Black Friday: tutte le offerte di viaggio per partire a prezzi scontati

Fonte: iStock Black Friday: gli sconti imperdibili

È tempo di Black Friday, ovvero quel momento dell’anno in cui tantissimi servizi e prodotti sono venduti a prezzi scontati. Il momento perfetto per acquistare un biglietto aereo, per la nave e molto altro ancora. Le promozioni sono davvero tantissime, e per questo motivo, noi di SiViaggia, abbiamo raccolto le più interessanti, quelle da non perdere assolutamente.

Biglietti aerei scontati

Sono moltissime le compagnie aeree che mettono a disposizione sconti di cui approfittare. Ne è un esempio Qatar Airways, che ha lanciato biglietti a poco prezzo per per volare verso le principali destinazioni: Bangkok, Melbourne e Sidney, ma anche mete che offrono relax e spiagge paradisiache come Maldive, Phuket, Bali o Zanzibar. Bisogna solo prenotare dal 21 al 27 novembre 2023, per viaggi che avranno luogo tra l’8 gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Il prezzo? A partire da 419 euro.

Il Black Friday di easyJet è qui: fino alla mezzanotte di lunedì 27 novembre, è possibile acquistare tantissimi voli in partenza dall’Italia a meno di 19,99 euro. In totale ci sono ben 20.000 posti disponibili da e per numerosissime destinazioni in tutta Europa, viaggiando tra l’11 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024.

Anche Aegean, la compagnia di bandiera greca, ha lanciato un’offerta per il Black Friday che dura solo un giorno. Si possono trovare biglietti aerei scontati fino al 70% per volare – o fare scalo – in Grecia tra il 15 gennaio e il 26 ottobre 2024, estate compresa. Un’offerta da non farsi sfuggire!

Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, ha lanciato imperdibili offerte del Black Friday: fino al 26 novembre sarà possibile prenotare un volo per alcune delle più indimenticabili destinazioni dell’Asia Pacifico che fanno parte del network della Compagnia. Le tariffe agevolate saranno con partenza dall’Aeroporto di Milano Malpensa verso il Sud-Est Asiatico, Australia e Nuova Zelanda per viaggiare dal 1 dicembre 2023 al 28 giugno 2024. Per i passeggeri di Business Class, a disposizione c’è uno sconto di 100 euro a persona, mentre per quelli di Premium Economy ed Economy di 75 euro.

Anche Ryanair ha lanciato il suo Black Friday: prenotando entro il 24 novembre, e viaggiando nel periodo che va dall’1 novembre al 29 febbraio, è possibile acquistare un volo ed averne un altro a metà prezzo. Inoltre, la compagnia aerea low cost irlandese ha messo a disposizione anche la sua imperdibile Cyber Week.

Giochiamo in casa con la nostra compagnia di bandiera: ITA Airways. Per questo Black Friday, il vettore italiano ha messo a disposizione il 30% di sconto per i voli verso l’Italia e l’Europa. Occorre solo acquistare dal 25 al 29 novembre con sconti validi in tutte le classi di viaggio.

Gli sconti per le crociere

Chi ama navigare, invece, potrà approfittare di questa occasione per acquistare biglietti scontati per compiere itinerari da sogno in mezzo al mare. MSC Crociere, per esempio, se si prenota entro il 27 novembre, permette di partire tra dicembre ed aprile ad un prezzo speciale. Si possono esplorare Mediterraneo, Caraibi e Nord Europa, ma anche le splendide spiagge degli Emirati. Il prezzo più basso di cui approfittare è di 249 euro a persona.

Fino al 30 novembre sono disponibili tantissimi sconti anche con Costa Crociere: la compagnia italiana propone i “black prices”, con tante occasioni da non perdere per vivere una vacanza indimenticabile. La scelta è davvero ampia, con circa 180 crociere in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024, negli Emirati Arabi, Caraibi, Mediterraneo e Nord Europa. In molte circostanze la formula scontata proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con partenze dai principali aeroporti italiani.

Anche Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, lancia il suo Black Friday con offerte sulle maggiori compagnie di crociera per le vacanze estive in arrivo. Fino al 30 novembre, gli amanti delle crociere avranno la possibilità di acquistare, a dei prezzi vantaggiosi, viaggi in partenza dall’1 maggio fino al 30 settembre 2024.

