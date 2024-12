Apertura degli impianti sciistici in Italia per la stagione 2024-2025: le date

Fonte: 123RF Sciare in Italia

Anche se in alcune zone d’Italia le temperature oscillano e in alcune giornate sembra ancora primavera, la stagione sciistica 2024-2025 è ormai alle porte e gli appassionati della montagna non vedono l’ora di scappare dalla città per divertirsi sulle piste innevate. Ogni regione è dotata di uno o più impianti sciistici attrezzati pronti ad accogliere esperti dello scii, snowboard e altri sport invernali, ma anche i principianti e i bambini che amano la neve e vogliono provare nuove emozioni. Oltre 280 comprensori sciistici si sviluppano su circa 5800 km di piste in Italia e nel corso del mese di dicembre tutti apriranno le porte, tenendo conto ovviamente delle condizioni meteo. Di seguito trovate le date di apertura dei vari impianti regione per regione.

Impianti sciistici in Piemonte

Circondato dalle Alpi, il Piemonte è una meta molto ambita dagli amanti della montagna e dello sci. La sua posizione offre un ambiente perfetto per le attività invernali e la neve ogni anno non si fa desiderare, ricoprendo oltre 50 località attrezzate con piste più o meno semplici. Dai grandi comprensori alle piccole stazioni familiari perfette per i principianti, la regione offre diverse variabili per divertirsi con la neve.

Mondolè Ski – Artesina/​Frabosa Soprana/​Prato Nevoso: 4 dicembre 2024

Bardonecchia: 6 dicembre 2024

Via Lattea – Sestriere/​Sauze d’Oulx/​San Sicario/​Claviere/​Monginevro: 6 dicembre 2024

Riserva Bianca – Limone Piemonte: 6 dicembre 2024

Alagna Valsesia: 6 dicembre 2024

Macugnaga: 6 dicembre 2024

San Domenico di Varzo: 25 dicembre 2024

Impianti sciistici in Lombardia

Nel cuore dell’arco alpino italiano, in Lombardia, ci sono molti impianti sciistici che aspettano di animarsi per la stagione invernale. Da Madesimo, in Valchiavenna, fino a Pontedilegno che confina con il Trentino a est, chi vuole può avventurarsi su piste più o meno difficili con abbonamenti skipass e i comfort di strutture di alto livello attente alle esigenze dei loro clienti.

Bormio: 30 novembre 2024

Ghiacciaio Presena: 30 novembre 2024

Livigno: 30 novembre 2024

Pontedilegno Tonale: 30 novembre 2024

Madesimo: 30 novembre 2024

Santa Caterina Valfurva: 30 novembre 2024

Colere: 03 dicembre 2024

Piani di Bobbio – Valtorta: 6 dicembre 2024

Aprica: 7 dicembre 2024

Impianti sciistici in Trentino-Alto Adige

In Trentino Alto-Adige le piste di sci si estendono per circa 2.040 km, quindi inutile dire che per la stagione 2024 e 2025 sono molte le persone che sceglieranno questa regione come meta per sfrecciare a bordo di sci e snowboard. Le Dolomiti regalano paesaggi meravigliosi da ammirare anche con una piacevole passeggiata, ma se la neve vi suggerisce l’adrenalina e il divertimento della pista ci sono vari posti dove mettersi alla prova come Madonna di Campiglio, il comprensorio più famoso che sarà il primo ad aprire le porte.

Madonna di Campiglio: 23 novembre 2024

Val Senales: 25 novembre 2024

Moena – Alpe Lusia: 30 novembre 2024

Alpe Cermis: 30 novembre 2024

Alta Pusteria: 30 novembre 2024

San Martino in Badia: 30 novembre 2024

San Vigilio di Marebbe: 30 novembre 2024

Tre Cime Dolomiti: 30 novembre 2024

San Candido – Monte Baranci: 30 novembre 2024

Brunico: 30 novembre 2024

Lagorai – Passo Brocon: 2 dicembre 2024

Pejo: 2 dicembre 2024

Andalo – Fai della Paganella: 3 dicembre 2024

Alta Badia: 5 dicembre 2024

Corvara: 5 dicembre 2024

Plose – Bressanone: 5 dicembre 2024

San Cassiano: 5 dicembre 2024

Monte Bondone: 7 dicembre 2024

Passo Rolle: 7 dicembre 2024

San Martino di Castrozza: 7 dicembre 2024

Dobbiaco: 14 dicembre 2024

Impianti sciistici in Veneto

Nella Regione Veneto è la provincia di Belluno che è nota per le Dolomiti orientali che custodiscono località sciistiche di richiamo come Cortina d’Ampezzo, Arabba Marmolada, Falcade e la parte del carosello Dolomiti Superski.

