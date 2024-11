Vacanze di Natale al mare: le migliori destinazioni

Fonte: iStock Mete per il Natale in spiaggia

Quando freddo e periodo di Natale si avvicinano, l’idea di un viaggio verso destinazioni esotiche e soleggiate ed il desiderio di sdraiarsi su una bellissima spiaggia diventano particolarmente allettanti: l’occasione giusta per fuggire dal freddo invernale. Ci sono mete tropicali in cui poter trovare spiagge bianchissime ed acqua cristallina, con la possibilità di scoprire culture estremamente affascinanti, che rendono il periodo natalizio il momento perfetto per potersi rilassare al caldo e al sole.

Ecco, quindi, quali sono le mete ideali dove passare le vacanze di Natale al mare, con tutte le informazioni utili su cosa vedere, come muoversi e qualche consiglio per rendere speciale le prossime vacanze.

Seychelles: un paradiso tropicale nella natura incontaminata

Nell’Oceano Indiano si trovano le isole Seychelles, che rappresentano la scelta perfetta per chi sogna di rilassarsi su spiagge incontaminate, in mezzo alla natura, e fare il bagno in un mare splendido e turchese. A Natale le temperature si aggirano attorno ai 25° gradi: un clima tropicale umido, che tuttavia consente di godersi pienamente alcune di queste numerosissime isole.

L’arcipelago delle Seychelles, infatti, conta ben 115 isole e si distingue per le sue riserve naturali e la biodiversità unica, ideali per gli amanti della natura e di tutti i suoi colori.

Per spostarsi, le isole principali come Mahé, Praslin e La Digue sono ben collegate grazie alla presenza di un’efficiente linea di traghetti che prevede corse giornaliere, oltre che diversi voli locali. Sull’isola più grande, quella di Mahé, si trova la capitale Victoria, che offre alcune delle spiagge più famose come Beau Vallon. A Praslin, la seconda più estesa, si trovano località naturali molto note, come ad esempio la Vallée de Mai, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, dove cresce il coco de mer, ovvero il cocco di mare, il più grande seme del mondo, il cui frutto ha un diametro di mezzo metro e può pesare anche 20 chili. Infine, sull’isola di Digue è possibile passare una vacanza in un’atmosfera decisamente rilassante: ci si sposta prevalentemente in bicicletta e si può visitare la famosa spiaggia di Anse Source d’Argent, un vero e proprio paesaggio da cartolina, un paradiso terrestre, con enormi massi granitici.

Le Seychelles offrono la possibilità di fare immersioni stupende e snorkeling, specialmente in alcuni parchi marini come Sainte Anne e Curieuse. La possibilità di nuotare nelle acque ricche di vita marina, su coralli colorati o al fianco di tartarughe giganti e pesci tropicali, consente di partecipare ad uno scenario mozzafiato. Nel periodo natalizio, visitare queste isole permette anche di partecipare a crociere nelle baie più nascoste ed incontaminate, per un Natale indimenticabile.

Montego Bay, Giamaica: spiagge, reggae e cultura locale

Ci spostiamo ora nel continente americano, precisamente a Montego Bay, sulla costa settentrionale della Giamaica. Dicembre ed il periodo natalizio sono i momenti migliori per visitare l’isola, grazie alla presenza di un clima caldo e secco, con temperature poco al di sotto dei 30 gradi. Montego Bay è celebre in tutto il mondo per le sue spiagge paradisiache che si affacciano sul mar dei Caraibi, per la sua vivace vita notturna e per la musica reggae che riecheggia ovunque e che riesce ad infondere buon umore.

Questa cittadina è il punto di partenza ideale per esplorare le spiagge circostanti e partecipare a fantastiche escursioni naturalistiche. La Doctor’s Cave Beach, ad esempio, è una delle spiagge più popolari, dove nuotare e fare snorkeling, in un paesaggio bellissimo caratterizzato dal contrasto tra la sabbia bianca ed il mare limpido e azzurro. In città, inoltre, è possibile scegliere fra numerosi ristoranti e mercati, dove assaporare alcune specialità locali, come il jerk chicken, dal sapore speziato ed affumicato.

Per gli amanti della natura non finisce qui: si possono visitare le cascate di Dunn’s River, una meraviglia natura, dove potersi arrampicare sulle rocce o godere delle diverse piscine naturali lungo il percorso. Per chi preferisce un’esperienza culturale, invece, una gita alle Blue Mountains consente di scoprire immense piantagioni di caffè ed assaporare il locale e celebre Blue Mountain Coffee.

