Babbo Natale sta trascorrendo le vacanze estive in questo paradiso terrestre

Fonte: iStock Babbo Natale in vacanza

Entrando nel vivo della bella stagione il desiderio di intraprendere grandi e straordinari viaggi si intensifica come non mai. Del resto è questo il momento perfetto per raggiungere tutte quelle destinazioni che da sempre capeggiano le nostre travel wish list. Paradisi terrestri, isole tropicali, città d’arte, montagne e colline: queste sono solo alcune delle mete predilette dei viaggiatori di tutto il mondo.

Le località di mare sono ancora una volta in cima alle classifiche dei luoghi più raggiunti tra giugno e agosto, del resto la voglia di rilassarsi e di trascorrere momenti di spensieratezza al cospetto di acque cristalline e turchesi appartiene a tutti noi. Ma se vi dicessimo che questa estate oltre al bagno in mare c’è di più? Che c’è un luogo nel mondo dove è possibile perdersi e immergersi nelle atmosfere natalizie mentre si affondano i piedi nella sabbia?

No, non si tratta di fantascienza, ma di una realtà destinata a stravolgere nel migliore dei modi le avventure roventi dei viaggiatori. A luglio, infatti, le Isole Vergini Britanniche si trasformano nel palcoscenico di uno spettacolo che non conosce eguali: il Christmas in July, un evento tanto atteso che ogni anno attira persone provenienti da tutto il mondo. Il motivo di questa celebrazione ve lo sveliamo subito: è proprio in questo paradiso terrestre che Babbo Natale sta trascorrendo le vacanze estive.

Babbo Natale è in vacanza qui

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in un luogo affascinante e suggestivo, un posto che grazie alle sue forme, ai suoi colori e ai lineamenti ci conferma che i paradisi terrestri esistono e sono reali. Ci troviamo nella regione nord-orientale del Mar dei Caraibi, proprio qui dove tutta una serie di isole e baie straordinarie compongono l’arcipelago delle Isole Vergini Britanniche. Una destinazione, questa, caratterizzata da un patrimonio naturalistico unico che si snoda sulla terra ferma e nell’acqua. Un vero e proprio eden per gli amanti della natura, degli sport acquatici e delle immersioni.

Raggiungere le isole dell’arcipelago è qualcosa che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita per toccare la bellezza più autentica che appartiene al mondo che abitiamo. Ma se oltre alle visioni mozzafiato volete vivere un’esperienza davvero unica, allora il consiglio è quello di visitare le Isole Vergini Britanniche a luglio.

Ogni anno, infatti, quando le temperature si fanno roventi e il sole diventa protagonista delle nostre giornate, le isole dell’arcipelago ospitano Christmas in July, uno degli eventi più attesi da cittadini e viaggiatori. L’undicesima edizione si svolgerà sabato 22 luglio 2023, un’occasione per celebrare con tanto divertimento una tradizione estiva e straordinaria.

Il luogo migliore per festeggiare è la spiaggia di Virgin Gorda’s Pond Bay: concerti, eventi, spettacoli dal vivo e specialità locali intratterranno chiunque arrivi qui con l’obiettivo di celebrare una delle feste più magiche dell’anno. E chissà che proprio durante la permanenza sull’arcipelago riuscirete ad avvistare Babbo Natale mentre trascorre le sue vacanze estive.

Celebrare il Natale a luglio sulle Isole Vergini Britanniche e non solo

Christmas in July è un evento davvero imperdibile per tutti gli amanti di quella che è considerata la festa più suggestiva dell’anno. Si tratta di una tradizione che, in realtà, non è diffusa solo nelle Isole Vergini Britanniche, ma anche nel resto del mondo. Le origini sono incerte e a tratti confuse – c’è chi sostiene che siano stati gli Stati Uniti i pionieri di questo evento – ma quello che sappiamo con certezza è che sono molti i luoghi che hanno scelto di abbracciare questa usanza e di festeggiare il Natale a luglio, tra i quali spicca sicuramente l’Australia.

Non si tratta, comunque, di un vero e proprio giorno festivo, quanto più di un’occasione per riunirsi e fare festa, in attesa dell’arrivo di dicembre, rievocando le incantate atmosfere natalizie in spiaggia.