Alleghe: 30 novembre 2024

Cortina d’Ampezzo: 30 novembre 2024

Falcade – Ski Area San Pellegrino: 30 novembre 2024

Padola – Val Comelico: 30 novembre 2024

Selva di Cadore: 30 novembre 2024

Skicivetta: 30 novembre 2024

Val di Zoldo: 30 novembre 2024

Arabba: 5 dicembre 2024

Malga Ciapela – Marmolada: 7 dicembre 2024

Asiago Altopiano Sette Comuni: 7 dicembre 2024

Impianti sciistici in Valle d’Aosta

Tra le imponenti montagne della Alpi c’è la Valle d’Aosta, una regione molto amata per le sue bellezze naturali, paesaggi suggestivi e la tradizione custodita nella gastronomia, nelle attività e negli eventi culturali durante l’anno. Tra i suoi punti di forza, tuttavia, c’è sicuramente la neve e quindi le piste sciistiche che offrono l’opportunità agli appassionati di divertirsi e trascorrere alcuni giorni di montagna tra panorami mozzafiato e sfide su scii e snowboard fino allo sfinimento.

Valtournenche: 29 novembre 2024

Pila: 30 novembre 2024

La Thuile: 30 novembre 2024

Courmayeur: 30 novembre 2024

Champoluc – Monterosa Ski: 30 novembre 2024

Chamois: 30 novembre 2024

Gressoney-La-Trinité – Monterosa Ski: 1 dicembre 2024

Torgnon: 6 dicembre 2024

Ollomont: 6 dicembre 2024

Gressoney-Saint-Jean – Monterosa Ski: 6 dicembre 2024

Champorcher: 6 dicembre 2024

Brusson: 6 dicembre 2024

Antagnod: 6 dicembre 2024

Valgrisenche: 13 dicembre 2024

Saint Rhemy – Crevacol: 13 dicembre 2024

Rhemes – Notre Dame: 13 dicembre 2024

Cogne: 20 dicembre 2024

La Magdeleine: 17 gennaio 2025

Impianti sciistici in Abruzzo

Sono già caduti circa 40 cm di neve a Roccaraso e le basse temperature hanno favorito l’utilizzo di generatori di neve tecnica che sta aiutando a preparare le piste sciistiche per coloro che vorranno praticare scii e altri sport invernali durante la stagione 2024-2025. Il 5 dicembre 2024 è in programma di dare il via alla stagione anche grazie all’investimento del governo che ha stanziato 13 milioni di euro per le imprese dell’Appennino legate al turismo invernale.

Roccaraso – Rivisondoli: 06 dicembre 2024

Campo Felice – Rocca di Cambio: 07 dicembre 2024

Campo Imperatore: 07 dicembre 2024

Campo di Giove – Maiella: 07 dicembre 2024

Ovindoli: 07 dicembre 2024

Passo Lanciano – Majelletta: 07 dicembre 2024

Pescasseroli: 07 dicembre 2024

Pescocostanzo: 07 dicembre 2024

Prati di Tivo: 07 dicembre 2024

Scanno – Monte Rotondo: 07 dicembre 2024

Scanno – Passo Godi: 07 dicembre 2024

Cappadocia – Campo Rotondo: 08 dicembre 2024

Impianti sciistici in Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna è una regione con molte città interessanti da visitare, ma anche per gli impianti sciistiche ci sono alternative molto valide. L’Appennino tosco-emiliano custodisce ricchezze naturali da non sottovalutare e durante la stagione invernale si può sciare e praticare sport invernali in località come il comprensorio di Cimone sul versante settentrionale del Monte Cimone, lo Snow-park a Pian Cavallaro o un percorso divertente per lo snowboard a Lago della Ninfa. In provincia di Bologna poi c’è il comprensorio di Corno alle Scale, dove si trova anche la pista rossa Tomba 1 perchè nell’area si allenava il campione Alberto Tomba a 2400 metri con oltre 500 metri di dislivello.

