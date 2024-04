Non tutte le compagnie aeree sono uguali e alcune fanno parte della Black List, che vieta di volare nei cieli dell’Unione Europea: ecco come controllare la sicurezza dei vettori

Fonte: iStock Black list: come verificare che una compagnia aerea sia sicura

Viaggiare in aereo rientra tra i metodi di trasporto più sicuri al mondo, ma non tutte le compagnie offrono gli stessi standard di sicurezza. Per questo motivo, è molto importante conoscere a fondo la compagnia aerea con cui si volerà accertandosi che sia affidabile.

Ma come facciamo a verificare che una compagnia aerea sia sicura? In Europa, in aiuto ai viaggiatori è arrivata nel 2005 la “Black List”. Ecco cosa fare prima di prenotare un volo, con la guida completa per viaggiare in sicurezza.

Cos’è la Black List delle compagnie aeree vietate

Quando si valuta la qualità di una compagnia aerea si tiene conto dei servizi e dei costi, ma anche della sicurezza. Per proteggere i passeggeri, l’Unione Europea ha creato la “Black List”: una lista nera delle compagnie che sono state vietate nei paesi europei poiché non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza , ritenendole quindi poco sicure.

Alcuni vettori extracomunitari, infatti, sono stati inseriti dal 2005 in questa Black List che tutela la sicurezza dei passeggeri europei e vieta quindi il transito di compagnie non sicure sui cieli dell’UE. Tale lista può mutare in base a diversi fattori: con il passare del tempo, alcune compagnie migliorano le proprie prestazioni uscendo dall’elenco, mentre capita che altre peggiorino, entrando a far parte della lista dei vettori banditi dall’Europa. Nel caso in cui una di tali compagnie aeree ritenga di essere migliorata e di rispettare i requisiti minimi di sicurezza, allora può avviare la richiesta di eliminazione dall’elenco.

I criteri sono definiti dalla comunità europea e la lista si compone di due allegati, corrispondenti a due macro-gruppi, contenenti i nominativi delle compagnie interdette al traffico: da un lato abbiamo l’elenco di tutti i vettori ai quali è completamente vietato il traffico, dall’altro invece troviamo i vettori ai quali è vietato il transito soltanto per determinati aeromobili.

Come verificare se una compagnia aerea è presente nella Black List

La Black list delle compagnie aeree vietate in Europa, conosciuta anche come EU Safety List, è pubblica e quindi consultabile liberamente da chiunque. Per verificare se una compagnia aerea è presente nella “Black List”, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). Qui è possibile trovare l’elenco completo delle compagnie aeree vietate in Europa.

In alternativa, la EU Safety List può essere consultata anche sul sito dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e sul sito della Commissione Europea Trasporti. Inoltre, è tenuta costantemente aggiornata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Cosa fare se si trova una compagnia nella Black List

Se state programmando il prossimo viaggio, la raccomandazione generale è quella di verificare sempre, in fase di acquisto dei biglietti aerei, che la compagnia aerea con la quale vorreste volare non sia presente nella Black List. In tal caso le autorità competenti consigliano di evitare di viaggiare con tali vettori, preferendo invece una realtà che soddisfi i requisiti minimi di sicurezza.

È importante controllare la Black List europea anche perché non sempre le compagnie aeree vengono inserite nella lista per gravi incidenti, quanto piuttosto per la mancanza di servizi o per problematiche di vario genere causate ai passeggeri. Alcuni paesi hanno addirittura il divieto totale riguardante tutte le compagnie operanti a livello nazionale, come nel caso dell’Afghanistan, dell’Armenia, della Repubblica del Congo, di Gibuti o del Sudan. In questo caso si consiglia di chiedere informazioni a esperti di viaggi internazionali prima di effettuare qualsiasi prenotazione.