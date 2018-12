Ecco cosa ci riserveranno i parchi Disney nel 2019

editato in: da

Visitare un parco Disney nel 2019 potrebbe riservare molte sorprese anche ai veterani: con il nuovo anno, infatti, arriveranno una serie di sfolgoranti novità .

Da sempre i parchi Disney rappresentano una delle mete più gettonate dalle famiglie, e proprio per mantenere questo status si rinnovano in continuazione.

Anche in vista del 2019 sono in arrivo una serie di attrazioni ispirate ai film e alle saghe più amate dai giovanissimi, come quella di Star Wars. Agli studi di Hollywood sono attese ben due novità : la prima, chiamata “Millennium Falcon: Smuggler’s Run” permetterà ai visitatori di pilotare la celebre astronave di Han Solo; la seconda, “Rise of the Resistance“, farà invece rivivere una battaglia tra la Resistenza e il Primo Ordine. Nello stesso filone si inserisce un hotel ispirato alla celebre galassia “lontana lontana”.

Il 2019, però, sarà anche l’anno in cui Topolino festeggerà i suoi 90 anni, e non mancheranno ovviamente feste e show a tema. Ad Hollywood sarà inaugurata la prima giostra interamente dedicata a Mickey Mouse, il “Mickey & Minnie’s Runaway Railway” che trasformerà i cortometraggi dedicati al celebre topolino in un’incredibile esperienza reale.

In espansione anche il Pixar Pier, con due nuove attrazioni: “Inside Out Emotional Whirlwind”, ispirata appunto ad Inside Out, e il “Jessie’s Critter Carousel“, che andrà a completare il Toy Story Boardwalk. Nuovi anche i mezzi di trasporto, con l’arrivo del Disney Skyliner, una gondola che collegherà il parco a ben quattro resort: l’ Art of Animation Resort, il Caribbean Beach Resort, il Pop Century Resort e il nuovo Riviera Resort, che aprirà proprio nel 2019.

Non mancheranno chiaramente dei nuovi show. “Wonderful World of Animation” è un omaggio alla storia dei grandi classici Disney, con un segmento dedicato ai villain più famosi. Per celebrare i 25 anni de “Il Re Leone”, invece, ci sarà un “Hakuna Matata Time Dance Party” con Timon e Rafiki all’Animal Kingdom di Orlando, mentre agli Hollywood Studios la Lightning McQueen Racing Academy mostrerà i segreti che si nascondono dietro una gara da corsa, come quelle del celebre cartoon “Cars”.

Infine aumentano anche le mete delle crociere della Disney: tra gli highlights un viaggio di dieci giorni in Francia tra Parigi e Normandia e, per la prima volta, anche un’escursione a Roma.