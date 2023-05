Selvaggia e sconosciuta: questa è la meta da raggiungere in estate

Fonte: iStock Sithonia

Le temperature che si innalzano, le giornate che si allungano e il sole che torna a essere protagonista delle nostre giornate ci avvisano che la stagione più attesa dell’anno è ormai alle porte. È questo il momento perfetto per immaginare e pianificare nuovi e sensazionali viaggi.

Le destinazioni tra cui scegliere sono tantissime, alcune sono così popolari che la fama precede il nome, altre sono più selvagge e sconosciute, sicuramente meno frequentate, ma non per questo meno straordinarie. Tra i luoghi più raggiunti da chi non vuole rinunciare al sole e al mare, c’è sicuramente la Grecia, una delle mete più gettonate dai vacanzieri.

Santorini, Mykonos, Corfù, Kos e Creta sono solo alcune delle isole greche che, durante la bella stagione, vengono raggiunte da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, e i motivi sono facilmente intuibili. Eppure è proprio all’ombra di queste popolari destinazioni turistiche che si nasconde una penisola selvaggia e sconosciuta ai più, un lembo di terra che per forme e lineamenti assume il profilo di un paradiso terrestre e che diventa la meta ideale per vacanze estive all’insegna della bellezza e del relax. Pronti a partire?

Benvenuti a Sithonia, la terra dei mille colori

È una palette delle meraviglie, quella che caratterizza questa penisola greca, che ha rubato i colori più belli della tavolozza di Madre Natura. Le infinite sfumature di azzurro, del cielo e del mare, si fondono con il verde intenso e brillante che caratterizza le distese di ulivi e pinete fitte e ombreggianti. Questa è Sithonia, ed è una destinazione da raggiungere almeno una volta nella vita.

Situata nella Penisola Calcidica in Grecia, Sithonia è una delle tre piccole penisole che caratterizzano questo territorio. La sua posizione centrale le ha fatto guadagnare l’appellativo di “secondo dito” anche se, a guardare le meraviglie che la caratterizzano, è chiaro che questa destinazione non è seconda a nessuno.

Fonte: iStock

Si tratta di uno dei luoghi più selvaggi e incontaminati dell’intera Grecia, una destinazione perfetta per tutti gli amanti della natura e per chi desidera vivere esperienze autentiche lontane dal turismo di massa. Sulla penisola, infatti, si snodano tutta una serie di paesaggi spettacolari contraddistinti da spiagge bianche, mare turchese e cristallino e distese naturali e lussureggianti.

Un paradiso selvaggio da scoprire

Non ci sono il traffico e il caos cittadino, né tanto meno locali per la movida, fatta eccezione di qualche centro abitato che comunque non raggiunge i livelli di altre destinazioni celebri per la vita notturna. Ci sono però distese di sabbia bianca che si perdono nel mare dalle infinite sfumature di azzurro, ci sono le coste e le calette e tutta una serie di scorci mozzafiato da ammirare e contemplare in silenzio.

Le pinete verdeggianti e i fitti boschi sono un invito a scoprire le meraviglie dell’entroterra attraverso passeggiate e trekking, mentre le cittadine e gli antichi villaggi permettono ai viaggiatori di scoprire e riscoprire la cultura e le tradizioni di un popolo e di un Paese. E poi c’è il mare, quello caratterizzato da intense sfumature che bagnano spiagge bianche di sabbia finissima. Non ci sono dubbi: è questa la meta ideale da raggiungere per chi vuole vivere una vacanza all’insegna della grande bellezza.