Un’altra attività imperdibile, che sicuramente renderà il Natale ancora più indimenticabile, è la possibilità di fare rafting sul fiume Martha Brae, un’esperienza rilassante, ma allo stesso tempo unica ed affascinante, che consente di ammirare la vegetazione tropicale dell’entroterra giamaicano.

Per spostarsi in Giamaica si consiglia di utilizzare taxi o minibus locali, che vengono usati anche dalla popolazione locale: un modo economico ed autentico per vivere l’isola in tutto il suo splendore.

Zanzibar e le sue spiagge bianche

Si ritorna nell’Oceano Indiano, questa volta nella magnifica Zanzibar, conosciuta anche come la “perla dell’Oceano Indiano”.

Zanzibar è una meta sognata da molti, grazie al fascino delle sue spiagge tropicali, che si uniscono alla bellezza e ricchezza culturale della sua capitale, Stone Town. Perché, allora, non approfittare del mese di Dicembre e delle ferie in corrispondenza del periodo di Natale, per visitare questa fantastica isola? Il clima è l’ideale, infatti le temperature si aggirano intorno ai 28° gradi, con giornate soleggiate e temperate.

Quando si pensa a questo Paese, la prima cosa che viene in mente è sicuramente il suo mare cristallino con le spiagge bianche circondate da palme e natura. Le località più conosciute sono Nungwi e Kendwa, che sono in grado di offrire un ambiente perfetto per chi ama nuotare, fare snorkeling o è un appassionato di sport acquatici.

Ma come rendere ancora più unica ed autentica il prossimo Natale a Zanzibar? Sicuramente partecipando ad attività ed esperienze uniche e da non perdere, come, ad esempio, il tour delle spezie, durante il quale i visitatori possono visitare le vaste piantagioni di vaniglia, cannella o chiodi di garofano, partecipare ad una gita sulla tradizionale dhow, barca usata dai locali, per ammirare il tramonto, visitare il mercato di Darajani, dove assaporare i sapori locali, incontrare le tartarughe giganti sull’isola di Changuu, conosciuta anche come Prison Island, e conoscere, così, un pezzo di storia locale, oppure, semplicemente, spostarsi con i daladala, famosi tipici minibus locali che collegano i principali villaggi.

Dubai: tra modernità e villaggi di Babbo Natale

Per un’esperienza diversa dal solito, in un Paese dove lusso, tradizione ed innovazione si incontrano per un mix unico al mondo, si può scegliere di passare Natale a Dubai. Dicembre, infatti, è uno dei periodi migliori per visitare la città, con temperature che si aggirano attorno ai 30° gradi, rendendo l’atmosfera molto gradevole.

Dubai è famosa per i suoi centri commerciali, gli hotel di lusso e le sue attrazioni così avanzate, sia dal punto di vista tecnologico, che ingegneristico, come l’iconico Burj Khalifa, la struttura più alta del mondo, ed il famoso Dubai Mall, un immenso centro commerciale di diversi piani, con negozi di alta classe, ma anche un immenso acquario, uno zoo ed una pista di pattinaggio su ghiaccio.

Sicuramente, oltre alla città, il periodo natalizio è l’ideale per visitare il deserto di Rub-al-Khali, a poco più di un’ora da Dubai partecipando a diversi tour che portano alla scoperta di questo fantastico paesaggio sabbioso. Ad esempio, è possibile fare un giro in cammello, ma anche provare il dune bushing a bordo di un fuoristrada o assaporare una cena araba sotto le stelle.

Nonostante il clima caldo, Dubai celebra il Natale con l’installazione di addobbi, luci e persino mercatini natalizi nei pressi del centro commerciale, oltre che visitare Ski Dubai, sempre al suo interno, incontrando Babbo Natale e nei percorsi dello Snow Park. Insomma, un Natale decisamente diverso, ma sicuramente indimenticabile ed adatto a grandi e bambini.

Le spiagge paradisiache della Thailandia e la sua cultura millenaria

La Thailandia è una delle mete più ambite durante tutto l’anno, soprattutto durante il periodo natalizio, quando le sue spiagge incantevoli, i templi dorati e l’ospitalità calorosa del suo popolo attraggono migliaia di turisti da tutto il mondo, per un Natale decisamente diverso dal solito.

