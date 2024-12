5 trend che modificheranno il modo di viaggiare nel 2025

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Scandinavia, tra le mete di punta delle Coolcations

Il mondo dei viaggi è in continua trasformazione e il futuro si prospetta ricco di opportunità che stanno letteralmente reinventando il modo di esplorare il mondo. Non si tratta più solo di raggiungere una meta, ma di vivere esperienze autentiche, immersi in culture diverse, alla scoperta di paesaggi unici e di sapori inediti.

Nel 2025, i trend di viaggio si orientano verso un approccio più personalizzato e sostenibile, rispondendo alle esigenze delle nuove generazioni di viaggiatori, sempre più consapevoli e aperti a proposte innovative. MSC Crociere ha individuato cinque tendenze per i viaggi in crociera che stanno ridefinendo il modo di viaggiare, aprendo nuovi scenari per chi cerca un’avventura fuori dagli schemi.

L’attrazione delle destinazioni fredde

Le classiche vacanze al mare stanno cedendo il passo a viaggi verso mete fresche e meno frequentate. Il 2025 sarà l’anno delle “coolcations”, un neologismo che indica la crescente predilezione per destinazioni nordiche come la Norvegia, foreste incontaminate e ghiacciai spettacolari.

Sempre più viaggiatori scelgono di abbandonare le spiagge sovraffollate per immergersi in paesaggi rigeneranti, dove è possibile praticare attività all’aria aperta come trekking, bicicletta e kayak. Luoghi che offrono un contatto profondo con la natura, rappresentando una fuga perfetta per chi cerca avventura e tranquillità.

Vacanze sabbatiche lunghe un anno

Il lavoro a distanza, eredità del periodo pandemico, e la crescente flessibilità offerta dalle aziende come benefit, stanno trasformando l’anno sabbatico in un vero e proprio fenomeno culturale. Ed ecco emergere il “radical sabbatical”, che è molto più di una semplice pausa dal lavoro. Rappresenta infatti un’opportunità per viaggiare a lungo termine, immergendosi in nuove culture e dedicandosi a esperienze trasformative.

Una tendenza alimentata dalla ricerca di significato e dalla voglia di rinnovarsi, in base alla quale si sceglie di trascorrere mesi esplorando luoghi lontani, apprendendo nuove competenze o dedicandosi a progetti personali. Il viaggio diventa così un percorso di crescita interiore, oltre che un modo per scoprire il mondo.

Viaggi nei luoghi iconici di libri, film e serie tv

Chi non ha mai desiderato visitare i luoghi iconici dei propri film o serie TV preferiti? Una passione sempre più diffusa, tanto da essere diventato un vero e proprio trend di viaggio, il cosiddetto “set-jetting”, che trasforma il sogno in realtà, alimentato dalla diffusione delle piattaforme di streaming, permette ai viaggiatori di esplorare le location cinematografiche più celebri.

Dal Trono di Spade al Signore degli Anelli, il set-jetting offre infinite possibilità di vivere un’avventura a tema. Che si tratti di un castello medievale o di un villaggio pittoresco, ogni viaggio diventa un’esperienza unica, che unisce fantasia e realtà.

Alla scoperta di nuovi gusti e sapori

La gastronomia non è più un dettaglio secondario, ma un elemento centrale dell’esperienza di viaggio. Sempre più persone scelgono le loro destinazioni in base all’offerta culinaria, desiderose di scoprire sapori autentici e tradizioni gastronomiche locali.

Dai mercati rionali ai ristoranti stellati, passando per tour enogastronomici e laboratori di cucina, il cibo è diventato una fonte inesauribile di ispirazione per i viaggiatori. Ogni pasto è un viaggio nel viaggio, capace di raccontare la cultura e la storia di un luogo attraverso i suoi sapori.

Il lusso del tutto-incluso

Le vacanze all-inclusive stanno vivendo una vera rivoluzione, a patto che siano tailor-made. I viaggiatori del 2025 cercano esperienze su misura, dove il comfort di un pacchetto completo si combina con servizi esclusivi e personalizzati.

Crociere e hotel all-inclusive di lusso offrono molto più di una semplice sistemazione: spa di ultima generazione, attività sportive, escursioni private e degustazioni di vini sono solo alcune delle proposte. Un approccio che è sinonimo di vacanza senza stress, perfetta per chi vuole concedersi il massimo in termini di relax e qualità.