Black Friday: i consigli per fare veri affari con le offerte sui viaggi

Come sempre accade, con gli sconti bisogna fare attenzione per trovare l'offerta reale

Fonte: 123rf I consigli per prenotare i viaggi con il Black Friday

Sono partite le offerte del Black Friday che, notoriamente, prevedono forti sconti su tantissime tipologie di prodotti proprio a un mese dal Natale. Un’occasione da non farsi sfuggire per fare shopping natalizio potendo anche risparmiare.

Come per i prodotti high tech, la moda e i giocattoli, anche sui viaggi le offerte non mancano (qui il nostro articolo aggiornato sulle offerte del Black Friday) e ogni anno sono sempre di più gli operatori del turismo che vi aderiscono, anzi qualcuno è partito prima con offerte per la Cyber Week, una settimana intera di sconti per prenotare voli, hotel, crociere e vacanze.

Attenzione agli sconti più convenienti

Tuttavia, come sempre accade, con gli sconti bisogna fare attenzione. Non tanto per le truffe quanto per le offerte, che siano davvero convenienti. Per quanto riguarda i viaggi, per esempio, non sempre ci si deve fermare alla prima. A volte, vista la forte concorrenza, è meglio aspettare che i prezzi scendano ulteriormente.

È quanto consigliano gli esperti di Jetcost secondo i quali molti rivenditori abbassano il loro prezzo per eguagliare quello di un concorrente.

Non fermarsi al primo prezzo

Ciò significa che il primo prezzo scontato che si trova potrebbe non essere il migliore: sicuramente qualche azienda cercherà almeno di eguagliare l’offerta, magari aggiungendo qualche servizio in più.

In questi casi è fondamentale utilizzare i comparatori di prezzo, in modo da poter confrontare tutte le offerte e averle sott’occhio prima di scegliere quella migliore.

Andare dove gli altri non vanno

Un altro consiglio è di scegliere quei viaggi o quelle mete meno gettonate, dove è più facile trovare offerte perché gli operatori devono comunque vendere anche se pochi li scelgono. Sono questi i viaggi che hanno i prezzi migliori. Pertanto, se si è flessibili e si è disposti a valutare destinazioni alternative, si può essere sicuri di trovare la migliore offerta.

Giusto per fare un esempio: secondo l’indagine di Jetcost sul Black Friday, le mete più cercate quest’anno sono un po’ le classiche che ci aspetteremmo ovvero Milano, Napoli, Roma, Catania, Palermo per l’Italia, Parigi, Barcellona, Londra, Amsterdam e Praga in Europa e New York, Havana, Bangkok, Istanbul e Santo Domingo per quanto riguarda i viaggi a medio e lungo raggio. Detto questo, concentratevi su altre destinazioni.

Controllare più volte al giorno i prezzi

Se si ha tempo, l’ideale è controllare più volte al giorno il prezzo del viaggio che si desidera prenotare fino a trovare l’offerta migliore. Ricordate di navigare in rete sempre in incognito (CTRL+MAIUSC+N) per evitare i famosi cookie che tengono traccia delle ricerche, sfruttati da molti siti di prenotazione per fare aumentare i prezzi a ogni nuova ricerca.

L’alternativa è cercare un sito o una app comparatori di prezzi che avvisi quando un’offerta cambia di valore, come quella di Jetcost, che ha una funzione di avviso se il prezzo di una determinata rotta cambia.