A Dicembre, soprattutto le regioni del sud, come Phuket, Krabi e le isole del Mar delle Andamane, godono di un clima secco e soleggiato, con temperature che si aggirano attorno ai 30°C e che sono perfette per trascorrere fantastiche giornate al mare, tra snorkeling ed escursioni indimenticabili.

Utilizzando i traghetti locali, noleggiando scooter o a bordo dei caratteristici tuk-tuk, i turisti possono esplorare le località più rempte del Paese. Phuket è l’isola più grande della Thailandia, dove è possibile trovare spiagge bianche e resort di lusso, ideali per le ferie natalizie, ma dove è anche possibile esplorare posti incantevoli, che raccontano la storia millenaria della nazione, come il Grande Buddha o il Wat Chalong. Inoltre, l’isola Phi Phi, con la sua spiaggia Maya Bay, un angolo di paradiso, conosciuta anche per il film “The Beach”, restano tappe imprescindibili per chi cerca acque cristalline e scogliere spettacoli.

Per chi ama la natura si consiglia anche di visitare la provincia di Krabi, che offre paesaggi spettacolari che emergono dal mare, tra cui spiagge incantevoli come Railay Beach, e diverse isole vicine, come Koh Lanta e Koh Poda, dove poter vivere esperienze uniche a stretto contatto con la comunità locale, oppure immergersi nel mare calmo e cristallino attorno alle isole Similan, ideali per subacquei e appassionati di snorkeling, grazie alla barriera corallina.

Da non dimenticare anche la capitale Bangkok, dove è possibile vivere un Natale alternativo, visitando i famosi templi più importanti del Paese, come il Wat Arun o il Wat Pho, quest’ultimo famoso per il Buddha Sdraiato, i suoi mercati tradizionali e le vie storiche cittadine. Inoltre, Bangkok è anche famosa per i suoi magnifici addobbi natalizi, che rendono questa destinazione una meta sicuramente alternativa, ma allo stesso tempo speciale, per il prossimo Natale.

Malindi, per un Natale in Kenya

Malindi è una piccola cittadina sulla costa del Kenya, perfetta per chi vuole passare la fine di Dicembre ed il Natale al mare, unendo anche una fantastica esperienza alla scoperta della natura africana. Le temperature in questo periodo sono intorno ai 30° gradi: il clima ideale per godere di tutto ciò che la cittadina ha da offrire, dalle sue spiagge bellissime alla sua cultura swahili.

Per esplorare i dintorni è possibile utilizzare i tuk-tuk locali o noleggiare auto con autista privato, in quanto le strade fuori città potrebbero essere difficili da percorrere per chi non è abituato a quel tipo di terreno. Questo, per raggiungere le poco distanti spiagge di Watamu e Turtle Bay, tra le più belle spiagge ed aree protette del Kenya, dove avvistare tartarughe o fare snorkeling nella fantastica e colorata barriera corallina.

Non si può dire completa un’esperienza in Kenya senza aver partecipato ad un safari nel Parco Nazionale dello Tsavo, una delle riserve naturali più grandi del Paese. Durante questa esperienza è possibile avvistare animali come elefanti, leoni, zebre ed altre specie tipiche. Non tutti potranno dire di aver avvistato esseri come questi durante il periodo natalizio, vero?

La città di Malindi è anche famosa per alcuni siti di interesse storico, come la Chiesa Portoghese e le rovine di Gede, un’antica città araba risalente, addirittura, al Tredicesimo secolo, per uno spaccato importante sulla storia locale e sulla cultura swahili.

L’atmosfera festosa di Miami

La meta perfetta per chi vuole vivere le festività natalizie in un clima caldo, ma senza allontanarsi troppo dall’atmosfera natalizia è sicuramente Miami. A Dicembre le temperature sono ottime, tra i 25° ed i 30°, che rendono le vacanze in questa città della Florida, negli Stati Uniti, una più che piacevole esperienza.

La città è in grado di offrire attività adatte a tutti, grandi e bambini. Sono presenti diversi quartieri dove poter godere della famosa scena artistica locale, con i murales e le gallerie d’arte del quartiere di Wynwood, ma anche numerosi centri commerciali e negozi a Lincoln Road o al Miami Design District. Nel periodo dell’Avvento queste vie vengono decorate a festa, con luci e addobbi pronti per le celebrazioni natalizie, dove vivere un’atmosfera unica tra festività tradizionali e clima estivo.

