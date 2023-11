Il Black Friday sta arrivando: le offerte da cogliere al volo

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ph iStock Coppia felice in partenza - iStock

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi e “caldi” dell’anno, in cui approfittare di offerte imperdibili e sconti su una vasta gamma di prodotti desiderati: fashion, tecnologia, beauty ma non soltanto: anche il comparto dei viaggi partecipa al celeberrimo “venerdì nero” che diventa, così, un’occasione per prenotare la prossima vacanza con un importante risparmio.

A riprova di ciò, Jetcost.it, il motore di ricerca di voli e hotel, ha svolto un’indagine comparativa dei prezzi di migliaia di voli riscontrando che acquistare un biglietto aereo durante il Black Friday è vantaggioso: i voli nazionali saranno più economici del 15,59%, quelli europei del 16,37% e quelli per il resto del mondo del 13,163%.

Complessivamente, i prezzi di tutti i biglietti saranno più bassi del 15% rispetto al prezzo medio dell’anno.

Le tariffe più convenienti per i biglietti aerei nella settimana del Black Friday

Andando più nel dettaglio, i voli nazionali avranno uno sconto medio del 15,59%, il che significa che, se durante l’anno un volo nazionale ha un prezzo medio di 188,67 euro, nella settimana del Black Friday questo scenderà a 168,15 euro.

Per quanto riguarda, invece, i voli europei, si tratterà delle migliori offerte dell’anno: avranno uno sconto medio del 16,37%, con un prezzo medio di 325,13 euro durante l’anno e di 378,35 euro durante la settimana del Black Friday.

Infine, anche per i voli intercontinentali non ci sarà un periodo come quello del Black Friday poiché vedranno uno sconto medio del 13,63%: il prezzo medio durante l’anno è di 1105,86, mentre nella settimana del “venerdì nero” sarà in media di 955,13 euro.

Uno sconto speciale per un soggiorno da ricordare

Nella frizzante settimana di sconti del Black Friday, gli sconti non riguardano soltanto i biglietti aerei.

Infatti, il Gruppo FH55 Hotels propone un voucher da utilizzare nelle proprie strutture di Firenze e Roma.

Si tratta di uno sconto speciale per chiunque voglia concedersi un soggiorno nella splendida Culla del Rinascimento o nella magnifica Città Eterna e, al contempo, approfittare di un offerta irripetibile. Sarà possibile acquistare un buono del valore di 100,00 Euro al prezzo di 80,00 Euro da spendere in una delle due strutture del Gruppo: il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze e il Grand Hotel Palatino di Roma.

Il voucher (acquistabile dal 20 al 26 novembre) potrà essere utilizzato in fase di prenotazione di un soggiorno o nell’acquisto di un servizio, inclusa la ristorazione, esclusivamente sul sito ufficiale e/o tramite l’ufficio prenotazioni.

Lo shopping conveniente del “venerdì nero” si tinge di blu

Blu&cluB, l’APP lanciata dal Gruppo Bluvacanze, propone il primo BLU Friday con un’ampia finestra di prenotazione che va dal 15 al 30 novembre e due mete d’eccellenza: il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort negli atolli dell’Oceano Indiano e il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, gioiello sulla neve della Valtournenche.

Per le Maldive, il bonus è di 150 euro in camera doppia, di 250 euro in tripla e di 300 euro in quadrupla per 7 giorni a partire dal 5 gennaio 2024; in quote a partire da 9.824 euro a coppia comprensive di volo, trattamento all inclusive premium, quota di gestione pratica e assicurazione medico/bagaglio.

Invece, per una settimana sulle nevi della Valle d’Aosta, alla quota a partire da 2.182 euro a coppia sono applicabili i tre bonus BLU Friday da 80-90-100 euro per camera doppia-tripla-quadrupla. Le date di soggiorno vanno dal 1° dicembre (esclusi i periodi di Natale e Capodanno) e la tariffa è comprensiva di 7 giorni di pernottamento e servizio di mezza pensione, quota di apertura-pratica in agenzia di viaggio e assicurazione medico/bagaglio.

È tornato il Black Friday di Cathay Pacific

Anche quest’anno Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, torna con le offerte del Black Friday: dal 16 al 26 novembre sarà attivo il codice sconto online che permetterà di acquistare i biglietti con tariffa agevolata con partenza dall’Aeroporto di Milano Malpensa verso il Sud-Est Asiatico, Australia e Nuova Zelanda: si potrà così andare alla scoperta di Shanghai, Pechino, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, Cambogia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, e Vietnam dal 01 dicembre 2023 al 28 giugno 2024 (*si applicano black period).

I passeggeri di Business Class possono approfittare dello sconto di €100 a persona mentre i viaggiatori in Premium Economy ed Economy possono risparmiare €75 a persona per il prossimo viaggio.

L’offerta è fruibile solo acquistando i voli direttamente sul sito di Cathay Pacific.

Le promozioni proseguono anche il 27 novembre con il Miles Monday: i soci Cathay che prenoteranno i biglietti in questa giornata otterranno 20.000 Asia Miles extra per la prenotazione in Business Class o 10.000 Asia Miles extra in Premium Economy.

Una vacanza estiva da sogno con Crocierissime

Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, lancia il suo Black Friday con offerte sulle maggiori compagnie di crociera per le prossime vacanze estive: dal 1 al 30 novembre, gli amanti delle crociere avranno infatti la possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi viaggi in partenza dal 1 maggio al 30 settembre 2024.

Volare con La Compagnie in Business Class da Milano a New York

Dal 17 al 21 novembre, la Compagnie 100% Smart Business Class propone un’offerta con tariffe a partire da 1200€ a/r tasse e YQ incluse (sono previsti oltre 200 biglietti) su date selezionate, per voli da effettuarsi tra dicembre 2023 e maggio 2024.

I viaggiatori potranno concedersi il comfort di un’esperienza 100% Business Class in un aereo con solo posti in business.

Le offerte Black Friday di Booking

Anche Booking.com propone Offerte Black Friday con sconti fino al 25% su vari alloggi e attrazioni, aiutando così milioni di viaggiatori a fare esperienze di viaggio indimenticabili.

La promozione (acquistabile dal 16 al 29 novembre) è valida per soggiorni fino al 31 dicembre 2024 e per le attrazioni con svolgimento entro 3 mesi dalla data di prenotazione.

La soluzione unica di Costa Crociere

Fino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza indimenticabile a bordo di una delle navi di Costa Crociere con una scelta davvero ampia: circa 180 crociere in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024, negli Emirati Arabi, Caraibi, Mediterraneo e Nord Europa.

Un’esperienza di vacanza unica: dalla futuristica Dubai, alle sabbie bianche e al totale relax dei Caraibi, dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia fino al mare limpidissimo della Grecia e al fascino intramontabile di Istanbul.

Le offerte speciali di Variety Cruises

In arrivo per il Black Friday 2023 le offerte speciali di Variety Cruises con sconti fino al 60% sulle favolose crociere in Grecia, Capo Verde, Seychelles, Polinesia e Tuamotu, e West Africa.

Le prenotazioni vanno effettuate dal 17 al 30 novembre, su date selezionate, soggette a disponibilità.