Cimone: 06 dicembre 2024

Campigna Monte Falco: 28 dicembre 2024

Febbio: 28 dicembre 2024

Fiumalbo/Doccia: 28 dicembre 2024

Monte Fumaiolo: 28 dicembre 2024

Passo Penice: 28 dicembre 2024

Piane di Mocogno: 28 dicembre 2024

Pratospilla: 28 dicembre 2024

Sant’Annapelago: 28 dicembre 2024

Ventasso Laghi: 28 dicembre 2024

Cerreto Laghi: 04 gennaio 2025

Corno alle Scale: 04 gennaio 2025

Schia Monte Caio: 30 gennaio 2025

Impianti sciistici in Friuli-Venezia Giulia

Gli impianti sciistici in Friuli Venezia Giulia sono molti: Sappada, Piancavallo, Forni di Sopra, Tarvisio, per citarne alcuni. Tra le Alpi e Prelati Carniche e Giulie le aree innevate che accolgono gli appassionati di scii e sport invernali non mancano e sono attrezzati per professionisti e principianti. L’area di Varmost-Davos a Forni di Sopra è puramente dolomitica e le sue piste sono meno battute e affollate di solito, anche se gli impianti sono moderni e all’avanguardia.

Forni di Sopra: 07 dicembre 2024

Sappada: 07 dicembre 2024

Piancavallo: 07 dicembre 2024

Sella Nevea – Kanin: 07 dicembre 2024

Ravascletto – Monte Zoncolan: 07 dicembre 2024

Sauris: 07 dicembre 2024

Tarvisio: 07 dicembre 2024

Impianti sciistici nelle Marche

Le Marche si aspettano una stagione migliore quest’anno viste le previsioni. “Siamo fiduciosi” ha detto Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono gli impianti nel Maceratese. “Le stagioni di Frontignano e Bolognola sono pronte, quindi alla prima neve possiamo aprire” ha spiegato, dichiarandosi fiducioso in un calo delle temperature nei prossimi giorni. Lo scorso anno la regione ha investito per potenziare gli impianti sciistici e a 1200 metri qualche giorno fa sono arrivati i primi fiocchi di neve, alimentando le speranze per una bella stagione invernale. Si ipotizza si aprire il 7 dicembre 2024, ma il meteo detterà le regole.

Sarnano: 28 dicembre 2024

Ussita – Frontignano: 28 dicembre 2024

Bolognola: 11 gennaio 2025

Impianti sciistici nel Lazio

Nel Lazio le temperature sono miti per gran parte della stagione invernale, infatti le piste sciistiche ci sono ma aprono verso la fine di dicembre. Infatti ogni anno viene fatto un calendario di apertura, ma poi qualche data slitta e viene modificata a seconda delle condizioni meteo che si verificano. Tuttavia il sito skiinfo.it è aggiornato con tutti gli orari e date di apertura nel Lazio, per non rischiare di fare un viaggio a vuoto.

Monte Livata: 28 dicembre 2024

Campocatino: 28 dicembre 2024

Campo Staffi: 28 dicembre 2024

Terminillo: 28 dicembre 2024

Campo Stella – Leonessa: 11 gennaio 2024

Impianti sciistici in Toscana

La Toscana è una regione ricca di bellezze naturali, borghi incantevoli, storia e cultura. L’Appennino tosco-emiliano offre tante piste sciistiche nella zona della Montagna Pistoiese in particolare. Abetone è una delle località più richieste per la stagione invernale con la Val di Luce, la Valle dello Scoltenna, la Valle del Sestaione e la Val di Lima che per oltre 40 km offrono piste innevate agli amanti dello sci e dello snowboard.

Abetone: 7 dicembre 2024

Cutigliano: 14 dicembre 2024

Monte Amiata: 20 dicembre 2024

Careggine: 28 dicembre 2024

Casone di Profecchia: 28 dicembre 2024

Passo delle Radici: 28 dicembre 2024

Zum Zeri Passo Due Santi: 28 dicembre 2024

Impianti sciistici in Basilicata

Già dallo scorso weekend hanno aperto in Basilicata alcuni impianti sciistici. In Val d’Agri sulle piste della Montagna Grande di Viggiano abbondanti nevicate hanno permesso di aprire le piste con circa 60cm di neve e gli appassionati dello sci non si sono fatti attendere. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale di Viggiano gli impianti di questa zona sono stati rivalutati e il Rifugio Fontana dei Pastori offre anche la possibilità ai visitatori di mangiare o soggiornare a pochi metri dalle piste.

Sellata – Arioso: 20 dicembre 2024

Montagna Grande di Viggiano: 28 dicembre 2024

Monte Sirino: 28 dicembre 2024

Impianti sciistici in Calabria

La Calabria è una meta turistica molto gettonata in estate, ma anche la stagione invernale rivela alcuni potenzialità. Infatti nella regione ci sono alcuni impianti sciistici a disposizione degli amanti dello sci che aprono in base alle temperature e alle condizioni meteorologiche.

