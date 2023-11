Da oltre trent’anni, Disneyland Paris non smette di stupire: le novità

Fonte: 123rf Le novità in arrivo nel 2024 (e oltre) a Disneyland Paris

Ha da poco spento trenta candeline Disneyland Paris, il parco a tema più visitato d’Europa. E chissà quanti sono coloro che lo hanno visitato più di una volta in tutti questi anni. Sì, perché ogni volta c’è una novità. Una nuova attrazione, un nuovo show, un hotel o il suo restyling.

E poi, Disneyland è diverso in ogni stagione. A Natale, per esempio, quando viene addobbato con luminarie e decorazioni, con il grande albero illuminato, le parate e gli eventi speciali, è completamente diverso rispetto a quando lo si visita in primavera.

Se avete in programma un viaggio a Parigi e a Disneyland Paris, ecco quali novità dovete aspettarvi di trovare.

Le novità del 2024 a Disneyland Paris

Un nuovo show serale

Per il 2024, sono attese tante novità che fan parte del nuovo programma di intrattenimento chiamato “Disney Symphony of Colours”. La più grande è quella che accoglierà gli ospiti a partire già dal prossimo 8 gennaio, con un meraviglioso nuovo show intitolato “Disney Electrical Sky Parade”, una vera e propria parata elettrica che terrà gli occhi dei visitatori puntati verso il cielo, dove 500 droni creeranno incredibili animazioni.

Fonte: @Disneyland Paris

La nuova sequenza notturna combinerà luci, proiezioni, fontane e coreografie trasformando il cielo in una tavolozza di colori sopra i Castello della Bella Addormentata nel bosco.

I 500 droni sfileranno nel cielo al calar della sera sotto forma di carri illuminati, a rappresentare le varie icone della Main Street Electrical Parade, la parata dei personaggi Disney notturno messo in scena quando venne aperto il parco alle porte di Parigi nel 1992 e che venne ripetuto fino al 2003, segnando di fatto la storia di Disneyland Paris. Tra i carri, il treno di Topolino e dei suoi amici, il drago Elliott e la carrozza di Cenerentola.

Nel nuovo show, al quale i tecnici e i coreografi hanno lavorato per almeno sei mesi per rendere omaggio alla Main Street Electrical Parade, oltre alle luci non mancheranno le musiche, remixate proprio per l’occasione.

Perfetto per i nostalgici, ma anche per i più giovani che avranno l’opportunità di scoprire questa iconica esperienza dei parchi Disney in una nuova e inedita versione. Lo show durerà fino al 30 settembre.

Un nuovo show diurno

A partire dal 10 febbraio, chi visiterà il parco Disney parigino potrà assistere a un altro nuovo spettacolo, questa volta diurno, intitolato “A Million Splashes of Colour”, che vuole celebrare i film d’animazione di Disney Animation e Pixar, con alcuni dei personaggi più amati.

Fonte: @Disneyland Paris

Vestiti con nuovi abiti colorati, Topolino e Minnie parteciperanno ai festeggiamenti a Central Plaza insieme a una trentina di ballerini e ad altri personaggi iconici, tra cui Gioia (“Inside Out”), Timon (“Il Re Leone”), Vaiana (“Oceania”), Mirabel (“Encanto“) e la nuova eroina della Disney, Asha, protagonista dell’ultimo film di animazione “Wish”, in uscita nelle sale italiane il prossimo 21 dicembre.

I coloratissimi carri si ispireranno all’arte, alla musica e alla scrittura, elementi fondamentali alla base della narrazione di Disney Animation e Pixar. Ciascuno dei carri avrà una propria identità e sarà ricco di dettagli e riferimenti Disney. Per esempio, il carro dedicato all’arte sarà adornato da pennelli giganti e da enormi vasi di vernice.

Anche la musica avrà un ruolo centrale, combinando due colonne sonore originali e un mashup di famosissime canzoni dei film Disney Animation e Pixar in versioni adattate: da “The Bare Necessities” tratta da “Il libro della giungla” a “We Don’t Talk About Bruno” di “Encanto” e “You’ve Got a Friend in Me” di “Toy Story”. Questo show si terrà più volte al giorno fino al 30 settembre.

Nuove decorazioni nel parco

Per accogliere l’arrivo della primavera nel migliore dei modi, anche il parco avrà una novità: sempre dal 10 febbraio, Main Street, U.S.A., il viale principale che si attraversa per raggiungere il castello e le altre attrazioni di Disneyland, sarà arricchita da fiori colorati giganteschi ispirati all’Art Nouveau, realizzati in collaborazione con alcuni artigiani francesi.

Anche il Gazebo nella piazza centrale e la Main Street Station, da dove parte il treno che fa il giro intorno al parco, saranno ridecorati nell’ambito del programma Disney Symphony of Colours.

Fonte: @Disney/Pixar

Il nuovo parco “Frozen” e le altre novità di Disneyland Paris

A Disneyland Paris accade sempre qualcosa di nuovo e chi visita il parco non potrà non notare che, nei pressi della Tower of Terror, nei Walt Disney Studios, sta per nascere qualcosa di nuovo. E di incredibilmente bello.

Sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova area a tema “Frozen”. Sarà un parco nel parco il “regno di ghiaccio” di Elsa, la protagonista del film d’animazione del 2013, che aprirà nei prossimi anni. Sarà un nuovo ambiente che comprenderà avventure glaciali, con una vera montagna di ghiaccio – la Montagna del Nord -, un gigantesco lago per ricreare i fiordi scandinavi del film, su cui s’affaccerà il pittoresco villaggio di Arendelle e il meraviglioso castello di ghiaccio, dove prende vita il pupazzo di neve Olaf, con una promenade che girerà tutt’intorno.

Chi fosse interessato a scoprire in anteprima questa nuova zona avventura del parco potrà ammirarla nei rendering affissi all’ingresso della zona off limits e che vi mostriamo in esclusiva. La data di apertura del parco “Frozen” non è ancora stata annunciata.

Fonte: @SiViaggia

Ma le novità non finiscono qui. Dopo “Frozen”, infatti, potrebbe sorgere un’altra nuova area, almeno da quanto indicato nei rendering esposti all’interno di Disneyland Paris, molto simile all’ambientazione di Guerre Stellari. Ma è ancora tutto top secret.