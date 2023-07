A Camilla piace viaggiare: spese pazze da quando è Regina

Fonte: Getty Images/123rf La Regina Camilla appassionata di viaggi di lusso

La Regina Camilla ama viaggiare. I suoi preferiti, poi, pare siano i viaggi di lusso. Il Daily Mail ha fatto i conti in tasca alla coppia reale e ha scoperto che Re Carlo III e la sua attuale consorte amano darsi alla pazza gioia e viaggiare in giro per il mondo senza badare a spese.

Secondo quanto riportato da celebre tabloid britannico, gli ultimi viaggi ufficiali sono costati una fortuna. Nell’ultimo anno, Carlo e Camilla sono riusciti a spendere la bellezza di quattro milioni e mezzo di euro circa solo per i loro viaggi all’estero.

I viaggi di lusso di Carlo e Camilla

Il viaggio più costoso di Re Carlo e della Regina Camilla è stato quello nel Ruanda, la prima visita ufficiale di un reale britannico nel Paese africano: la coppia ha sborsato circa 218mila euro per quel viaggio durato cinque giorni a giugno del 2022, e senza essere ancora stata incoronata. I due hanno volato su un aereo privato in occasione di un incontro tra i Paesi del Commonwealth a Kigali, la Capitale del Ruanda. Sono stati prelevati da un aereo Voyager della Royal Air Force nella base RAF di Brize Norton nell’Oxfordshire, per andare a incontrare gli altri Primi ministri e i Presidenti.

Nella cifra monstre erano inclusi i viaggi di andata e ritorno di Carlo e Camilla (il viaggio di ritorno era su Aberdeen, in Scozia), ma anche le tappe del loro staff a Nairobi, in Kenya, e a Doha, in Qatar.

Il secondo viaggio più costoso di Carlo e Camilla è stata la visita ufficiale in Germania avvenuta lo scorso mese di marzo. Quel viaggio, durato tre giorni, sempre volando a bordo di un jet privato della RAF, è costato 170mila euro. È stata la prima trasferta ufficiale di Carlo nel ruolo di Monarca e di Camilla in quello di Regina d’Inghilterra. Dopo essere volati a Berlino, la coppia reale è salita su un treno diretto ad Amburgo. Tra mercati ortofrutticoli, luoghi dell’olocausto, scuole e teatri hanno speso quanto acquistare un appartamento. E di viaggi per il Re e la Regina ce ne sono stati molti altri, più vicini e quindi anche meno costosi, dalla Scozia all’Irlanda, le cifre si sono aggirate intorno ai 50mila euro o anche meno.

Reali spendaccioni

Ma c’è un altro viaggio che è costato un bel po’ alla Corona britannica, e questa volta non è stato per Carlo e Camilla, bensì per i Duchi di Edimburgo Edward e Sophie. Il terzo viaggio più costoso è stato quello che la coppia ha deciso di fare per festeggiare il giubileo di platino, con un tour di una settimana nei Caraibi, toccando le isole di Antigua & Barbuda, St Vincent & Grenadine e St Lucia, spendendo quasi centomila euro.

In confronto, William e Kate sono stati parsimoniosi nel loro viaggio a Boston lo scorso novembre, dove sono intervenuti alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, che viene assegnato ogni anno a cinque persone per il loro contributo all’ambientalismo. Quel viaggio è costato solamente 56.000 euro.