Camigliatello Silano: 28 dicembre 2024

Gambarie: 28 dicembre 2024

Lorica Ski Area: 28 dicembre 2024

Villaggio Palumbo-Sila: 28 dicembre 2024

Impianti sciistici in Sardegna

Di solito si pensa alla Sardegna come meta delle vacanze estive, ma in realtà è possibile anche sciare sull’isola dal paesaggio naturale incantevole. Infatti, grazie alla presenza del massiccio del Gennargentu che si trova nell’area più interna della Sardegna, nella provincia di Nuoro, è possibile praticare sport invernali nella stagione giusta. La cima del Gennargentu raggiunge i 1800 metri e tra dicembre e la primavera si può trovare la neve. L’accesso alle piste è dal paese di Fonni che si trova a 1000 metri di altitudine, e gli impianti del comprensorio di Broncu Spina sono pronti ad accogliere gli appassionati fino a quota 1820 metri con skilift e tre piste di diversa difficoltà. Anche il Monte Spada offre alcune piste ma soprattutto per principianti.

Impianti sciistici in Sicilia

Anche solo il pensiero di sciare sull’Etna ha il suo fascino. Un’avventura sul maestoso vulcano attivo della Sicilia ricoperto di neve offre un’esperienza davvero singolare, da provare se si è appassionati di sci. Le piste dell’Etna permettono di immergersi in un paesaggio mozzafiato e praticare gli sport invernali in una cornice suggestiva. Gli impianti di Etna Sud sono accessibili da Nicolosi e offrono piste di diversa difficoltà sul versante ionico dell’isola, mentre gli impianti di Etna Nord sono vicino a Linguaglossa e hanno piste lunghe e scenografiche sul versante tirrenico.

Etna Nord: 28 dicembre 2024

Etna Sud – Nicolosi: 28 dicembre 2024

Piano Battaglia – Madonie: 28 dicembre 2024

Impianti sciistici in Liguria

Sulle Alpi liguri è possibile sciare a Monesi di Triora dal 28 dicembre 2024. In provincia di Imperia sorge questo comprensorio sciistico verso il Monte Saccarello alto 2200 metri da cui si gode di un panorama incantevole sul vicino monte Marguareis-Mongioie e sulla Costa Azzurra. L’impianto principale dove si possono praticare gli sport invernali è la seggiovia biposto Tre Pini che parte da 1389 metri dal paese di Monesi e porta alla pista sull’altro lato con vari tracciati che confluiscono nella parte finale del bosco. Il punto più alto è sul Monte Redentore a 2164 metri, da cui partono piste di difficoltà media.

Impianti sciistici in Molise

I due comuni montani del Molise sono pronti ad aprire la stagione invernale 2024-2025. Capracotta e Campitello Matese sono due mete amate dagli amanti dello sci e ogni anno la neve arriva ricoprendo strade, case e rifugi per la felicità degli operatori turistici della regione.

Campitello Matese: 28 dicembre 2024

Capracotta: 28 dicembre 2024

Impianti sciistici in Campania

Dal 2022 sono in corso alcuni lavori per costruire nuove seggiovie a Laceno, in Campania. Il Sindaco di Bagnoli Irpino Filippo Nigro ha rassicurato che i lavori procedono per il verso giusto e che l’intero Altopiano sarà riqualificato. A 1400 metri sorgerà anche un nuovo rifugio. “Si sta procedendo alla sostituzione degli impianti funiviari già esistenti, nessuna nuova costruzione. Si tratta di interventi che vanno nella direzione di ridurre l’impatto ambientale, perché saranno a basso consumo energetico, silenziosi e più sicuri per chi ne usufruirà” ha spiegato il sindaco Nigro. Per il momento la data di apertura degli impianti sembra essere il 14 dicembre 2024, ma si terranno in considerazione le condizioni climatiche per decidere come procedere. “Facciamo i conti con la realtà e con gli imprevisti” è il pensiero della regione.

Quanto costa sciare in Italia

Anno dopo anno lo skipass sembra aumentare sempre un po’ di prezzo. I rincari hanno segnato la stagione invernale nelle località sciistiche italiane, anche se ci sono differenze regione per regione. Tuttavia i pass giornalieri, per il weekend o per la settimana bianca sono una spesa impegnativa per le famiglie dopo i rincari fino al 20% in tre anni. Per scendere più nel dettaglio, al momento uno skipass giornaliero va dagli 80 euro di Cortina D’Ampezzo ai 25 del Monte Amiata, mentre lo skipass stagionale costa circa 945 euro sulle Dolomiti e 1460 euro in Valle D’Aosta.