È possibile rilassarsi sulle famose spiagge di South Beach e Key Biscayne, ma anche esplorare le Everglades, un parco nazionale famoso per la presenza di enormi alligatori e per le sue paludi, dove fare escursioni in airboat. Inoltre, per chi preferisce un’atmosfera sicuramente più tranquilla, è possibile spostarsi verso i vicini Florida Keys, per attività come snorkeling e pesca.

Panama, un Paese cosmopolita

Poco più a nord, rimanendo ancora in America, si trova Panama, con il suo mix unico di cultura latinoamericana ed influenze cosmopolite. Una meta affascinante per chi desidera una vacanza di Natale diversa dal solito. A Dicembre, infatti, il clima è caldo e secco, ed è ideale per l’esplorazione della capitale Panama City, le sue spiagge ed i suoi paesaggi naturali.

La capitale consente di immergersi in una vera e propria metropoli, con i suoi alti grattacieli, che si mescolano al caratteristico e più antico centro storico, il quartiere di Casco Viejo, zona coloniale con edifici tradizionali colorati e ricca di ristoranti di cucina tipica. A Panama non passano inosservate le spettacolari isole, come le isole di San Blas, abitate dalla comunità indigena dei Guna, caratterizzate da spiagge isolate ed acqua cristallina, oppure l’isola di Contadora, a breve distanza dalla città, ideale per chi cerca relax ed immersioni nel mare cristallino. Inoltre, per chi ama la natura incontaminata, visitare l’incantevole regione del Chiriquí è d’obbligo, essendo anche inserita fra le località da visitare nel 2025 secondo Lonely Planet.

Infine, il Canale di Panama: il punto d’osservazione di Miraflores permette di ammirare le grandi navi che attraversano questo famoso canale, una delle opere di ingegneria più straordinarie del mondo.

Fortaleza in Brasile, tra spiagge e samba

Nella parte nord del Brasile si trova Fortaleza, una meta vivace e piena di energia, ideale per chi vuole passare una vacanza a ritmo di samba e forró. Dicembre e Natale rappresentano un ottimo periodo per visitare la città, con temperature abbastanza miti e giornate stupende e soleggiate.

Le spiagge di Fortaleza sono famose in tutto il mondo per le dune di sabbia e le acque calde, come, ad esempio, Praia do Futuro, dove si trovano le tradizionali barracas, ovvero delle strutture sulle spiagge che offrono cibi e bevande locali, e Canoa Quebrada, località incantevole poco distante e conosciuta per le sue scogliere rosse. Un’altra escursione interessante, per scoprire ancora meglio la cultura e le tradizioni locali, è quella al villaggio di Jericoacoara, dove si trova una delle spiagge più belle del Brasile e dove praticare kitesurf e windsurf, o anche per rilassarsi sulle caratteristiche imbarcazioni locali chiamate jangadas.

Passare il Natale a ritmo di samba è qualcosa di unico, da vivere nei vari locali della città, con un’atmosfera che diventa ancora più elettrizzante e festosa.

L’isola di Madagascar

Infine, l’ultima meta consigliata per un Natale al caldo è il Madagascar, una delle isole più grandi ed affascinanti del mondo, destinazione perfetta per gli amanti della natura. Nonostante il mese di Dicembre sia abbastanza umido, c’è comunque la possibilità di esplorare le meraviglie naturali dell’isola, per un spettacolo fantastico tra flora e fauna, come lemuri e baobab.

Per raggiungere le mete più ricercate sull’isola si consiglia di utilizzare i mezzi di trasporto locali, economici, ma lenti, che aiutano a conoscere meglio il territorio e vivere al ritmo lento locale, conosciuti con il nome di taxi brousse. Fra le destinazioni più belle, dove passare le prossime splendide ferie natalizie, sono: la Riserva Naturale di Andasibe, considerato uno dei migliori luoghi dove poter osservare lemuri ed immergersi nella natura tropicale dell’isola, oppure la regione dell’Isalo, caratterizzata da canyon e fantastiche piscine naturali.

Un’altra tappa imperdibile, soprattutto per chi ama il mare e la spiaggia, è Nosy Be, dove fare snorkeling, immersioni e partecipare a tour giornalieri alla scoperta delle isole vicine.

Madagascar e tutte le altre destinazioni, sono solo alcuni tra i luoghi più esotici dove passare il Natale in un modo alternativo, se così si può definire, e sicuramente con un clima diverso dal solito. Scegliere una di queste mete, consentirà di passare un Natale unico, all’insegna del divertimento e del relax, per esperienze indimenticabili.