Il Black Friday dei treni

Non potevano di certo mancare gli sconti per i viaggi in treno. E il primo che vi proponiamo è quello di Trainline, app leader per la prenotazione di treni e pullman, che ha pensato a una speciale promozione dedicata a chi viaggerà in treno nel mese di dicembre. Attenzione, però, c’è tempo solo fino al 23 novembre per utilizzare il codice DICEMBRE e avere diritto al 15% di sconto su acquisti di biglietti utili per viaggiare tra l’1 e il 31 dicembre 2023. Il codice sconto è da inserire al momento del checkout sull’app Trainline, ed è valido sia per i nuovi utenti, sia per quelli già esistenti.

Acquistando entro le ore 15:00 del 27 novembre, è possibile usufruire di sconti che vanno dal 10% fino al 40% per viaggiare con Italo dal 5 dicembre al 31 marzo. Si tratta di un’offerta valida in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima, soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte. I posti totali disponibili sono 800.000.

Gli hotel che propongono sconti

Cos’è un viaggio senza un ottimo hotel in cui dormire e ricaricarsi per affrontare al massimo il giorno successivo? Noi di SiViaggia ne abbiamo trovati alcuni che mettono a disposizione tanti sconti per il Black Friday. Il primo di cui vi vogliamo parlare è il Minor Hotels Europe and Americas che ha annunciato un’offerta esclusiva sui soggiorni presso gli hotel in Europa e in America, con sconti fino al 40% per i membri del programma fedeltà NH DISCOVERY e fino al 30% per gli utenti non iscritti.

La promozione è disponibile per le prenotazioni effettuate dal 16 al 28 novembre (inclusi) ed è valida per tutte le destinazioni nazionali e internazionali dal 23 novembre 2023 all’aprile 2024 per i soci NH DISCOVERY e, fino al 29 febbraio per coloro che non sono iscritti al programma fedeltà.

Anche B&B Hotels propone uno sconto del 20% sulle prenotazioni effettuate entro il 28 novembre per soggiornare in uno dei tanti hotel in Italia e in Europa fino alla fine di marzo 2024. Basta inserire il codice promo BBFRIDAY20 al momento della prenotazione. Per gli hotel nei pressi di Disneyland Paris lo sconto arriva al 25%.

Al Black Friday non poteva non aderire anche Booking, che propone offerte con sconti a partire dal 30% sui 31.000 alloggi in tutto il mondo, tra cui più di 2400 solo in Italia, e, per la prima volta, fino al 25% sulle attrazioni e circa 1280 attività selezionate.

Offerte online con sconti che arrivano al 25% fino al 29 novembre anche per il gruppo IHC con i lussuosissimi hotel Bagni di Pisa (offerta valida per soggiorni fino al 30 marzo 2024) e Fonteverde in Toscana, dove poter andare entro il 21 dicembre, e Chia Laguna nel Sud della Sardegna, dove soggiornare a partire dal prossimo mese di aprile.

Per questa ricorrenza offre uno sconto speciale anche Gruppo FH55 Hotels da utilizzare nelle proprie strutture di Firenze e Roma: Grand Hotel Mediterraneo e Grand Hotel Palatino. Con una spesa di 80 euro, sarà possibile ottenere un buono di 100 euro da spendere nella prenotazione di un soggiorno o in uno dei diversi servizi offerti. Basta acquistare un voucher entro il 26 novembre nell’apposita pagina del sito del Gruppo.

Gli sconti per i resort

Una buona notizia c’è anche per chi vuole regalarsi un viaggio tutto incluso in resort da sogno a prezzi scontati: anche qui ci sono tantissime offerte. Club Med, per esempio, ha annunciato i Saldi d’Inverno in occasione della settimana del Black Friday. Dal 21 al 28 novembre, infatti, si potrà approfittare di riduzioni che arrivano fino a 900 euro a persona per una Vacanza Premium All Inclusive, in alcune delle più belle destinazioni al mondo, sia al mare o in montagna. Volete un esempio? Club Med Punta Cana, in Repubblica Dominicana, molto apprezzato da famiglie e coppie esigenti per la sua versatilità e i servizi di alta gamma, tra cui una Circus School, un parco giochi dove sperimentare sport acrobatici, un’area zen e campo pratica golf.

Il Gruppo Bluvacanze offre un’ampia finestra di prenotazione che va dal 15 al 30 novembre e comprende due prodotti di indubbio appeal del brand Valtur del Gruppo Nicolaus. Negli atolli dell’Oceano Indiano, è il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort il protagonista della promozione “BLU Friday by Gruppo Bluvacanze”, mentre in Italia è il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, gioiello sulla neve della Valtournenche al cospetto del mitico Cervino. Quanto si risparmia? Fino a 300 euro.