. Campi al chiuso e all’aperto, piscina, palestra, ristorante dove gustare piatti di altissima qualità, ma anche camere dotate di ogni confort, in uno spazio di design e curato in ogni minimo aspetto.

The Padel Resort aprirà i battenti a Como, alla fine di febbraio e sarà uno spazio accogliente e capace di rispondere alle esigenze più disparate. Ecco com’è.

Tutti i dettagli per conoscere come sarà The Padel Resort

The Padel Resort, primo in Italia ad avere 11 campi da padel, dovrebbe aprire i battenti per la fine del mese di febbraio a Como e la sua realizzazione ha avuto uno scopo importante: quello di recuperare e riqualificare la zona industriale che di trova in via Pasquale Paoli. Il progetto è stato realizzato dalla famiglia Parolini, proprietaria anche di Iperauto S.p.a. e questo resort mira a diventare un luogo in cui gli ospiti non solo possono divertirsi e praticare attività sportiva, ma anche staccare dal mondo esterno. Le menti dietro al progetto sono Roberto Parolini e l’architetto Vito Ruscio.

Ma com’è il The Padel Resort? Nella struttura saranno presenti 11 campi, di questi 9 saranno interni. Ma non solo, ci saranno: una palestra, un centro di fisioterapia, un ristorante gourmet I tigli, un bistrot (entrambi affidati alle sapienti mani dello chef Franco Caffara), un coworking, una concessionaria Maserati, e, ma in questo caso l’inaugurazione è prevista entro l’estate, ci sarà un boutique hotel dotato di 21 camere deluxe, piscina e solarium. Il resort si sviluppa su 17mila metri quadrati.

Fonte: The Padel Resort

Lo sport protagonista del resort

Aperti tutti i giorni dell’anno e dotati di un’Academy con professionisti, gli 11 campi da padel sono superpanoramici, a questi si aggiungono due studi di fisioterapisti e osteopati, una palestra e un’area coworking. La piscina da 25 metri, poi, si trova nella parte esterna e con l’inaugurazione dell’hotel è previsto anche il taglio del nastro del solarium.

Un vero e proprio tempio del benessere, il luogo perfetto per dedicarsi all’attività sportiva ma anche per lavorare e rilassarsi grazie agli spazi coworking e alle aree verdi.

E anche un progetto che mira ad accontentare gli amanti di questa attività sportiva. Il padel, infatti, è uno sport che sta attirando sempre più appassionati, basti pensare che – secondo un articolo di giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta dello Sport – i tesserati in Italia ammontano a 1,2 milioni. Dati che, se confrontati con i numeri degli anni precedenti, dimostrano che c’è stata una crescita del 489% in quattro anni.

Fonte: The Padel Resort

Come sarà l’hotel

Aprirà per l’estate, invece, l’hotel annesso che metterà a disposizione degli ospiti 24 camere tutte di tipologia deluxe. Le stanze saranno molto ampie, grandi 25 metri quadrati e saranno tutte dotate di un ampio balcone affacciato sul giardino, la piscina, il solarium attrezzato e il beach bar.

Sport, benessere, spazi per riunioni, ottimo cibo: il tutto in un solo luogo, nella bellissima città di Como. Le attività e i servizi del resort saranno disponibili per gli ospiti dell’hotel, per i tesserati e per tutti, previa prenotazione.